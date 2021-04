'Halston': Ewan McGregor es el legendario diseñador en la nueva miniserie de Ryan Murphy en Netflix

Ryan Murphy ya tiene preparado su siguiente proyecto en Netflix, la plataforma que se hizo con sus prolíficos servicios en exclusiva a cambio de 300 millones de dólares. Aprovechando que hoy hubiera sido el 89 cumpleaños del legendario diseñador de moda Roy Halston Frowick, el servicio de streaming ha confirmado que la miniserie inspirada en su figura llegará el próximo 14 de mayo, justo a tiempo de poder competir en la próxima edición de los premios Emmy. Ewan McGregor será el protagonista de una extraordinaria historia sobre un hombre que marcó la moda del Nueva York de los años 70 y 80.

Halston narra la historia del legendario diseñador de moda y de cómo convirtió su nombre inventado en un emporio mundial sinónimo de lujo, sexo, estatus y fama, definiendo literalmente su época hasta que una OPA hostil lo obligó a luchar por su bien más preciado: Halston. Daniel Minahan, un veterano realizador que ha trabajado en True Blood, Juego de Tronos, Homeland y Anatomía de Grey será su director y productor ejecutivo. Minahan y Murphy ya habían colaborado en la segunda temporada de American Crime Story, en la que exploraron todo lo que rodeó al asesinato de Gianni Versace.



Krysta Rodriguez (Daybreak) como Liza Minnelli; Rebecca Dayan (Tesla) como Elsa Peretti; Bill Pullman (The Sinner) como David Mahoney; Gian Franco Rodriguez (Safe) como Víctor Hugo; David Pittu (Submission) como Joe Eula; Sullivan Jones (La torre inquebrantable) como Ed Austin; Rory Culkin (Succcession) como director de cine Joel Schumacher; Kelly Bishop (Las chicas Gilmore) como Eleanor Lambert, y Vera Farmiga (Up in the air) como Adele completan el reparto de la serie.

Las primeras fotos 'Halston' remiten a Andy Warhol. Netflix

