Premios del Sindicato de Actores: 'El juicio de los 7 de Chicago', 'Schitt's Creek' y 'The Crown' triunfan

La temporada de premios 2020/2021 se acerca su final. La pasada madrugada se celebró la ceremonia de entrega de los premios del Sindicato de Actores, la organización audiovisual más numerosa de la industria del entretenimiento con más de 200.000 miembros. Los SAG coronaron a El juicio de los 7 de Chicago (cine), The Crown (drama, televisión) y Schitt's Creek (comedia, televisión) como los mejores repartos audiovisuales del último año. En las categorías individuales la gran sorpresa llegó con Viola Davis, que se hizo con el premio a la mejor actriz gracias a su poderosa interpretación en la película de Netflix La madre del blues. En el resto de categorías, la mayoría de nombres ya habían sido reconocidos anteriormente en los Globos de Oro, los Critics Choice o los Emmy.

Por primera vez en la historia de estos premios, la ceremonia se retransmitió en diferido. A mediados de la semana pasada, la organización grabó diferentes llamadas de Zoom en las que anunciaba a los nominados quién había ganado en su categoría. Con las grabaciones y algunos materiales adicionales, la cadena TNT preparó una gala exprés de una hora de duración. Durante el fin de semana hubo una filtración que desvelaba supuestamente los ganadores en las categorías de cine, pero al menos hubo un fallo en esos espóilers. La secundaria premiada en las categorías de cine fue finalmente Yuh-Jung Youn (la abuela de Minari) en lugar del nombre al que apuntaba la filtración, Maria Bakalova (Borat, película film secuela).

Las categorías de televisión de los SAG tienen una particularidad: las categorías se dividen únicamente entre comedia y drama, pero no entre interpretaciones protagonistas y secundarias. A pesar de ser secundaria en otros premios, Gillian Anderson, la Margaret Thatcher de The Crown, se impuso a sus compañeras de reparto, Emma Corrin y Olivia Colman. Jason Bateman rompió la racha del príncipe Carlos de la serie de Netflix, Josh O'Connor, ganador en las últimas citas. Los premios de comedia y miniserie fueron a los sospechosos habituales.

En las categorías de cine, Viola Davis y Chadwick Boseman convierten a La madre del blues en la tercera película que gana los dos premios de interpretación protagonistas en los SAG. Las anteriores fueron Mejor... imposible y American Beauty.

A continuación, los ganadores de la XXVII edición de los premios de Sindicato de Actores de Hollywood.

Mejor actriz protagonista de cine

Amy Adams por Hillbilly, una elegía rural (Netflix)

Viola Davis por La madre del blues (Netflix)

Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer (Netflix)

Frances McDormand por Nomadland

Carey Mulligan por Una joven prometedora

Mejor actor protagonista de cine

Riz Ahmed por Sound of Metal (Amazon Prime Video)

Chadwick Boseman por La madre del blues (Netflix)

Anthony Hopkins por El padre

Gary Oldman por Mank (Netflix)

Steven Yeun por Minari

Mejor actor secundario de cine

Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

Chadwick Boseman por Da 5 Bloods: Hermanos de armas (Netflix)

Daniel Kaluuya por Judas and the Black Magic

Jared Leto por Pequeños detalles

Leslie Odom Jr. por One Night in Miami (Amazon Prime Video)

Mejor actriz secundaria de cine

María Bakalova por Borat Película Film Secuela (Amazon Prime Video)

Glenn Close por Hillbilly, una elegía rural (Netflix)

Olivia Colman por El padre

Youn Yuh-jung por Minari

Helena Zengel por Noticias del gran mundo (Netflix)

Mejor reparto de cine

Da 5 Bloods: Hermanos de armas (Netflix)

La madre del blues (Netflix)

Minari

One Night in Miami (Amazon Prime Video)

El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

Mejor reparto de especialistas (cine)

Da 5 Bloods: Hermanos de armas (Netflix)

Mulan (Disney+)

Noticias del gran mundo (Netflix)

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Wonder Woman 1984

Mejor actor de serie de drama

Jason Bateman por Ozark (Netflix)

Sterling K. Brown por This is Us (Fox Life)

Josh O’Connor por The Crown (Netflix)

Bob Odenkirk por Better Call Saul (Movistar+)

Regé-Jean Page por Los Bridgerton (Netflix)

Mejor actriz de serie de drama

Gillian Anderson por The Crown (Netflix)

Olivia Colman por The Crown (Netflix)

Emma Corrin por The Crown (Netflix)

Julia Garner por Ozark (Netflix)

Laura Linney por Ozark (Netflix)

Mejor reparto de serie de drama

Better Call Saul (Movistar+)

Los Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

Lovecraft Country (HBO)

Ozark (Netflix)

Mejor actor de serie de comedia o musical

Nicholas Hoult por The Great (Starzplay)

Daniel Levy por Schitt’s Creek (Movistar+)

Eugene Levy por Schitt’s Creek (Movistar+)

Jason Sudeikis por Ted Lasso (Apple TV+)

Ramy Youssef por Ramy (Starzplay)

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Christina Applegate por Dead to me (Netflix)

Linda Cardellini por Dead to me (Netflix)

Kaley Cuoco por The Flight Attendant (HBO)

Annie Murphy por Schitt’s Creek (Movistar+)

Catherine O’Hara por Schitt’s Creek (Movistar+)

Mejor reparto de serie de comedia o musical

Dead to me

The Flight Attendant

The Great

Schitt's Creek

Ted Lasso

Mejor actor de serie limitada o tv movie

Bill Camp por Gambito de dama (Netflix)

Daveed Diggs por Hamilton (Disney+)

Hugh Grant por The Undoing (HBO)

Ethan Hawke por The Good Lord Bird (Movistar+)

Mark Ruffalo por La verdad innegable (HBO)

Mejor actriz de serie limitada o tv movie

Cate Blanchett por Mrs. America (HBO)

Michaela Coel por Podría destruirte (HBO)

Nicole Kidman por The Undoing (HBO)

Anya Taylor-Joy por Gambito de dama (Netflix)

Kerry Washington por Pequeños fuegos en todas partes (Amazon Prime Video)

Mejor reparto de especialistas (televisión)

The Boys (Amazon Prime Video)

Cobra Kai (Netflix)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Westworld (HBO)

