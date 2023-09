Todo lo que tienes que recordar de 'Sex Education' antes de ver la cuarta temporada en Netflix

Ya quedan menos días para la despedida. La cuarta temporada de Sex Education se estrena en Netflix el 21 de septiembre con ocho episodios con los que le diremos adiós a los personajes que nos han acompañado durante cuatro años, en un cierre que promete ser muy conmovedor.

En la nueva entrega, Otis, Eric, Aimee y compañía tendrán que adaptarse a la vida en un nuevo instituto que en todos los sentidos será muy diferente al que conocían, aunque allí descubrirán que hay una estudiante que también tiene un consultorio de dudas sobre sexualidad.

Mientras tanto, el choque cultural promete ser mayor para Maeve, que deberá encontrar su camino en la prestigiosa Universidad Wallace, en Estados Unidos, donde compartirá curso con aspirantes a novelistas y tendrá como tutor al autor de culto Thomas Molloy, interpretado por Dan Levy (Schitt's Creek).

['Stranger Things 5' "será tan grande como cualquier blockbuster"]

Si no recordáis muy bien por qué los estudiantes estarán en un nuevo instituto o por qué Maeve ha cruzado un charco, aquí os dejamos una chuleta con apuntes del final de la tercera temporada, para que empecéis el nuevo curso con los deberes hechos.

Adiós al Instituto Moordale

Tras un brote de enfermedades de transmisión sexual y el musical dirigido por Lily, el instituto que pasó a ser conocido como "La escuela sexual" vivió el régimen instaurado por Hope, contratada para poner orden, lo que se tradujo en estrictos códigos de vestimenta, comportamiento y el borrado de cualquier señal relacionada con la sexualidad.

'Sex Education' 3x07

En el episodio 7 los estudiantes se rebelaron y sabotearon una jornada de puertas abiertas organizada por la directora con la proyección de una película explícita, una actuación musical a capela de "Fuck the Pain Away" y cupcakes decorados con vulvas.

El evento resulta ser un éxito, pero Hope es despedida de su cargo y Moordale pierde el apoyo de sus inversores, por lo que se anuncia que la escuela va a cerrar y todos tendrán que buscar un nuevo instituto para el siguiente curso.

['La caída de la casa Usher' pone los dientes largos con un espectacular tráiler repleto de sangre, humor y terror]

Otis

Tras su romántico beso bajo la lluvia, en el último episodio Otis y Maeve empiezan a descubrir cómo podría ser una relación romántica para ellos.

Sin embargo, esa oportunidad perfecta de ser felices se esfuma cuando Maeve le dice que se marcha a Estados Unidos. Tendrán que "ver dónde están" cuando ella vuelva del extranjero. Pero le promete que no han terminado, es solo un "hasta pronto".

'Sex Education' 3x08

Maeve

Fue aceptada en un programa especial para alumnos talentosos en Estados Unidos que le había sugerido la profesora Sands. Durante toda la temporada tuvo dudas de si era una buena idea irse, sabía que era una gran oportunidad, pero no quería dejar a Elsie (su hermana) y luego también a Otis, con quien empezó a salir al final de la temporada.

Su madre le dio el dinero que necesitaba para matricularse y viajar, pero a pesar de ese gran gesto, y de que el factor económico no era una excusa, Maeve estuvo a punto de cancelar el vuelo por Otis. Afortunadamente, para ella (y para los fans), cuando Aimee se enteró de que tal cosa era posible intervino para asegurarse de que su amiga subiera al avión.

'Sex Education' 3x01

Aimee

Como consecuencia de la agresión sexual que sufrió la entrega anterior, a Aimee le produce ansiedad la perspectiva de intimidad física con su novio Steve. Tras hacer terapia con Jean, para el final decide romper con él y centrarse en sí misma.

Eric y Adam

Eric viaja a Lagos y allí besa a Oba. Aunque Adam perdona la infidelidad, en el último episodio la pareja termina su relación porque Eric siente que necesita estar con alguien que ya esté cómodo en la comunidad queer. "No es culpa tuya", le dice a Adam. "Simplemente vamos en direcciones diferentes".

'Sex Education' 3x08

Adam sale del armario como bisexual ante su madre y le dice que Eric era su novio. En el último episodio participa con su perro en una competición y aunque no gana, obtiene una "mención especial" en su debut y, lo más importante, la satisfacción de descubrir que hay algo que hace bien.

Jackson y Cal

Cal le dice a Jackson que, a pesar de que tienen sentimientos mutuos, no deberían salir porque le preocupa que Jackson no acepte que es una persona no binaria y siga viéndole como una chica. Cal siente que es una carga pesada tener que ayudarle a él a entenderse cuando está en su propio viaje de autodescubrimiento.

'Sex Education' 3x05

Lily y Ola

Tras lo ocurrido en el instituto, Lily decide deshacerse de toda su preciada colección de objetos, libros, dibujos y vestimenta relacionados con su afición por lo alienígena, así que le pide a su madre que se deshaga de todas las cajas. Aunque luego cambia de opinión cuando alguien le pide un autógrafo. En el último episodio se reconcilia con Ola.

Los adultos

En el penúltimo episodio, Maureen y Michael Groff (padres de Adam), que habían vivido separados durante la temporada, tienen un encuentro sexual, pero Maureen decide irse "porque se van a divorciar" y porque su relación es "demasiado complicada" para su hijo y necesita estar sola.

Jean (Gillian Anderson) da a luz una bebé a quien llama Joy. Y la prueba de paternidad revela que Jakob no es el padre.

La temporada 4

Así es la temporada 4 de 'Sex Education'

La cuarta temporada de 'Sex Education' se estrena el 21 de septiembre en Netflix.

Sigue los temas que te interesan