Qué es 'Dopesick', la serie con Michael Keaton sobre la epidemia de opioides en EEUU que estrenará Disney+

Según la DEA (Administración de Control de Drogas), las muertes por sobredosis alcanzaron en Estados Unidos la magnitud de una epidemia en 2015. En 2018, murieron alrededor de 170 personas por día debido a la adicción a opioides. La mayoría de estos fueron recetados por un médico. En esta crisis y la corrupción de las grandes farmacéuticas que la hizo posible se centra Dopesick, la esperada serie de Hulu que llegará en otoño a Star en Disney+.

Trece años después de The Company, una miniserie sobre la Guerra Fría que estrenó TNT en 2007, Michael Keaton vuelve a la televisión como uno de los protagonistas de esta historia basada en el libro de investigación Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America escrito por Beth Macy, que explorará en sus ocho capítulos la terrible crisis de opioides en Estados Unidos.

Basada en hechos reales

'Dopesick' | Teaser | Hulu

La sobredosis es la principal causa de muerte en Estados Unidos entre los menores de 50 años, y dos tercios de esas muertes son causadas por opioides que fueron recetados inicialmente por un médico para el alivio del dolor. Dopesick explora cómo la peor crisis de drogas en la historia de aquel país (aún vigente hoy) fue causada por la industria farmacéutica.

La serie contará el origen de la crisis

La serie mostrará los inicios de esta epidemia con el lanzamiento al mercado del farmaco OcyContin a finales de los años 90 y las agresivas estrategias de promoción que realizaron las farmacéuticas entre la comunidad médica, a la que le ocultaron los altos índices de adicción que esta droga legal y letal podía generar.

Keaton interpreta al doctor Samuel Finnix, que empezó a recetar el medicamento a sus pacientes, trabajadores de una localidad minera de Virginia que acusaban problemas físicos debido a las duras condiciones laborales.

Actores de lujo en los papeles principales

Kaitlyn Dever, Rosario Dawson, Peter Sarsgaard son algunos de los protagonistas de 'Dopesick'.

A Keaton lo acompañan en el reparto Kaitlyn Dever (Creedme), como una de sus pacientes; Peter Sarsgaard (The Looming Tower) es Rick Mountcastle, asistente del fiscal encargado del caso legal contra la farmacéutica Purdue; Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name) será Richard Sackler, el multimillonario presidente de Purdue Pharma; y Rosario Dawson (The Mandalorian), en el papel de Bridget Meyer, agente de la DEA que investiga el tráfico de OxyContin.

Quién es quién detrás de cámaras

La adaptación y los guiones de Dopesick han estado a cargo de Danny Strong, ganador del Emmy por Game Change y cocreador de Empire (a quien vimos recientemente en la temporada 5 de Billions). De la dirección se han encargado Barry Levinson, ganador del Óscar por Rain Man; y Michael Cuesta, ganador del Emmy por Homeland.

'Dopesick' se estrena en Hulu el 13 de octubre. En España la veremos en Star de Disney+ en fecha por confirmar.

También te puede interesar...

• Qué es 'Solo asesinatos en el edificio', la serie para obsesionados con el 'true crime' que estrena Disney+

• 'ACS: Impeachment', la serie sobre el escándalo Clinton-Lewinsky, tiene tráiler

• 8 series ambientadas en el mundo del deporte para sobrellevar el final de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Sigue los temas que te interesan