Esther Martínez Lobato: "La mirada de 'Sky Rojo' siempre ha sido de belleza sin pensar en si se está sexualizando"

Todo principio tiene un final y el de Sky Rojo acaba de llegar a Netflix, con el estreno de su tercera y última temporada. La serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato llegó a la plataforma en 2021 dispuesta a suceder a La casa de papel y dos años después, regresa con la intención de despedir a sus protagonistas por todo lo alto y dar un final a la historia.

Envuelta en un amplio debate, la serie aterrizó en Netflix para contar la historia de Coral, Wendy y Gina, tres mujeres prostituidas que emprenden una huida en busca de su libertad mientras son perseguidas por Moisés y Christian, los secuaces de Romeo, el proxeneta y dueño del Club Las Novias. Juntas iniciarán una carrera desesperada en la se enfrentarán a todo tipo de peligros y cuyo único objetivo será seguir vivas cinco minutos más.

Con motivo del final de la serie, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con la directora y guionista Esther Martínez Lobato y con los protagonistas de la serie Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia, Catalina Sopelana y Tiago Correa. Contaron cómo han vivido el viaje y la evolución de sus personajes y qué pueden esperar los espectadores del final, entre otras cosas.

Todo un viaje para volver al principio

"La serie empieza mostrándote la posibilidad de empezar de cero una nueva vida llena de falsedad, una vida que te has inventado teniendo relación con otras personas e intentando parecer normal y fingiendo que el pasado no te ha condicionado. Pero como toda vida falsa, en algún momento va a haber una grieta por donde se colará el pasado", adelanta Verónica Sánchez en relación al desenlace de la serie.

"Eso es lo que ocurre en la serie, que ellas se dan cuenta de que el pasado o bien lo destruyes o te destruye a ti. Ellas tienen que volver a desandar cierto camino para dejar atadas las cosas y poder emprender la vida nueva que creían que que habían emprendido, pero que en realidad era la misma de antes, sólo que más maquillada", continúa.

"El ADN de la serie es muy peculiar. Àlex Pina y Esther Martínez sabían qué final querían darle y para eso tenían que crear una gran herida para después dar lugar a una gran explosión final", describe Miguel Ángel Silvestre. "El entretenimiento tiene que pesar más que la herida, pero la herida te va calando para llegar a un final apoteósico, que es lo que tendrá lugar en la tercera temporada", concluye.

La evolución de los personajes

Asier Etxeandia en la tercera temporada de 'Sky Rojo'. Netflix

A lo largo de la tercera temporada, Sky Rojo termina de definir el gran enfrentamiento entre los protagonistas. Asier Etxeandia define "los vínculos que se crean entre el eje del mal y ellas" como algo que "es muy diferente". "El nuestro se mueve exclusivamente por intereses, por manipulación y por engaños. El suyo sincero, familiar y emocional. Son vínculos muy diferentes. Los míos están podridos, los suyos tienen esperanza", añade.

Sin embargo, a pesar de la esperanza a la que se refiere el actor, las protagonistas solo tendrán cierta tregua al principio de la temporada. "En esta temporada, Coral me da muchísima pena porque aunque para ella debería haber terminado la pesadilla al salir del club, no ha sido así", dice Verónica Sánchez, refiriéndose al estado en el que se encuentra su personaje.

"Coral va corriendo detrás de esa vida intentando alcanzar las otras dos, pero ve que no puede y llega un momento donde ni siquiera se atreve a confesarles a ellas todo lo que le ocurre. Ella sigue atrapada ahí, no olvida lo que ha pasado y ni siquiera sabe cómo comunicarlo a las demás. Es como correr detrás de esa vida que se le ha puesto por delante y ver que no puede alcanzarla", describe.

Por otro lado, Lali Espósito decide centrarse en el vínculo de las protagonistas, que en la tercera temporada será más fuerte que nunca. "Este vínculo nace del horror, pero tiene la esperanza de acabar teniendo una vida normal, de lo que sienten y creen que merecen", opina.

Los nuevos personajes

Catalina Sopelana, Lali Espósito y el cantante Rauw Alejandro, en una escena de la serie. Netflix

Dentro de los dos grandes bandos que se forman en la serie, la tercera temporada incluirá algunas incorporaciones. La primera de ellas es el personaje de Greta, que según Catalina Sopelana, la actriz que la interpreta, "pasa como de no saber nada y pensar que está llevando una vida normal con su chica y con unas amigas a entregarse a lo que a todo lo que ellas llevan buscando".

El segundo es el personaje de Tiago Correa, que en los nuevos episodios tendrá que relacionarse con Moisés. El actor describe a Darwin como alguien que cae en la historia sin entender nada. "A él lo contratan para hacer lo que mejor sabe hacer, que es matar", cuenta, "al prinncipio no entiende los objetivos de Romeo y Moisés pero poco a poco les acaba comprendiendo y se centra en lo que más disfruta haciendo".

El poder de la mirada para contar historias

Miguel Ángel Silvestre y Tiago Correa en la tercera temporada de 'Sky Rojo'. Netflix

Aunque llegase a Netflix dispuesta a suceder a La casa de papel -uno de los grandes éxitos de sus creadores-, Sky Rojo ha cosechado más polémicas que éxitos. Cuando se estrenó, algunas personas pensaron que lo mejor era reducir la serie a su función de entretener, sin ir más allá, pero otras se fijaron en su forma de retratar a las mujeres e incluso en su manera de sexualizar la violencia que sufren, cayendo de nuevo en la mirada masculina a través de la cámara.

Sobre este tema, Esther Martínez Lobato quiso dar su opinión, dejando claro que "la mirada que tuvieron al crear la serie ha sido siempre una mirada de belleza y que ese es el sello personal de Vancouver -la productora de la serie-".

"Independientemente de estar pensando en si se está sexualizando o no, es importante para nosotros la luz en cada entorno, incluso en el lugar más horrendo del mundo, que en este caso es la habitación donde viven las chicas secuestradas en un prostíbulo. Incluso ese puede tener ciertos componentes de belleza en cuanto a los colores, como se elimina la calidez del entorno, etc.", observa.

"Creo que que nosotros apostamos es por tener personajes poderosos con un interior y una manera de pensar muy fuerte, muy firme, que independientemente de cómo estén decorados en su exterior, en su interior muestran un poder y una sensibilidad bastante poderosas", concluye.

No busca representar, solo entretener

Verónica Sánchez en la tercera temporada de la serie. Netflix

Yany Prado también contó cómo se relaciona la realidad con la serie, aunque en esta se priorice la parte de ficción. "Tuvimos mucha información para poder encarar estos personajes, que aunque obviamente son ficticios, llevan dentro mucho dolor y no dejan de ser víctimas de trata de personas. Sky Rojo es una serie que tiene el único objetivo de entretener, pero teníamos que basarnos de algo para encarar el dolor que pasaban las chicas en el club".

Por su parte, Esther Martínez Lobato insistió en el factor ficción y en la función de entretener de la serie. "Creo que la serie es 100% ficción y que el hecho de intentar componerla dentro de un discurso más propio de un documental o de un reportaje pues sería robarle un poco de su libertad", alega.

"Si algo tiene la ficción es el poder de ser libre en cuanto a pensamiento e ideas y en cuanto a lo que se quiere mostrar. Si no, estaríamos todo el rato haciendo información y no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es emocionar y conmover y luego ya cada uno en su casa, que reflexione lo que tenga que reflexionar y que le parezca lo que le tenga que parecer, que esté de acuerdo o no lo esté".

"Es una serie un poco espinosa si te pones a analizarla, pero también tiene muchas cosas bellas y muchas historias emocionantes si destilas absolutamente todo lo demás. El artificio de la purpurina, de las minifaldas y de los tacones al final se queda en tres aventureras que son solo eso".

"Sky Rojo es adrenalina y ficción. Es empoderamiento, es venganza. Como cuando se habla de las tragedias griegas. Lo que pasa es que está vestida de una modernidad y de un problema que hoy existe. Ver el empoderamiento de alguien que ha sido humillado emociona mucho y eso se puede trasladar a cualquier situación en tu vida, ya sea política, social o personal. Eso creo que es un gran impulso, pero con respecto a lo demás, es absoluta ficción. No pretende defender ni adoctrinar en absoluto", opina Asier Etxeandia.

'Sky Rojo' está disponible en Netflix.

