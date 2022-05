Más cambios en Netflix: la plataforma se prepara para empezar a emitir en directo.

La televisión tradicional vuelve a estar de moda. Después de una década defendiendo su modelo de estrenos de temporadas completas, el consumo a la carta y su negativa a la publicidad, Netflix se ha visto obligada a replantear su estrategia. La última novedad, según ha informado en exclusiva Deadline, será la emisión en directo de algunos de sus contenidos.

La publicidad podría llegar a la plataforma antes de lo previsto (a finales de este año), y ya ha hecho anteriormente algunos experimentos con el lanzamiento de episodios de The Circle y Jugando con fuego. Solo quedaba dar el paso a la emisión en directo para que el futuro del streaming definitivamente fuera volver a lo que la televisión estuvo haciendo durante décadas. Y ese momento ya ha llegado.

Esta funcionalidad (que se encuentra actualmente en las primeras fases de desarrollo) estaría destinada, al menos inicialmente, a programas de telerrealidad, como el episodio de reunión de La milla de oro estrenado el 6 de mayo, o los episodios finales de concursos como The Circle. También planea emitir en directo algunos especiales de monólogos de comedia (stand up) o festivales como Netflix Is a Joke, celebrado recientemente, un evento en el que participaron 300 cómicos estadounidenses, entre ellos el polémico Dave Chappelle, Larry David O Pete Davidson.

Permitiría votar en directo

Esta sería una nueva forma de atraer y fidelizar a sus usuarios, una de las prioridades del servicio después del descenso crítico de suscriptores que se produjo en el primer semestre de este 2022. El voto en directo es una idea con gran potencial para programas de concurso y competiciones, como Dance 100, que llegará próximamente a la plataforma de la mano de los productores de The Circle.

Disney+ emitirá en directo en Estados Unidos este otoño

Hace unas semanas, la plataforma anunció que sería la casa de Dancing with Stars, el programa concurso de baile con famosos que en su temporada 31 pasará de ABC a emitirse en Disney+ semanalmente.

El deporte en directo puede ser el siguiente paso de Netflix

Ahora que empieza a notar el desgaste del mercado, la plataforma ha decidido abrir poco a poco todas las puertas que mantuvo cerradas a cal y canto mientras estuvo en la cresta de la ola. Una vez ponga en marcha la emisión en directo, el siguiente paso lógico será la adquisición de derechos de retransmisión de eventos deportivos.

Aunque no sea lo primero en lo que pensamos y nos quede un poco distante, uno de los objetivos más codiciados de Netflix en esta particular guerra del streaming, sería (tal como informó el analista Michael Nathanson en el podcast The Town) quedarse con el críquet en la India. Actualmente está en manos de Disney+ a través de Star, y le reporta una enorme cantidad de suscriptores anuales, algo que la plataforma roja necesita durante este año.

