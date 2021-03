'Dexter': así será su esperado regreso con la temporada 9 tras el polémico final de la serie en 2013

La industria está empezando a recuperarse de los que estragos que causó la pandemia en el calendario audiovisual de 2020 y entre lo que viene hay buenas noticias para todos. Se han anunciado nuevas series que tenemos apuntadas en las agendas antes de que se rueden, la vuelta de las que estuvieron de parón el año pasado y el regreso de otras que ya dábamos por cerradas, como Dexter, que después de su polémico final prepara su regreso con la novena temporada.

La temporada 9 de la popular serie de Showtime (que en España podrá verse en Movistar+), tendrá 10 episodios, que nos mostrarán que ha sido de la vida del personaje desde que lo dejamos en aquel infame último episodio que se emitió en 2013. Uno que podemos asegurar, sin miedo a equivocarnos, no entrará en ninguna lista de los mejores finales de serie de la historia.

Dónde dejamos a Dexter al final de la temporada 8

Último episodio 'Dexter' temporada 8. Showtime

En el último episodio de una desastrosa temporada, Dexter decide no matar al villano y se lo deja en bandeja a su hermana Debra para que sea arrestado por la policía. La jugada le sale mal y Deb pasa por una cirugía que tiene complicaciones y termina en estado vegetativo. Dexter decide entonces desconectarla de las máquinas por compasión y se la lleva en su barco. La tira al mar como hizo con tantos otros cuerpos, pero esta vez con un atisbo de lágrimas en los ojos, y se dirige al ojo de un ciclón que amenazaba con llegar a Miami.

Cuando pasa la tormenta quedan a la deriva los restos del barco, por lo que Dexter Morgan es declarado muerto, pero en realidad, sin que sepamos cómo, consiguió llegar a Alaska, con su nueva barba y una canónica camisa de cuadros, empieza una nueva vida como leñador.

Lo que sabemos de la temporada 9 de 'Dexter'

La serie no ignorará el final que tuvo en su momento y dará un salto temporal hasta nuestro presente, donde nos reencontraremos con Dexter en su nuevo destino, Iron Lake, un pueblo ficticio en el noroeste del Pacífico de Norteamérica, lejos del ambiente caribeño y las camisas hawaianas de Miami, donde Dexter se esconde detrás de una nueva identidad que aún no se ha revelado.

El villano de la temporada y otros personajes

Clancy Brown en 'Billions'. Showtime

El actor Clancy Brown, conocido por Carnivale, a quien hemos visto en las últimas temporadas de Billions, interpretará a Kurt Caldwell, el alcalde no oficial de Iron Lake, un hombre hecho a sí mismo y vivo ejemplo del sueño americano, que pasó de ser conductor de camiones a tener su propia flota. Caldwell es un hombre generoso y querido por todos en el pueblo, pero también poderoso, por lo que, puestos a elegir, todos prefieren estar de su lado.

En el resto del reparto se ha confirmado a Julia Jones (The Mandalorian), que interpreta a Angela Bishop, la primera jefa nativo americana de la policía del pueblo; Johnny Sequoyah (Believe) será Audrey, la hija adolescente de Bishop; Alano Miller (Sylvie's Love) es Logan, sargento de policía y asistente del entrenador de lucha libre del instituto local; de Jack Alcott (The Good Lord Bird) solo sabemos el nombre de su personaje, Randall, y que tendrá un encuentro significativo con Dexter.

Uno de los personajes más llamativos y que seguramente sirva para conectar esta temporada con el pasado de Dexter es el de Molly, interpretado por Jamie Chung (Lovecraft Country), que dará vida a la productora de un podcast de true crime que llega a Iron Lake desde Los Ángeles.

Detrás de cámaras

Clyde Phillips, el showrunner original de Dexter hasta la cuarta temporada, es el responsable del regreso de la serie, y su objetivo, tal como ha expresado públicamente, es "aprovechar la oportunidad de resarcirnos con los fans y escribir un segundo final para la serie". Para ello, tendrán en cuenta todo lo ocurrido en las ocho temporadas que se emitieron en Showtime, por lo que esta nueva entrega será una secuela y no un reboot.

Marcos Siega (The Flight Attendant, You, Blindspot, Dexter) y Sanford Bookstaver (Power, Revenge, House, Chicago Fire) dirigirán los episodios de la nueva entrega.

¿Volverá Debra?

Jennifer Carpenter y Michael C. Hall en una imagen promocional de la serie en 2012. Showtime

Esa es la pregunta que se están haciendo la mayoría de los seguidores de la serie. Teniendo en cuenta que sus responsables han aclarado que respetarán lo ocurrido en las temporadas anteriores, podemos confirmar que Debra murió y su cadáver fue lanzado al mar, pero queda abierta una puerta para volver a verla.

Sin embargo, uno de los recursos narrativos de la serie es la manifestación de la conciencia de Dexter, la cual vimos representada inicialmente por la figura de su padre adoptivo y más adelante por Brian Moser, su hermano. Por lo que si Jennifer Carpenter decide volver a la serie, esta sería una muy buena opción para justificar su presencia.

La temporada 9 de 'Dexter' se verá en Movistar+. Las ocho anteriores están disponibles en Amazon Prime Video.

