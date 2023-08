Esta serie sobre la crisis de los opioides en EEUU ha sido la más vista esta semana en Netflix

La miniserie Medicina letal tenía muchos elementos en contra: apenas ha sido promocionada por la plataforma y su tema central ya se abordó en otra ficción anteriormente como la exitosa Dopesick. Sin embargo, ha sabido sobreponerse a todo y se ha convertido en la serie más vista de Netflix en la última semana.

Protagonizada por Uzo Aduba (Orange is the New Black), Matthew Broderick (Sin malos rollos), Taylor Kitsch, Dina Shihabi (Archivo 81) y West Duchovny, la producción ha llegado a lo más alto del Top 10, ocupando el primer puesto del ránking de series en inglés con 7,2 millones de reproducciones en total y 35,9 millones de horas vistas.

Basada en el libro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic, de Barry Meier, y en el artículo de Patrick Radden Keefe The Family That Built an Empire of Pain, publicado en The New Yorker, explora, desde la ficción, algunos orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos.

[‘Depp vs. Heard’, así es la docuserie de Netflix sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard]

Y también se inspira en las experiencias de responsables, víctimas e investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin, presentándose como una reflexión sobre el crimen, la responsabilidad y los sistemas que han demostrado en reiteradas ocasiones su incapacidad para ayudar a los cientos de miles de estadounidenses afectados.

Las series más vistas

En el mismo ránking de series en inglés más vistas de la última semana de Netflix, el segundo lugar es para El abogado del Lincoln, que ya lleva seis semanas en el Top 10, y esta última ha sumado 5,2 millones de reproducciones.

Las series más vistas en inglés de la semana.

El tercer puesto lo ocupa la serie infantil La casa de muñecas de Gabby, donde los más peques irán descubriendo las salas de una fantástica casa de muñecas repleta de mundos en miniatura y adorables gatitos.

En cuarto lugar está Heartstopper, cuya segunda temporada ya acumula dos semanas consecutivas en el ránking, estos últimos días con 4 millones de reproducciones. Y también se debe tener en cuenta al fenómeno The Witcher, cuya tercera temporada ya acumula siete semanas en el Top 10 y ha vuelto a impulsarse con el estreno de los últimos episodios, que la mantienen en el ránking una semana más con 2,8 millones de reproducciones.

Nuevo éxito español

'Un cuento perfecto'. Netflix

En la otra cara del ránking de títulos de habla no inglesa, destaca el éxito de Un cuento perfecto, que toma el relevo de Bird Box Barcelona como la producción española más vista recientemente y ya acumula tres semanas en el Top 10 de Netflix, esta última con 4,7 millones de reproducciones.

En esta serie, que marca la tercera adaptación de Elísabet Benavent después de Valeria y Fuimos canciones, conocemos a Margot (Anna Castillo, Fácil, Girasoles silvestres), la heredera de un importante imperio hotelero; y David (Álvaro Mel, La fortuna), que subsiste con tres trabajos y durmiendo en el sofá de sus mejores amigos.

Cuando la casualidad hace que sus caminos se unan, descubrirán que tienen en común más de lo que ellos creen y forman equipo para ayudarse mutuamente a recuperar sus exparejas.

Sigue los temas que te interesan