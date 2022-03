Netflix decide suspender su servicio en Rusia como protesta por la invasión de Ucrania.

Netflix ha suspendido su servicio en Rusia de manera indefinida para protestar por la invasión a gran escala que ha llevado a cabo en Ucrania. El gigante del streaming ya se había negado a transmitir los canales de propaganda gratuitos y que le exigía la ley nacional y ahora ha decidido pausar sus futuros proyectos con el país. De esta manera, la plataforma se une a la larga lista de compañías que han cortado sus lazos con Rusia, cancelando además los cuatro títulos originales que tenía apalabrados allí y que incluían una serie de suspense dirigida por Dasha Zhuk.

Esta acción se suma al revés económico que afronta Rusia desde el estallido de la guerra, donde muchas corporaciones y organizaciones importantes han decidido cerrarle el grifo al país. Entre ellas se encuentran empresas como Microsoft, Apple y Dell, además del cierre de tiendas tanto online como físicas por parte de Ikea, Nike e incluso la española Inditex. Por otro lado, en la industria del entretenimiento, los principales estudios y compañías han anunciado que dejarán de estrenar sus películas allí.

Netflix también anunció recientemente que haría que su documental de 2015 Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom esté disponible para todo el mundo de forma gratuita. La película de no ficción se centra en las protestas de Euromaidan en Ucrania, que fueron provocadas por la decisión del expresidente Viktor Yanukovych de no firmar un acuerdo con la Unión Europea, optando por fortalecer los lazos con Rusia. Esas protestas finalmente resultaron en la expulsión de Yanukóvich, pero también incrementaron la tensión con Rusia y con su presidente, que usó el derrocamiento como pretexto para invadir y anexar la península de Crimea de Ucrania. Actualmente, la invasión rusa de Ucrania en 2022 ha provocado una grave crisis humanitaria y de refugiados, junto al miedo que se ha generado a nivel global con respecto a un posible conflicto nuclear.

