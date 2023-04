Primer avance de ‘The Witcher’ temporada 3: la última aventura de Henry Cavill como Geralt de Rivia

The Witcher regresa este verano a Netflix. Así lo ha anunciado la plataforma, confirmando que la tercera temporada de la serie de magia y fantasía llegará al catálogo en dos tandas de episodios. La primera de ellas incluirá los cinco primero episodios y se estrenará el 29 de junio, y la segunda, con los tres últimos, llegará el 27 de julio.

Además de desvelar la fecha en la que se podrán ver los nuevos capítulos, Netflix también ha mostrado un nuevo adelanto de la tercera entrega, prometiendo que "todo cambiará".

A lo largo de la tercera temporada, monarcas, magos y bestias del Continente competirán por capturar a Ciri mientras Geralt lucha por esconderla, decidido a proteger a su nueva familia de cualquier amenaza.

Yennefer, responsable de entrenar la magia de Ciri, les conduce a la fortaleza protegida de Aretuza, donde esperan descubrir más acerca del gran poder mágico de la joven. Sin embargo, lo que encontrarán es una gran batalla de corrupción política, magia negra y traición. Deberán luchar al límite o se arriesgarán a perderlo todo para siempre.

Un nuevo adelanto

En las primeras imágenes de la tercera entrega, se pueden apreciar algunos detalles de los personajes a los que volveremos a ver y aunque apenas se muestre lo que les sucederá, sí que se dejan ver algunas escenas dominadas por una oscuridad inmensa y un encuentro fortuito que protagoniza Geralt con una criatura monstruosa.

'The Witcher'.

De hecho, Geralt, Yennefer y Ciri son los tres personajes en los que se centra el avance. "Este trío ha sido el foco de nuestras historias desde el principio", decía Lauren Schmidt Hissrich, la creadora de la serie.

"Como saben los espectadores, a lo largo de los años su relación ha sido a partes iguales euforia y angustia, unirse y ser destrozado, soñar con un futuro y aceptar que nunca es tan fácil. Esta temporada no es diferente. Nuestra familia no quiere nada más que finalmente estar juntos. ¿Eso sucederá? Sí. ¿Durará? Manténganse al tanto".

Henry Cavill se despide

'The Witcher'.

Estos nuevos episodios serán los últimos en los que veamos a Henry Cavill como Geralt de Rivia. El pasado mes de octubre de 2022, la plataforma anunció que el actor británico saldrá de la serie después de tres temporadas y que será sustituido por Liam Hemsworth.

"Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4", expresó Henry Cavill en un comunicado.

"En mi lugar, el fantástico Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices".

En respuesta, Liam Hemsworth dijo que está "en la luna" desde que sabe que interpretará a Geralt de Rivia. "Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura", decía el actor en una declaración.

"Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que las botas me estén grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher".

