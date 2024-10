Este es el precioso pueblo del norte de España donde se rodó 'Querer', la serie de Alauda Ruiz de Azúa

Prácticamente un año después de que comenzara su rodaje en la zona de Vizcaya, Alauda Ruiz de Azúa acaba de estrenar en streaming Querer, su primera serie de televisión. La directora lo tuvo realmente complicado para sacar adelante Cinco lobitos, la que luego fue su exitoso y gran debut cinematográfico y ganador de hasta tres premios Goya, y ahora acaba de regresar con un proyecto igual de emocionante.

Con un discurso muy claro sobre la violencia machista y en apenas cuatro episodios, Querer cuenta cómo, tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren (Nagore Aramburu) abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido (Pedro Casablanc) por violación continuada.

Esta grave acusación obliga a los hijos (Miguel Bernardeau e Iván Pellicer) a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad.

Tráiler de 'Querer'

Cuando todavía se estaba rodando, Ruiz de Azúa contaba que "con la serie ha sido todo muy fácil: tengo un tema que me interesa mucho, lo he escrito, lo he desarrollado, he buscado el equipo, y tengo la oportunidad de poder cuidar mucho mi trabajo".

“Sentí un flechazo con este tema y quería explorarlo desde el punto de vista de la familia, cómo se puede sobrevivir a esta situación, cómo reaccionan los hijos… nos hemos intentado alejar de los clichés, anclarnos en lo real, en lo cotidiano, en el día a día, y no solo en los momentos álgidos como puede ser el juicio”, explicaba la directora.

También declaró que la serie tiene la voluntad de “generar conversación y debate sobre el consentimiento", todo ello a través de "un caso bastante límite" y que "no es fácil de juzgar", y justificó que el hecho de escribir el guion junto a otras dos personas ha contribuido a introducir “otros puntos de vista”.

Entre otras localizaciones, la serie se ha rodado en la zona de Vizcaya, concretamente en Bilbao y otras pequeñas localidades como el municipio de Arrankudiaga.

Escrita por Alauda Ruiz de Azúa, Júlia de Paz y Eduard Sola, Querer es una serie original de Movistar Plus+ en colaboración con Kowalski Films y Feelgood Media.

Está protagonizada por Nagore Aranburu (Irati, Intimidad, Loreak), Pedro Casablanc (Centauro, Nieva en Benidorm, El ministerio del tiempo), Miguel Bernardeau (1899, Élite), Iván Pellicer (Paraíso) y Loreto Mauleón (Los renglones torcidos de Dios, Patria).

También cuenta con Sergi Gallardo (La boda de Rosa) como director de fotografía y con Zaloa Ziluaga (Ventajas de viajar en tren), que se encarga de la dirección de arte, y Marta Murillo (Els encantats), a cargo del vestuario. Itziar García Zubiri (Dardara, Cholitas) es la directora de producción, y Juan Moreno y Koldo Zuazua ejercen como productores ejecutivos.