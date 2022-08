¿Qué está ocurriendo con Netflix y sus series con representación lésbica?

Después de toda una vida viviendo en los márgenes y siendo prácticamente invisible, el colectivo LGTBIQ+ cada vez cuenta con más referentes y esto también se refleja en pantalla, donde las personas del colectivo encuentran un lugar seguro y unos personajes con los que poder identificarse.

De hecho, una de las plataformas de streaming que más apuesta por la diversidad en sus producciones es Netflix, donde podremos encontrar cientos de historias con personajes queer -que se salen de la heteronormatividad-.

Sin embargo, parece que últimamente la plataforma no cumple del todo con esta afirmación, y en los últimos dos años ya ha cancelado al menos cinco series cuyas protagonistas son lesbianas o sáficas, con el ejemplo más reciente de La primera muerte.

El comienzo de un patrón que se repite

'Orange Is the New Black'. Netflix

Muy a menudo, cuando en una serie aparece representada una chica lesbiana, el arco del personaje se desarrolla en torno al proceso de descubrir y explorar su sexualidad. Ejemplo de ello podría ser Orange Is the New Black, la ficción que popularizó a las lesbianas en Netflix y la serie que más ha durado en la plataforma teniendo como protagonistas a mujeres homosexuales -o bisexuales-.

Sin embargo, la relación entre Netflix y sus historias protagonizadas por mujeres lesbianas nunca ha sido del todo estable y su audiencia empezó a notarlo con el prematuro final de Gypsy (2017) y especialmente el pasado año 2020, con la cancelación de Esta mierda me supera (de los creadores de The End of the F***ing World, 2020) y Atípico (2017-2021) -aunque el segundo caso pudo tener un final a la altura-.

A finales de ese mismo año, la plataforma comunicó que tampoco renovaría Todo es una mierda (2018) y Dos balas muy perdidas (2020), entre otros títulos con personajes queer como GLOW (2017-2019), The Society (2019), The Get Down (2016-2017), Sense8 (2015-2018) y One Day At A Time (2017-2020).

Diferentes justificaciones en cada caso

'Esta mierda me supera' y 'Todo es una mierda'. Netflix

Los dos ejemplos de los que más llamó la atención su cancelación al principio fueron Todo es una mierda y Esta mierda me supera. Ambas series fueron relativamente populares cuando se estrenaron en 2018 y 2020 respectivamente -aunque se desconocen sus cifras de audiencia- y fueron bien recibidas por la crítica, pero Netflix optó por no continuar con su producción.

La plataforma aún no había comenzado a publicar el Top 10, que comenzó a revelar los títulos más vistos de la semana en noviembre de 2021, por lo que la explicación se vinculó a "circunstancias generadas por el COVID".

Sin embargo, esta justificación no fue una razón de peso para los fans y los espectadores de Netflix en general, a los que no les parecía casualidad que esas dos series formaran parte de un grupo más grande en el que se incluía a mujeres lesbianas entre los personajes principales.

La crónica de una cancelación anunciada

'La última muerte'. Netflix

La última víctima que ha sufrido la cancelación y que cumple con las mismas características de sus predecesoras es La primera muerte, que según las fuentes oficiales tuvo unas cifras de audiencia decepcionantes y "no alcanzó los umbrales de audiencia suficientes, ya que no se llegó a ver la serie completa y todos los episodios por igual".

Sin embargo, en esta ocasión, las cifras de audiencia de la serie la posicionan como un éxito, superando las 100 millones de horas vistas en sus primeros 28 días desde el estreno. Además, La primera muerte alcanzó el puesto número 3 en el Top 10 en su primera semana con 48,8 millones de horas vistas, solo por detrás de la cuarta temporada de Stranger Things y la sexta de Peaky Blinders.

Aún quedan fallos por corregir en términos de representación lésbica

Es cierto que La primera muerte puede ser un caso predecible y que nos hiciera pensar que sería cancelada, ya que partía con un presupuesto muy bajo y no está a la altura de la calidad que tienen otras series juveniles o con personajes queer. Pero ha dejado de parecer casualidad y parece haberse convertido en un patrón el hecho de que una serie con una -o varias- protagonistas lesbianas se cancele de repente, sean cuales sean las circunstancias.

A pesar de que la representación LGTBIQ+ en las series avanza a pasos agigantados, no todas las personas del colectivo se reflejan en pantalla de la misma manera y está justificada la decepción que siente la audiencia de las ficciones de temática lésbica o sáfica. Para los espectadores, no sirve de mucho dar luz verde a una historia que suele acabar a medias, porque da la sensación de que no merece ser contada.

