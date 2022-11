Netflix prepara su primera transmisión en directo a nivel global, un especial de comedia con Chris Rock

Tras experimentar con los estrenos semanales por bloques de episodios con realities como El topo y el lanzamiento de su servicio con publicidad, Netflix da un nuevo paso en su proceso de transformación a la televisión convencional: la transmisión en directo. La plataforma ha anunciado el primer evento "live" en toda su historia, un especial de comedia de Chris Rock que se retransmitirá en directo a nivel global en los primeros meses de 2023.

El éxito de este experimento, tanto a nivel de audiencias como tecnológico, sería un paso importante para Netflix porque le abriría las puertas a la transmisión de todo tipo de eventos incluyendo competiciones deportivas, conciertos y galas de premios como los Oscar.

Según informó Wall Street Journal esta semana, la compañía ya ha estado explorando la posibilidad de transmitir en directo algunos eventos deportivos para incluir esta opción en su catálogo, un área en la que competidores como Amazon Prime Video y Apple TV+ ya han dado sus primeros pasos. Según sus fuentes, Netflix ha iniciado negociaciones para adquirir los derechos de retransmisión de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) para algunos países europeos, entre ellos Francia y Reino Unido.

"Chris Rock es una de las voces cómicas más icónicas e importantes de nuestra generación", dijo Robbie Praw, vicepresidente de formatos de comedia de Netflix, en un comunicado. "Estamos encantados de que el mundo entero pueda vivir un especial de comedia de Chris Rock en directo y formar parte de la historia de Netflix. Será un momento inolvidable y nos sentimos muy honrados de que Chris lleve esta antorcha."

Este será el segundo especial de comedia de Rock en Netflix. El primero, Chris Rock: Tamborine, se estrenó en febrero de 2018. Aunque esta será la primera vez que Netflix transmita un especial de comedia en directo, la plataforma ya ha organizado eventos con público. Netflix is a Joke: The Festival tuvo lugar en primavera y contó con más de 330 comediantes que realizaron 295 espectáculos en más de 35 salas de Los Ángeles, incluyendo el primer espectáculo de monólogos realizado en el Dodger Stadium. El festival vendió más de 260.000 entradas.

Desde esta semana Netflix ha lanzado en varios territorios, incluido España, su nuevo plan con publicidad. El 'Plan básico con anuncios' es un plan de suscripción con anuncios que permite al usuario disfrutar de películas y series a un precio más bajo, con una calidad de vídeo HD -de hasta 720p-, en solo un dispositivo compatible.

"Vamos a trabajar para reducir [la cantidad de programas restringidos] con el tiempo", dijo el director de operaciones de Netflix, Greg Peters, en una rueda de prensa. Sin embargo, por ahora "una cantidad limitada de películas y programas de televisión no estará disponible".

Entre las series y películas que no se podrán ver están algunos de los títulos originales más emblemáticos de la compañía como The Crown, Cobra Kai, House of Cards, Breaking Bad o Peaky Blinders.

