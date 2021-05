‘Parot’, la macabra serie de Amazon sobre violencia y dilemas morales que va más allá de la polémica doctrina

Año 2013. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide que la aplicación de la doctrina Parot vulnera los derechos básicos. Con carácter retroactivo, las reducciones en las condenas hacen que decenas de terroristas, violadores y asesinos múltiples sean puestos en libertad para horror de la sociedad española. Ese es el punto de partida de Parot, una serie thriller protagonizada por Adriana Ugarte, Iván Massagué y Javier Albalá que se podrá ver en Amazon Prime Video desde este viernes 28 de mayo.

La doctrina Parot es el contexto social y político que ha utilizado el equipo de guionistas liderado por la showrunner Pilar Nadal (Águila Roja) para construir un misterio macabro y enfermizo que se vertebra en dos tramas. Poco después de su salida de la cárcel, algunos exconvictos empiezan a aparecer asesinados de la misma forma en que ellos habían agredido a sus víctimas. La encargada de investigar el caso es Isabel Mora, una policía aparentemente perfecta que nunca ha superado la violación que sufrió en su adolescencia a mano de uno de esos excarcelados.

Un violador que clama venganza

Después de lograr el mayor éxito de su carrera con El hoyo, un fenómeno en todo el mundo gracias a Netflix, Iván Massagué se mete en la piel de un atípico violador en serie que no encaja con el perfil. “Haro está marcado por su origen aristocrático, sus deseos de venganza y una enfermedad que le ha hecho asaltar a más de una docena de jóvenes”, adelanta un actor al que habíamos visto en televisión en registros mucho más amables. No queda nada del inolvidable Burbuja de El barco en su nuevo trabajo. “Hacer de un villano es un regalo que no me esperaba”.

Para meterse en la piel de un criminal que clama venganza, el actor se reunió con una criminóloga y psicóloga que había trabajado con condenados por delitos de sangre, incluyendo a José Bretón, un hombre que pasará un máximo de 25 años en la cárcel después de asesinar a sus dos hijos. “Tenía muchas preguntas para ella”, confiesa el catalán. “Quería saber qué pensaban, cómo son, qué les mueve… Todos tienen algo en común: explotan cuando se sienten acorralados. El resto del tiempo tratan a las personas como si fueran cosas: tú eres mierda y yo soy Dios y estoy por encima de todo”.

Iván Masagué interpreta a Haro, un violador en serie. Amazon Prime Video

El actor los compara con los tiburones o el mito de Drácula. “Pueden estar tranquilos, que en cuanto ven sangre pierden el control y sienten que tienen que actuar”. Tras la anulación de la doctrina Parot, los primeros que volvieron a reincidir fueron los violadores. Massagué no tiene clara su postura contra la reinserción, inevitable dilema de fondo en la historia.

“Puede que sea una mentalidad muy hippie, pero creo que no hay que tratar a la gente como ratones”, zanja el actor después de lamentar que nuestro sistema de prisiones no se parezca más al nórdico, apostando por una vida más tranquila en el campo como técnica de reinserción. “Creo que cada persona es un mundo y cada mentalidad hay que tratarla de una forma distinta. Me hace pensar en lo que hacía Guardiola, que sabía adaptarse a cada uno de sus jugadores”.

El cazador cazado

Javier Albalá y Adriana Ugarte son dos detectives con una relación tensa y conflictiva. Amazon Prime Video

Un asesino caracterizado como un mono se encarga de ajusticiar a los liberados por la doctrina Parot. Dos policías muy distintos deben hacerse cargo de la investigación: Isabel, una amante de las normas con un terrible secreto, y Jorge, un agente que comparte la causa del criminal al que debe perseguir. “Jorge es un tipo reservado y serio”, explica Javier Albalá, compañero de investigación y discusiones de Adriana Ugarte en la investigación del caso. “Es un hombre más profundo y con un mundo emocional más empático de lo que parece. Está enfadado y cree que la liberación de los presos, además de estar mal, es perjudicial para su trabajo”.

Los actores son conscientes del debate político y social que puede generar esta producción en paso por la plataforma de Amazon y, próximamente, Televisión Española. “Creo que, con el entorno y las herramientas adecuadas, el ser humano puede cambiar”, aclara Albalá, mucho más abierto a la esperanza que el taciturno policía que le ha tocado interpretar. Para el actor, en una sociedad marcada por la polarización política, social y económica, “es un desafío intentar entender a esa parte de la sociedad que tiene una opinión tan clara distinta a la tuya”.

Una historia de violencia contra las mujeres

Parot es también la historia de una mujer que aún no ha superado la brutal violación que sufrió cuando solo era una adolescente. “Más allá del thriller, la serie también cuenta el tratamiento de un trauma. Ahora estamos mirando a las mujeres desde otro punto de vista y se está entendiendo el daño social que hemos hecho entre todos como sociedad. Creo que aquí está representado de una forma muy poderosa”, insiste Albalá sobre esta serie de diez episodios en la que han colaborado ViacomCBS International Studios, RTVE y la productora ONZA.

Adriana Ugarte en el flashback que marca la historia de 'Parot'. Amazon Prime Video

Ese trasfondo de violencia contra las mujeres pasa al primer plano en un incómodo flashback que muestra en el primer episodio cómo el personaje interpretado por Iván Massagué viola a la adolescente que da vida una rejuvenecida Adriana Ugarte. Parot sigue los pasos de otras series españolas recientes, como Alba, Sky rojo y El inocente, que muestran a mujeres siendo abusadas. “En nuestro caso es el punto de partida de la serie y hay que contarlo”, justifica uno de los dos protagonistas de la secuencia. “Es una imagen que le vuelve de forma recurrente a la protagonista en forma de flashback”.

El rodaje de estas secuencias siempre es desagradable para todos los involucrados. “El equipo está parado, en silencio y con un mal rollo que no te lo crees”, explica Massagué. “Fue algo rápido porque este tipo de escenas hay que tenerlas muy claras antes de empezar. Se habla todo, concretas los planos, no pierdes el tiempo y lo haces cuanto antes”. Junto a los actores trabaja un maestro de armas que se encargó de coreografiar la pelea entre los personajes. “Nos dieron palabras claves para entender cuándo hay que parar o seguir con determinadas acciones. Son escenas raras. Hayas o hayas vivido algo así, para una mujer tener que rodar una escena así tiene que ser muy jodido. Como actor es mejor hacerlo rápido y ya está. Luego puedes pensar en la moralidad de la escena”.

Blanca Portillo es la sobreprotectora madre de Adriana Ugarte en la ficción. Amazon Prime Video

Además de Ugarte, Albalá y Massagué, en Parot también aparecen Blanca Portillo (Volver) y Nicole Wallace (SKAM España) como la madre y la hija de la policía protagonista; Antonio Dechent (Intacto) como uno de los líderes de la Policía; Patricia Vico (Hospital Central) en el papel de una periodista que indaga la verdad sobre las misteriosas muertes, y Michel Brown (Pasión de Gavilanes), que da vida a uno de los presos liberados por la doctrina Parot.

Los diez episodios de la primera temporada de 'Parot' estarán disponibles en Amazon Prime Video desde el 28 de mayo.

