Así es 'Sin novedad', la comedia policiaca española de HBO Max, según sus protagonistas

El próximo domingo 19 de diciembre toca hacer guardia nocturna junto a los protagonistas de Sin novedad, la comedia policial española de seis capítulos que estrena en HBO Max. Creada por Rodrigo Sopeña y Álex Mendíbil, la serie adapta el formato original australiano No Activity, donde dos parejas de policías y otro par de delincuentes esperan impacientes el momento de pasar a la acción.

Desde SERIES & MÁS nos reunimos con el elenco protagonista formado por Carlos Areces, Arturo Valls, Pilar Castro, Adriana Torrebejano, Omar Banana y Toni Acosta, que nos cuentan todas las claves de la serie y cómo ha sido el proceso de rodaje.

Una serie en la que aparentemente no ocurre nada

'Sin novedad' | Tráiler | HBO Max

Tal y como anticipa su propio nombre, la serie Sin novedad transcurre en un tiempo muerto, en una larga noche que se hace eterna y en la que un par de policías intenta matar el tiempo mientras esperan el momento oportuno de pasar a la acción. Uno de ellos es interpretado por Carlos Areces, que incluye en la serie todos aquellos elementos que "no veríamos en una serie de acción".

Junto a él está su compañero de trabajo y viejo amigo, al que da vida Arturo Valls, que describe a la serie como un conjunto de elementos costumbristas. El humorista y actor explicó cómo "si quitásemos el volumen al verla, pensaríamos que es una serie de acción y policiaca, mientras que al volver a subirlo, sería cuando entraría la comedia".

En esa interminable noche de guardia les acompañan desde la centralita dos policías más a las que interpretan Adriana Torrebejano y Pilar Castro y con las que se comunican mediante la radio del coche. Las dos actrices coinciden en la importancia que tiene el guion en la serie, destacando cómo "la espera a veces desespera y el hecho de saber aprovechar esa desesperación para que ocurra algo distinto y sorprendente".

La tercera pareja: los delincuentes

Toni Acosta y Omar Banana en una de las escenas de 'Sin novedad'. HBO Max

Además de los cuatro policías, en Sin novedad también hay espacio para una tercera pareja formada por dos delincuentes muy diferentes entre sí y que son interpretados por Toni Acosta y Omar Banana. La actriz y humorista destacó el humor de la serie, confesando que fue lo que más le atrajo del proyecto y cómo la fuerza del "guion es capaz de llenar esa "nada" que ocurre en los episodios".

Toni Acosta también contó que decidió ver la serie original australiana y explicó los cambios adoptados de una versión a otra. "En No Activity, los delincuentes son una pareja de hombres y en Sin novedad cambian muchas cosas, no sólo su género, también la diferencia de edad y el tipo de relación que se establece entre ambos".

Además, su compañero en la serie, Omar Banana, añadió que al ser personajes completamente diferentes "no han tenido miedo de copiar nada, porque no lo estaban haciendo". El actor contó que su personaje y el de Toni están muy distanciados de los policías y que "aunque su historia vaya por otro lado, al final, a través del montaje, parece que lo hacemos todo en conjunto".

Un formato internacional con un sello propio y personal

Pilar Castro y Adriana Torrebejano en 'Sin novedad'. HBO Max

Uno de los retos a la hora de hacer una versión de un formato existente fue incorporar las costumbres y el tipo de humor que tenemos en España a los diálogos y el guion, acercándose más a una audiencia concreta. Adriana Torrebejano explicó que la serie "se ha adaptado, trasladando cosas muy nuestras al guion y también incorporando nuestro propio ritmo y sentido del humor".

Pilar Castro también contó que el objetivo para ellas fue intentar sorprenderse a sí mismas y al resto, confesando que ni Adriana ni ella se conocían ni habían trabajado juntas antes y que "la toma de contacto que tiene lugar entre ellas y sus personajes es muy similar".

Un proceso de rodaje sin apenas interacción

Una de las divertidas secuencias de 'Sin novedad'. HBO Max

En Sin novedad, el tiempo muerto y el periodo de descanso da pie a establecer contacto entre los distintos personajes y a generar un vínculo entre las parejas de protagonistas. Sin embargo, a la hora de crear los diálogos, el proceso fue algo peculiar, ya que la pareja de Carlos Areces y Arturo Valls no llegó a coincidir durante el rodaje con Adriana Torrebejano y Pilar Castro.

Por esta razón, Arturo Valls destaca el trabajo actoral de todos ellos, donde "se recurría a la intuición y la improvisación para desarrollar las escenas a partir de las réplicas que les daban". Carlos Areces coincide con él, poniendo el ejemplo de una escena donde parece que interactúa con el personaje de Toni Acosta, pero que en realidad se rodó en dos días diferentes.

El momento de recibir el guion

A la hora de recordar cómo llegó el guion a sus manos, Toni Acosta reconoce el valor que ha tenido para ella trabajar con Omar. "A ambos nos encantó el proyecto y encontrar a alguien que parte desde la ilusión es fantástico. Creo que los dos personajes tienen mucho de nosotros y si los hubiesen hecho otros actores serían completamente diferentes", opinó la actriz.

Por su parte, Omar Banana recordó emocionado cómo fue el momento de leer el guion por primera vez, desvelando que en realidad iba a interpretar a otro personaje. "Cuando lo leí estaba enfermo y fue como una manera de encontrarme mejor de repente", aseguró. La propia Toni también pensó en él para el papel que obtuvo finalmente, siendo consciente de lo que le podía aportar en un inicio.

Inspirándose en 'No activity', la serie original

Arturo Valls en la serie. HBO Max

A la hora de adaptar el formato en nuestro país, actrices como Adriana Torrebejano o Pilar Castro explicaron cómo fue para ellas el proceso creativo y tener que dar vida a sus personajes. "El hecho de ver la versión australiana me sirvió para entender qué tipo de personajes aparecen, el ritmo y lo que quería trasmitir nuestra versión y aunque la actriz que hacía de mi personaje no tuviera nada que ver con el mío, fue una guía que me ayudó a interpretar su manera de escuchar", expuso Adriana.

Su compañera de rodaje, Pilar Castro, coincidió con ella, dejando claro que "no repetían lo que hacían los australianos, pero sí que les ayudó y guió en el proceso". La actriz se acordó de cómo fueron a un centro de policía y lo que les sirvió poder hablar con personas que trabajan de lo mismo que sus personajes.

Por otro lado, Omar Banana y Toni Acosta prefieren recurrir a su propia persona para inspirarse. Omar sostuvo que el tiempo para preparar el personaje era relativamente corto y que "después de los ensayos y de la reciprocidad salió como debía". También añadió que suele "inspirarse en su grupo de amigos porque incluye a personas muy diversas y donde hay perfiles distintos de donde puede sacar frases que introducir en los papeles que interpreta".

Además, Toni Acosta dijo entre risas que "no conoce a ninguna sicaria" y que prefiere "fijarse en las personas y su forma de comportarse". La actriz recordó también cómo ha intentado trasladar a la serie "la gestualidad de Pilar Bardem", acordándose de ella y mencionando "una forma tan directa de hablar y con un tono de voz muy especial que ha utilizado de referencia y que ha intentado homenajear a través de su personaje".

Los momentos más divertidos y memorables

Carlos Areces en una de las escenas de la serie. HBO Max

Sin novedad es una serie de comedia donde parece no ocurrir nada pero que al final, está repleta de momentos divertidos. Arturo Valls destaca entre ellos "las bromas que se gastan los dos policías. Pasan mucho tiempo juntos y se aburren tanto que se pican entre ellos". Carlos Areces coincide con él, añadiendo que "lo que más gracia hace es lo más estúpido, no tanto el diálogo o la ironía que utilizan".

Pilar Castro y Adriana Torrebejano incluyeron el factor sorpresa de la serie, donde lo más divertido es su "manera de sorprender y no tener ni idea de por dónde van a salir los personajes". Ambas coinciden también en la frescura que aportan los pocos personajes extra que aparecen, donde Pilar aprovechó para mencionar cómo "se muestra esa manera de compaginar la maternidad con el trabajo y con el sentido del humor que implica educar a un adolescente", como en el caso de hijo de una de las protagonistas.

Los momentos más divertidos compensan las dificultades

Como ya hemos mencionado, el rodaje de Sin novedad resultó algo complejo en ocasiones. Los actores no llegan a interactuar entre sí y muchos de ellos destacan la especial dificultad que implica tener que rodar por la noche. "Llegaba un momento en el que no sabías muy bien qué hora era", explica Adriana, "y eso también ayudaba a la serie, porque los personajes trabajan de noche. Entrábamos a rodar de día y salíamos de día también y fue una locura".

Sin embargo, todos los miembros del reparto coinciden en lo divertida que es la serie y en los momentos tan graciosos que han vivido tanto delante como detrás de las cámaras.

'Sin novedad' se estrena el 19 de diciembre en HBO Max.

También te puede interesar...

• El final de temporada de 'Succession' explicado por Jesse Armstrong: del Monopoly al plano de Shiv

• Omar Banana, de descubrimiento de Los Javis a actor revelación de las series españolas en 2021

• 'And Just Like That': las decisiones de la secuela de 'Sexo en Nueva York', explicadas por su creador

Sigue los temas que te interesan