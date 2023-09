'Sex Education' se prepara para su clímax final en Netflix y advierte en el tráiler: "Sacad los pañuelos"

"Sacad los pañuelos para el clímax final". Esta juguetona frase polisémica, y en sintonía total con el espíritu de la serie, ha sido la elegida por Netflix para promocionar el tráiler de la cuarta y última temporada de Sex Education, que se estrena en la plataforma el jueves el 21 de septiembre, y tendrá un episodio de cierre con duración extra: 83 minutos.

Ha llegado el momento de despedirse de los residentes de Moordale, que dirán adiós a sus seguidores con esta entrega de ocho episodios que prometen "estará llena de amor, risas, lágrimas, amistad, nuevas relaciones (y viejas) y, bueno... mucho sexo".

El tráiler, acompañado por el tema I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That) de Meat Loaf, anuncia una temporada cargada de nuevas experiencias sexuales, crecimiento personal, autodescubrimiento, amor, risas, lágrimas y amistad. También enseña a Jean de vuelta al trabajo y con nueva jefa (Hannah Gadsby), Adam trabajando en una granja, el fabuloso vestuario de Eric, las proezas artísticas de Aimee y, como colofón: Maeve de vuelta en Moordale para una primera cita real con Otis.

El reparto al completo regresa con Asa Butterfield como Otis Milburn, acompañado por Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar y Daniel Ings.

Entre las novedades del elenco destaca Dan Levy, ganador del Emmy como creador y protagonista de Schitt's Creek; junto a él también se estrenan en la serie Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), la actriz y modelo Jodie Turner Smith, así como el humorista Eshaan Akbar y los recién llegados Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

Desde que llegó a Netflix en 2019, además de cautivar al público, Sex Education ha recibido 18 nominaciones en los premios Bafta y ha ganado múltiples premios, incluido el International Emmy Awards por la tercera temporada en 2022. Su última entrega tuvo 66,6M de visualizaciones en sus primeros 91 días en Netflix (504,9M de horas de visualización divididas entre 7,59 de duración).

En una carta a los fans, la creadora de la serie, Laurie Nunn, dijo: "Estamos increíblemente orgullosos de Sex Education y nos sentimos en deuda con nuestros brillantes guionistas, el reparto y el resto del equipo, que ha puesto tanto corazón en la realización de cada episodio. Hemos trabajado sin descanso para mostraros el final, y estamos impacientes de compartirlo con vosotros".

Y cerró con la frase: "Las despedidas son lo peor, pero celebremos todos los buenos momentos que hemos pasado. Besos, Laurie".

La cuarta temporada de 'Sex Education' se estrena en Netflix el 21 de septiembre.

