Los estrenos de HBO Max en enero (2023): 'The Last of Us' más todas las series y películas

Solo falta una semana para que concluya el 2022 y HBO Max acaba de presentar todas las novedades de series, películas y documentales que llegarán a su catálogo a lo largo del mes de enero.

Entre ellas destaca especialmente The Last of Us, la serie estrella del primer mes del año y uno de los estrenos más potentes con los que la plataforma pretende comenzar el 2023 de la mejor forma posible. El segundo título que destaca es Velma, la esperada serie de animación y spin-off del universo Scooby Doo. Y finalmente, en el panorama de los documentales está Arny. Historia de una familia, una serie documental sobre el mediático Caso Arny en la Sevilla de los 90.

Las series de HBO Max en enero de 2023

El estreno destacado del mes

'The Last of Us' - Temporada 1 (16 de enero)

La historia tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Otros estrenos destacados del mes

'Velma' - Temporada 1 (12 de enero)

Una serie de animación para adultos que cuenta la historia de origen de Velma Dinkley (Mindy Kaling), el cerebro anónimo y subestimado de la pandilla de Scooby-Doo. Este giro original y cómico revela el complejo y colorido pasado de una de las investigadoras de misterios más queridas de la historia de la animación.

Todos los estrenos del mes

'Wahl Street' - Temporada 2 (5/01)

'YOLO: Crystal fantasies' - Temporada 2 (25/01)

Las películas de HBO Max en enero de 2023

Todos los estrenos del mes

'Aquellos que desean mi muerte' (3/01)

'En un barrio de Nueva York' (13/01)

'Godzilla vs. Kong' (21/01)

Los documentales y programas de HBO Max en enero de 2023

El estreno destacado del mes

'Arny. Historia de una familia' - Serie documental (20 de enero)

A principios de 1996 salta a la luz la investigación sobre una trama de corrupción de menores en un pub de ambiente gay de Sevilla. Durante meses, nombres de acusados van sumándose a una larga lista, produciéndose una autentica caza de brujas y un gran revuelo mediático porque entre los casi 50 imputados se encuentran famosos como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y el juez de menores de Sevilla, Manuel Rico Lara. La investigación es llevada a cabo en gran parte bajo secreto de sumario para proteger la identidad de los 55 menores que acusan a los inculpados. El impacto del caso hace que los medios se vuelquen con la noticia y se produzca un juicio paralelo en la sociedad. Tras la celebración del juicio, 32 de los 49 imputados serán absueltos por la justicia y declarados inocentes, ¿pero qué intereses había en involucrar a estas personas en una trama tan sórdida?, ¿y quién paga el daño causado en la vida de estos “falsos culpables”?

Todos los estrenos del mes

'Lizzo Live in concert' - Especial (1/01)

'The Howard Stern Interview: Bruce Springsteen' - Especial (1/01)

