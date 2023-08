Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del Goya por 'Cinco Lobitos', prepara su primera serie de televisión

Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del Goya por 'Cinco Lobitos', dirige su primera serie, ‘Querer’, para Movistar Plus+

Alauda Ruiz de Azúa, la ganadora de tres Goya por Cinco lobitos, ópera prima con la que cosechó 29 premios, entre ellos la Biznaga de Oro del Festival de cine de Málaga, da el paso a la televisión con su primera serie. El proyecto se titula Querer, una serie original de Movistar Plus+, cuyos cuatro episodios llegarán a la plataforma próximamente.

Querer sigue a Miren, una mujer que tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad.

"Siento que la familia es mi universo natural. Y el conflicto de esta serie crece y adquiere profundidad al hacerlo en la intimidad de una familia, ese lugar donde uno no puede mirar para otro lado", explica la creadora.

"La familia abraza los conflictos sin piedad y esta no es una excepción", continúa. "Es un viaje emocional, lleno de tensión y secretos, que confío que genere preguntas incómodas. Es mi primera serie como guionista y directora. Tengo buenas sensaciones, entre otras razones, por el trabajo precioso de investigación, documentación y escritura que he llevado a cabo con los compañeros Júlia de Paz y Eduard Sola".

Ruíz de Azúa está considerada una de las directoras españolas de mayor proyección actual. Con Cinco lobitos, su primer largometraje, recibió 11 nominaciones en los Premios Goya y se alzó con la estatuilla a la Mejor Dirección Novel. Laia Costa y Susi Sánchez resultaron ganadoras en las categorías de protagonista y secundaria.

También ganó el Premio Gaudí a la mejor película europea, el de mejor ópera prima en los Sant Jordi y mejor guion en los Feroz. Cinco lobitos participó en los festivales de Berlín, Seattle y Karlovy Vary y fue la gran película del Festival de Málaga 2022, donde Ruiz de Azúa sumó siete premios, entre ellos, la Biznaga de Oro a la mejor película española, mejor película, mejor ópera prima y mejor guion.

Cinco lobitos cuenta la historia de Amaia (Costa), una joven que acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Además de encargarse de la dirección, Alauda Ruiz de Azúa firma los guiones de Querer junto a Eduard Sola y Júlia de Paz. Es una serie original de Movistar Plus+ en colaboración con Feelgood Media y Kowalski Films. El rodaje comenzará el próximo mes de octubre en distintas localizaciones de Bizkaia.

