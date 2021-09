‘El caso Hartung’: Así es la nueva serie nordic noir para Netflix del creador de ‘The Killing’

Netflix estrena el 29 de septiembre El caso Hartung, un thriller psicológico danés creado por el galardonado escritor y guionista Søren Sveistrup, responsable de The Killing: Crónica de un asesinato. La serie está basada en la primera novela homónima del mismo Sveistrup, que ha sido traducida a 28 idiomas y que también se ha publicado en hasta 50 países.

En El caso Hartung quedan desperdigadas las piezas de un intrigante misterio por resolver. Lo que parecía ser un tranquilo suburbio de la ciudad de Copenhague, acabó sumergido en la niebla y la oscuridad, dando pie a que ocurriesen los crímenes más temibles y despiadados que sus habitantes pudieran llegar a imaginar.

Una escena del crimen y un muñeco hecho de castañas

'El caso Hartung' | Tráiler | Netflix Belén Prieto

Tras un año de ausencia y desconexión, Rosa Hartung (Iben Dorne) decide regresar a su trabajo como ministra de asuntos sociales, escogiendo como fecha señalada el primer martes de un mes de octubre cualquiera. Desde que su hija de 12 años desapareció sin dejar rastro, Rosa no ha sido la misma, y cree que volver a la rutina le hará recuperar una vida normal.

Una tranquila mañana, una joven es hallada brutalmente asesinada en un patio de recreo y la policía descubre no solo que le falta una mano, sino que además, junto a ella hay una pequeña figura hecha de castañas. Lo que no saben es que la extraña figurita se convertirá en la marca personal que un asesino en serie dejará tras de sí en cada escena del crimen que protagonice.

El caso será asignado a la joven y ambiciosa detective Naia Thulin (Danica Curcic) y a su nuevo compañero, Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Ambos se darán cuenta de que el reciente crimen y la desaparición de la hija de Rosa Hartung están relacionados. Al parecer, el muñeco hecho de castañas oculta un secreto y aunque al principio parecía ser fruto de la más pura casualidad, las víctimas se irán acumulando y pronto la conexión será más y más evidente. Un asesino anda suelto y sigue extendiendo el miedo por todo el país.

Basada en una novela de éxito

Uno de los muñecos hechos con castañas que aparecen en las escenas del crimen. Netflix

El caso Hartung es una serie que está basada en la primera novela del mismo nombre del escritor y guionista Søren Sveistrup, que fue capaz de marcar el camino del éxito televisivo al género del nordic noir escandinavo. Su primer libro cobrará vida en la pantalla, transformándose en un intrigante thriller realmente prometedor.

El libro combina a la perfección la intriga, la trama política y el drama familiar, ambientándolo en una zona fría y misteriosa que da pie a las historias más emocionantes. Por esta misma razón ha logrado ser un éxito rotundo a nivel editorial desde que se lanzó en Dinamarca, exportándose a muchos otros lugares del mundo.

"Cuando tuve que hacer The Killing me di cuenta de que podía usar la novela negra para contar otras cosas, como problemas sociales o sentimentales. Es un buen motor para eso. Me interesaba mucho el proceso para superar la pena", explicó el autor cuando publicó la novela.

Quién está delante y detrás de las cámaras

Naia Thulin será una de las protagonistas de 'El caso Hartung'. Netflix

La serie tendrá un total de seis capítulos de 50 minutos de duración y ha sido escrita por Sveistrup junto a tres guionistas: Dorte Høgh (Cuando el polvo se asienta), David Strandreuter (Tatort) y Mikkel Serup (The Killing). Este último también se encarga de la dirección de la mitad de los episodios, mientras que los otros tres los firma Kasper Barfoed. Además, el equipo creativo contó con el apoyo de la productora SAM Productions, responsable de Ragnarok.

En cuanto al reparto, El caso Hartung lo protagonizan Danica Curcic (Equinox) y Mikkel Boe Følsgaard (The Rain), junto a Esben Dalgaard Andersen (La ruta del dinero), en el papel de Steen Hartung; David Dencik (Chernobyl), como Simon Genz o Iben Dorner (Borgen), como Rosa Hartung.

La primera temporada de 'El caso Hartung' ya está disponible en Netflix.

