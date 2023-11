El PP en la encrucijada: pactar con la izquierda o meter a Vox en el Gobierno para aprobar los Presupuestos de 2024

Al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no le salen aún las cuentas para sacar adelante los Presupuestos del próximo año. Quiere tenerlos cuanto antes, pero le faltan al menos dos votos. Cuenta con 14 y la mayoría es 16 concelajes. En el aire, los más de mil millones que tienen proyectados para la ciudad en 2024.

El asunto es de máxima importancia porque sin Presupuestos, se complica y mucho la gestión de la ciudad. Tendrían que gobernar con las cuentas que dejó el socialista Antonio Muñoz. Ese es un escenario que no quieren ni pensar ahora mismo en el PP de Sevilla.

Entonces, ¿cuál es la solución? Hay dos obvias y otra más complicada. La primera es pactar con el PSOE; la segunda, conseguir el apoyo de Vox metiéndolo en el Gobierno; la tercera, más compleja, convencer a Podemos-IU o los de Santiago Absacal para les 'presten' los dos votos que necesitan a cambio de incluir alguna enmienda que ellos puedan 'vender' a su electorado.

Con el PSOE, en teoría, sería la opción más cómoda. Ya han alcanzado algún acuerdo en este mandato y podrían pactar medidas que no resultarían del todo incómodas para el PP. Y no exigirían sillones en el Gobierno municipal.

Sin embargo, en el PSOE no parecen convencidos. El enrarecido ambiente político nacional ha impregnado también el municipal. De hecho, fuentes socialistas se quejaban ayer de lo broncos que están siendo los Plenos.

A eso se suma el que los socialistas no ven claras las cuentas. No porque no les convenzan sino porque no las ven. Se quejaban ayer de que no se las habían mandado y, así, era imposible aportar ideas. La edil socialista Sonia Gaya lo dejaba claro este miércoles tras reunirse con el PP: "No hemos avanzado nada. Le decimos lo mismo al PP: dadnos el presupuesto íntegro".

La misma queja presentaron desde Podemos-IU. Sin ver las cuentas no hay negociación ni aportaciones o enmiendas. ¿Dónde quiere invertir el PP? ¿A quién se va a subvencionar? Cuando tengan los datos sobre la mesa, hablarán. Mientras, silencio. El acuerdo con ellos se antoja complicado.

Este silencio del que se quejaban PSOE y Podemos-IU también lo compartió Vox. La delegación municipal del partido de Santiago Abascal. El documento con "líneas maestras" que les hicieron llegar "es inaceptable", indicó la portavoz del grupo, Cristina Peláez.

Una semana clave

En el PP son conscientes de las dificultades que afrontan. Por eso mandaron el documento de líneas maestras. "Algo que nunca tuvimos en los ocho años de oposición", recordó ayer el delegado de Hacienda, Juan Bueno.

Pero quieren pactar. Para eso anuncian cuentas "sin líneas rojas" y piden "altura de miras" a los demás grupos. Ofrecen aceptar enmiendas de todos y un "gran pacto por Sevilla".

Para calmar los ánimos, además, se comprometieron este miércoles a hacer llegar a la oposición el proyecto de Presupuestos completo la próxima semana. Ahí se la juegan porque, con los números en las manos, los demás grupos podrán definir mejor su postura. ¿Enmienda a la totalidad? ¿Enmiendas parciales estratégicas a cambio de apoyo?

Todo está abierto y el PP confía en que se ganará a la oposición con diálogo y más diálogo. Esto es marca registrada del PP andaluz que se impone desde el equipo del presidente de la Junta, Juanma Moreno. El también presidente del PP andaluz exige entendimiento y pactos. En el caso de Sanz no es solo virtud. También es necesidad.

Justo desde San Telmo llega otra idea que flota por el Ayuntamiento de Sevilla: no a un Gobierno con Vox. Un acuerdo con los de Abascal en la capital de Andalucía sería un misil a la línea de flotación de la moderación que pregona Juanma Moreno.

Moderación y diálogo

El presidente andaluz, que practica y reclama a los suyos la moderación y el diálogo, prefiere alejarse de Vox como socios de Gobierno. No hay problema en pactos puntuales, pero pero prefieren desde el PP regional que la relación sea amistosa, no romántica con los de Abascal.

Sin embargo, la realidad es tozuda y si ni el PSOE ni la izquierda a la izquierda de ese partido se aviene a pactar, puede que se produzca ese escenario: un acuerdo de Gobierno PP-Vox. Aun es pronto. Sanz tiene un par de meses para ejercitar el diálogo y convencer -también a los de Abascal- que lo mejor para Sevilla es un acuerdo.

Mientras se plantean todos estos futuribles, este miércoles en el Consistorio hubo dos lecturas bien diferentes de lo que está pasando. Mientras el PP vio con "satisfacción" la actitud de los grupos y ve que hay opción de acuerdo, la oposición no lo tuvo tan claro.

Bueno, durante una rueda de prensa, señaló que veía posible el acuerdo. Aunque fuentes del equipo de Gobierno lamentaron que no hubiese propuestas aún, están convencidos de que la actitud de la oposición es buena y receptiva.

PSOE, Vox y Podemos-IU, sin embargo, no lo vieron tan claro. Cargaron en bloque contra la falta de información. Y con ese escenario, la negociación se puede extender meses. Enero lo descartan a la izquierda. ¿Será febrero? La próxima semana es probable que se despejen algunas incógnitas.

Sigue los temas que te interesan