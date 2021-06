'This is pop', un viaje a través de la música pop que puedes ver en Netflix

'This is pop', la nueva docuserie de Netflix sobre la música pop. Netflix

La música pop tiene muchas historias que contar. Y precisamente eso es lo que se propone This is Pop, la nueva serie documental que ha estrenado Netflix, un viaje por el exitoso género musical a través de historias reales, temas icónicos y sus elementos más característicos, como las bandas masculinas o los festivales.

Por los ocho episodios que conforman la primera temporada pasarán algunos artistas como T-Pain, Shania Twain o Boyz II Men para contar su versión de la historia del pop.

Os contamos todo lo que tenéis que saber sobre esta nueva serie documental musical.

La música, acompañándonos desde el vinilo a Spotify

Cuando los creadores de This is Pop se preguntaron por primera vez cómo querían contar la historia de la música pop, se dieron cuenta de que era algo muy complicado y comenzaron a dar tantos palos de ciego que terminaron encontrándose con otro género diferente, el hip-hop y el rap, al que dedicaron otro documental llamado Hip-Hop Evolution que ya acumula cuatro temporadas en emisión en Netflix.

La productora Amanda Burt confiesa que el tema fue apartado temporalmente porque "la música pop resulta compleja de analizar y estudiar porque tuvo muchos orígenes diferentes y porque se impulsó a través de muchas ideas distintas". Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, su interés y amor por la música obligó a los creadores a retomar la idea, sintiendo la necesidad de contar una historia de la misma forma que les hubiera gustado conocerla.

Es por ello que cada episodio tendrá cierta unidad que lo diferencie del resto, compartiendo una misma temática y abarcando diferentes etapas históricas y lugares de la mano de algunos de los protagonistas que vivieron ese salto a la fama y pusieron banda sonora a la sociedad contemporánea.

A través del testimonio de artistas como Shania Twain, Boyz II Men, Benny Andersson de ABBA, T-Pain, Brandi Carlile, Chuck D de Public Enemy, entre otros, y añadiendo imágenes de archivo, conoceremos un poco más a fondo los entresijos de la industria y las diferentes inquietudes que movieron a los compositores a favor de la lucha y los derechos sociales y civiles, aportando más alegría a los buenos momentos y arrojando una luz de esperanza en los que no eran tan alegres.

Desde las boy-bands y el country pop hasta la influencia del autotune y la hibridación con otros géneros musicales se hará un recorrido muy completo, porque como la propia Amanda Burt afirma, "el pop va mucho más allá de ser una mera lista de éxitos y es capaz de reír, bailar, viajar o llorar con nosotros, acompañando nuestros días y llegando a ser una parte de nuestro ser como personas".

El mundo gira al ritmo de la música

T-Pain, uno de los raperos que forman parte de la docuserie 'This is pop' Netflix

La docuserie está compuesta por un total de ocho episodios independientes que, a través de , pretenden sumarse a una visión de la historia de la música pop, contando qué ocurrió en épocas muy diferentes y con enfoques muy específicos.

En el primer episodio, titulado El efecto Boyz II Men, los entrevistados artistas Nate Morris de Boyz II Men, Wanya Morris and Shawn Stockman, Babyface, Nick Lachey de 98 Degrees y Michael Bivins de New Edition nos ayudarán a conocer la lucha interna que tuvieron que afrontar mientras innovaban desde su punto de vista racial y cultural desde el comienzo en la Philadelphia de los años 90.

A continuación, se analizará el factor de autenticidad que adquiere la música country y la controversia que generan las características que hacen que una canción sea parte del género en Cuando el país se vuelve pop, todo ello de la mano de Orville Peck, una de las caras más conocidas del country, que estará acompañado de Shania Twain, Wynonna Judd, Brandi Carlile, Tanya Tucker y Steve Earle.

También veremos cómo fue la revolucionaria llegada del Auto-Tune en el tercer capítulo, tratando la tecnología como una nueva forma de crear arte y cuestionando de qué manera está influyendo en las capacidades vocales de los artistas desde su invención en 1997. El debate estará protagonizado por el inventor del Auto-Tune el Dr. Andy Hildebrand, el rapero T-Pain, el productor musical Ken Scott, a cargo de algunos de los éxitos de David Bowie y The Beatles y la artista Suzanne Ciani.

Además, en el cuarto capítulo llamado Síndrome de Estocolmo se analizará el modelo musical que se creó en Suecia y cómo ha ido evolucionando hasta convertirse en una parte esencial de la música pop a nivel global, todo ello junto a las intervenciones de Benny Andersson, miembro de ABBA, Ulf Ekberg de Ace of Base y Brian Littrell de los Backstreet Boys, entre otros.

El largo recorrido de una canción

Blur será uno de los grupos que protagonicen 'This is pop' Netflix

Los últimos cuatro capítulos se titulan El edificio brillante en 4 canciones, Festival Rising, ¡Salve Britpop! y ¿Qué puede hacer una canción?. En el quinto de ellos se cubrirá, entre otras cosas cuál fue el lugar al que llegaron las ambiciosas composiciones de los cantautores de los años 50 y 60 junto al testimonio de Andy Kim, Neil Sedaka y Steven Van Zandt.

En el sexto, veremos el funcionamiento de un componente tan esencial en la industria como lo eran los festivales de música, contando con ejemplos como los icónicos Monterey Pop, Glastonbury, The US Festival, Woodstock ‘99 y Bonnaroo y con estrellas de la música como Jack Casady de Jefferson Airplane, Kevin Drew de Broken Social Scene y Michelle Phillips de The Mama & the Papas para mostrar lo que fueron verdaderos eventos musicales que resultaron irrepetibles para la sociedad del momento.

También se analizará en el séptimo capítulo cuál fue el lugar que ocuparon los sectores más marginales de la sociedad, formando parte de la periferia del efímero Britpop y la influencia de la clase social en el enfrentamiento entre las bandas Oasis y Blur, todo ello junto a Alex James y Dave Rowntree de Blur, Skin de Skunk Anansie, Miki Berenyi de Lush, Sonya Madan de Echobelly, Lauren Laverne de BBC6 y Alan McGee, responsable del descubrimiento de Oasis.

Por último, conoceremos a fondo los rasgos de las canciones-protesta y los mensajes políticos que se querían transmitir en un momento en el que era necesario escribir sobre la injusticia. Todo ello será relatado a través de las entrevistas realizadas a Chuck D de Public Enemy, Hozier, Arlo Guthrie y MILCK.

Otras historias protagonizadas por la música

La productora canadiense Banger Films está muy acostumbrada a centrar la temática de sus producciones en la música y la cultura, acumulando otros títulos en su lista como Metal: El viaje de un headbanger, Super Duper Alice Cooper y ZZ Top-That Little Ol' Band from Texas, donde destaca su especial interés por la música heavy metal.

Por otro lado, la ya mencionada Hip-Hop Evolution llegó a la plataforma siendo capaz de trazar la historia del rap y el hip-hop desde su origen en el Bronx en 1973. Además, Netflix incluye una gran cantidad de documentales sobre grandes iconos de la música como Queen + Adam Lambert, Bob Dylan, Lady Gaga, Dolly Parton o Miles Davis, por lo que el acuerdo con la plataforma surgió fácilmente cuando se propuso la idea de This is Pop, que está disponible desde el 22 de junio.

También te puede interesar...

• '1971', la serie documental de Apple TV+ que explora el mítico año en el que la música entró en política

• Las 10 mejores series documentales que puedes ver en Netflix, Movistar+, Amazon, Disney+ y más

• Las 10 mejores películas documentales para ver en Netflix, Amazon, HBO, Movistar+, Filmin y más