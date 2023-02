Bella Ramsey responde a los espectadores homófobos de 'The Last of Us': "Tendrán que acostumbrarse"

Bella Ramsay contraataca a los espectadores homófobos de 'The Last of Us': "Tendrán que acostumbrarse"

'The Last of Us'

La historia de amor entre Bill y Frank en Mucho, mucho tiempo, uno de los capítulos más emocionantes de The Last of Us, ha sido muy comentada desde que llegó a HBO Max y ha causado sensación entre los espectadores, tanto los que habían jugado al juego como los que no.

No obstante, cada vez que una producción apuesta por representar en pantalla la diversidad, la LGTBfobia acaba por poner estas historias en la diana, despertando de los lugares más recónditos para generar los comentarios más destructivos posibles. Las víctimas más recientes han sido estos dos personajes de The Last of Us, que en realidad son solo una parte del colectivo que ya aparece en los dos videojuegos.

[El capítulo 3 de 'The Last of Us', masacrado por los homófobos tras narrar una historia de amor gay]

Como respuesta al odio, la protagonista de la serie Bella Ramsey -que además se identifica como persona no binaria y usa pronombres femeninos o neutros- aportó su propio granito de arena y se dirigió a esta homofobia de una parte de la audiencia diciéndoles que antes o después "tendrán que acostumbrarse".

"No me genera ningún tipo de ansiedad esto", dijo Ramsey en una entrevista con GQ. "Sé que la gente pensará lo que quiera. Pero tendrán que acostumbrarse. Si no quieres ver la serie porque tiene historias con personajes homosexuales o trans, eso depende de ti y tú te lo pierdes. No me da miedo. Creo que eso viene de un lugar de oposición".

The Last of Us apuesta por las historias queer

Los actores de Bill y Frank en The Last of Us: "La mejor forma de honrar la diversidad es olvidarla"

The Last of Us siempre ha sido un lugar seguro para las personas queer y la adaptación de HBO Max en forma de serie también persigue el mismo propósito, logrando incluso potenciar las historias del colectivo LGTBIQ+ y otorgándoles la línea narrativa que merecen.

La relación de Bill y Frank ya existía en los propios juegos -aunque no se desarrolló tanto- y teniendo en cuenta que hay más personajes queer -como la propia Ellie- y que seguirán dándoles el espacio que merecen en la narrativa, es muy probable que la serie siga levantando ampollas entre el sector más reacio de la audiencia en los próximos episodios. Al final, no les quedará más remedio que apartar la mirada y perdérselo.

'The Last of Us' está disponible en HBO Max.

