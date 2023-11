La proyección de 'La luz que no puedes ver': una experiencia inmersiva desde el prisma de una persona ciega

El hecho de acudir a una sala de cine a ver una película es algo que no todo el mundo tiene la suerte de poder disfrutar. O al menos, no de la misma manera en un mundo que se empeña en seguir siendo capacitista. Poco a poco la inclusión es cada vez mayor y las personas con discapacidad no sólo tienen un acceso más sencillo al entretenimiento, sino que también son bienvenidas en el mundo audiovisual. Un ejemplo muy claro es La luz que no puedes ver, la nueva serie de Netflix, que tiene como protagonista a una joven ciega.

Creada por Steven Knight (Peaky Blinders) y Shawn Levy (Stranger Things), la miniserie se basa en la novela homónima ganadora del premio Pulitzer escrita por Anthony Doerr y narra la historia de Marie-Laure, una adolescente francesa ciega, y Werner, un brillante adolescente alemá reclutado como soldado por el régimen de Hitler para rastrear emisiones de radio ilegales, cuyos caminos chocan en la Francia ocupada mientras ambos intentan sobrevivir a la devastación de la Segunda Guerra Mundial.

Para celebrar el estreno de la ficción, Netflix organizó junto a la ONCE una proyección especial del primer episodio a la que asistió SERIES & MÁS. El capítulo contaba con audiodescripción y subtítulos para los asistentes con discapacidad, pero también hizo del preestreno toda una experiencia, e la que otros espectadores podían disfrutar de la serie simulando una perspectiva similar a la de una persona ciega con un antifaz.

Más allá de la premisa

La luz que no puedes ver entrelaza los destinos de Marie-Laure (Aria Mia Loberti), una joven ciega de origen francés, y de Werner (Louis Hofmann), un brillante adolescente reclutado por el régimen de Hitler para rastrear emisiones de radio ilegales, a lo largo de una década. También habla del vínculo de la protagonista con su padre, Daniel LeBlanc (Mark Ruffalo), que se vieron obligados a huir del París ocupado por los alemanes con un legendario diamante, para evitar que cayera en manos de los nazis.

Perseguidos implacablemente por un cruel oficial de la Gestapo que busca apropiarse de la piedra para sus propios fines, Marie-Laure y Daniel, pronto encuentran refugio en St. Malo, donde se instalan con su tío, que realiza transmisiones clandestinas de radio como parte de la resistencia.

Sin embargo, en esta ciudad costera, el camino de Marie-Laure choca inexorablemente con el más inesperado de los espíritus: Werner, un joven brillante reclutado por el régimen de Hitler para rastrear transmisiones ilegales, con quien acaba compartiendo un vínculo secreto, y una fe inquebrantable en la humanidad y la posibilidad de esperanza.

Verse reflejado en pantalla

Verónica Fernández, directora de ficción de Netflix España, fue la encargada de presentar la serie en la proyección especial y se dirigió al público para decir que, como narradores, se dedican a divertirse contando historias en las cuales poder conectar y haciendo referencia a que "todas las personas nos hemos sentido reflejadas alguna vez en la pantalla". Porque según ella, "a menudo compartimos las mismas emociones, los miedos, los retos de los protagonistas de nuestra series o nuestras películas favoritas".

Fotograma de 'La luz que no puedes ver'. Netflix

Sin embargo, quiso destacar también que "la ficción nos ayuda a empatizar con personas o circunstancias que nos son completamente ajenas", que "el entretenimiento es una ventana al mundo" y que "por eso es importante que sea también un vehículo de representación y de inclusión".

Finalmente, expresó: "Con esta vocación, buscamos impulsar historias llenas de diversidad, pero también trabajamos para que seas quien seas o seas como seas puedas disfrutar de nuestros contenidos, siendo conscientes de que todavía debemos mejorar".

La experiencia de visionado

Louis Hofmann en 'La luz que no puedes ver' Netflix

Aunque no puede ser comparable con la vivencia de una persona con una discapacidad real, la idea de imitar el consumo de este tipo de contenido por parte de Netflix resulta muy interesante. Porque muchas veces, las personas sin discapacidad dan por hecho que no las tienen y que el mundo que les rodea a menudo es hostil con las que sí lo hacen.

Al tener la visión completamente anulada, la experiencia de visionado cambia por completo y agudiza el resto de sentidos. E incluso la imaginación, dejando que seamos nosotros los que pensemos cómo sería la adaptación ideal en nuestra mente.

Es cierto que al no ver lo que ocurre en pantalla, la serie y la historia que se cuenta en ella no se percibe de la misma manera, porque no se tienen en cuenta los gestos de los actores u otros detalles artísticos como la puesta en escena o el vestuario, pero no por ello deja de enriquecer la amplia variedad de maneras que ya existen de por sí de disfrutar de una serie, que es muy diferente dependiendo del tipo de espectador que esté frente a la pantalla.

