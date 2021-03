Aitor Gabilondo ('Besos al aire'): "El poder de la televisión ha recaído en los espectadores"

Disney+ se ha marcado el reto de llegar a las 50 producciones originales europeas en 2024. Aún no se ha anunciado ningún proyecto español, pero mientras tanto, Besos al aire, producida por Mediaset y Alea Media, se ha estrenado en Star como el primer original nacional de su catálogo.

Creada por Aitor Gabilondo (Patria), escrita por Darío Madrona (Élite) y dirigida por Iñaki Mercero (El príncipe), esta comedia romántica ambientada en los primeros meses del confinamiento de 2020, puede presumir también de grandes nombres frente a la cámara. Paco León, Leonor Watling, Nuria Herrero, Pau Durá, Ariana Martínez, María León y Nancho Novo son solo algunos de los actores que protagonizan las ocho historias entrecruzadas de esta miniserie, "una especie de Love Actually en tiempos de pandemia y un homenaje para todos los que velaron por nuestra salud, seguridad y necesidades básicas".

Sobre la producción de Besos al aire en tiempo récord y cómo convencer a los escépticos de ver este tipo de ficciones cuando aún seguimos en crisis, hablamos con su creador, Aitor Gabilondo, con el que también aprovechamos para repasar cómo ha cambiado la forma de hacer televisión desde que empezó como guionista en Periodistas, si funcionaría hoy una serie centrada en el periodismo y cuál es el tema tabú para las series españolas después de haber conseguido hacer Patria.

Paco León y Leonor Waitling son Javi y la doctora Cabanas en 'Besos al aire'. Disney+

Cuéntanos cuánto tiempo pasó desde que vendiste la serie por videoconferencia hasta que estuvo terminada, porque han sido pocos meses y el reparto es impresionante.

Fue todo muy rápido porque empezamos a idearla en marzo; a las dos, tres semanas del primer confinamiento. Además, como en todos los medios y redes de todo el mundo se decía esa cosa de "esto sí que es un mundo para los guionistas. Aquí los guionistas van a encontrar petróleo", nosotros estábamos un poco presionados diciendo, ¿y ahora qué hacemos, qué contamos? Pensaba que tenía que hacer algo. La presión ambiental ayudó en ese sentido. Y pues fue muy rápido. La desarrollamos de marzo a octubre y noviembre que fue cuando la grabamos. Es cierto que tuvimos la fortuna, entre comillas, de que debido al coronavirus todo el mundo estaba en casa sin poder trabajar. Entonces era fácil conectar con ellos y proponerles proyectos. También es verdad, que creo que cuando les llamamos para proponerles esta historia no sabían si iba a hacerse, porque con la que está cayendo nosotros mismos no teníamos tan claro que la pudiéramos hacer al final. Pero mira, la hicimos.

Qué le dirías a ese espectador que dirá que tiene fatiga pandémica para convencerlo de que vea 'Besos al aire'

Que le puede recordar a los buenos momentos, a las buenas sensaciones que tuvimos al principio, cuando todos pensábamos que íbamos a salir de esto como mejores personas

Pues le diré que le entiendo perfectamente. Yo también tengo fatiga pandémica, pero creo que si se acerca a la historia verá que la perspectiva desde la que abordamos la pandemia es diferente. Que le puede recordar a los buenos momentos, a las buenas sensaciones que tuvimos al principio, cuando todos pensábamos que íbamos a salir de esto como mejores personas. Que parar nuestras vidas nos ayudó a reflexionar, que tuvimos encuentros y conversaciones que antes no teníamos. En fin, la parte buena dentro de un drama tan terrible como el que estábamos padeciendo. Creo que es reconfortante ver a una serie de personajes que buscan el lado bueno, la parte positiva o el amor dentro de una situación tan dramática.

Tráiler - Besos al aire - Disney+

Dices que 'Besos al aire' es un homenaje a los sanitarios y a toda la población que vivió, y sigue viviendo estos momentos tan duros, ¿qué otros grupos crees que merecen un homenaje en forma de serie en la actualidad?

Pues los hemos intentado retratar todos en esta historia. A los periodistas, por ejemplo, que también estaban ahí batiéndose el cobre y peleando para contar las noticias. También a los trabajadores de los supermercados que nos abastecían, los camioneros... En fin, realmente todas esas personas y colectivos, desde la señora que cosía mascarillas, pensando que funcionaban, aunque igual no nos servían para nada. Bueno, todos los que han intentado mantener viva la llama y la ilusión. Los que no se paralizaron, los que siguieron peleando. Y también a todas esas personas que han perdido seres queridos en unas circunstancias muy terribles, muy dolorosas.

Creo que las mentiras de la ficción nos ayudan entender nuestra propia verdad

Cuando vemos tus créditos como creador ('Allí abajo', 'Madres, amor y vida', 'Vivir sin permiso', 'Patria' y 'Besos al aire') hay una variedad de temáticas y géneros, ¿qué debe tener una serie para que te interese contarla?

Para mí tiene que tener buenos personajes. Creo que más allá de la estética, más allá del universo que retrata, para mí tiene que tener un personaje con el que me apetezca acompañar sus pasos. Para mí eso es lo más importante, unos buenos personajes que te permitan ver el mundo a través de sus ojos con una voz propia, distinta. Eso es lo que me interesa a mí, porque me interesan las personas y cómo interactúan. Luego, el universo en el que están puede ayudar. Puede ser más llamativo o menos llamativo, pero me interesan las personas, porque todos estamos todo el día peleando por salir adelante y ver esa lucha en otras personas nos ayuda a nuestra propia vida. Creo que las mentiras de la ficción nos ayudan entender nuestra propia verdad.

Después de 'Patria', que se centró en un tema con el que tuvimos que esperar mucho tiempo para verlo en nuestra televisión, cuál dirías que es el asunto que sigue siendo tabú para las series en España del que te gustaría hacer una. O no.

Son cosas distintas, sí (ríe). El problema de los temas tabú es que normalmente son desagradables y por tanto son difíciles de convertir, por muy interesantes que sean, en una ficción. Después de la pandemia, después de todo lo que hemos vivido y escuchado, pienso que hay un tema muy difícil de dramatizar y muy complejo, que creo que merece la atención de la ficción, el cuidado del planeta. El respeto que debemos al planeta y el planeta que estamos dejando a los que vienen después. Creo que es un tema muy importante y muy difícil de abordar, pero que merece atención. Y creo que es un poco tabú porque es algo de lo que todos nos sentimos un poco culpables.

Después de la pandemia, después de todo lo que hemos vivido y escuchado, pienso que hay un tema muy difícil de dramatizar y muy complejo, que creo que merece la atención de la ficción, el cuidado del planeta

Sí, preferimos ignorarlo. Y desde arriba también.

Exactamente. Nos hacemos los inocentes y pensamos que con reciclar ya basta y no es suficiente. Creo que es un tema difícil de abordar porque es demasiado abstracto. Pero pienso que sí es un tema tabú, es más tabú que otros, más tabú que la política o que la religión.

Empezaste tu carrera como guionista en 'Periodistas' en el año 2000 y has estado en activo todo el siglo XXI, qué es lo más llamativo para ti de cómo ha cambiado la tele en España en estos 21 años, de la forma de hacerla a las historias que se cuentan.

No tiene nada que ver. Fíjate, antes de que empezara a trabajar en la tele no había tele por las mañanas, solo había por las tardes un rato, así que imagínate lo que ha cambiado.

Creo que el poder de la televisión ha recaído en los espectadores. Antes dependíamos completamente de lo que decidieran unas cuantas personas, y ahora, aunque sigue habiendo algo de eso, ya no es así

No tiene absolutamente nada que ver el acelerón tecnológico que ha ocurrido en los últimos años, es espectacular todos los canales y las plataformas que tenemos. O esta videollamada que estamos haciendo; todo es otro mundo. Esto ha traído muchas vías de comunicación, lo que no significa que nos estemos comunicando bien, pero por lo menos tenemos más herramientas. Yo creo que el poder de la televisión ha recaído en los espectadores. Antes dependíamos completamente de lo que decidieran unas cuantas personas, y ahora, aunque sigue habiendo algo de eso, ya no es así. Podemos elegir, tenemos una oferta increíble, vivimos totalmente inmersos en la cultura del ocio y la parte buena de eso es que conocemos mundos que no hubiéramos conocido antes.

Decías antes que uno de los grupos a los que 'Besos al aire' le rendía un homenaje era a los periodistas. Ahora que están tan de moda los revivals, aunque tú no eres el creador de 'Periodistas', ¿has pensado alguna vez en su vuelta? ¿cuáles serían hoy los retos de una serie centrada en el periodismo en la TV española?

Yo sí creo que debería hacerse una historia sobre el periodismo actual que ha cambiado tanto para vosotros. El mundo de las "fake news" que está tan de moda ahora, la manera en la que estáis obligados a trabajar, vuestras condiciones laborales. Es un mundo muy diferente. Y sí, debería hacerse una historia sobre los periodistas ahora, habría que ver cuál es el ángulo adecuado porque entonces se les consideraba héroes, ¿no? Mucha gente me ha dicho que viendo esa serie se apuntaron a periodismo. No sé cuál es el nivel de valoración del periodismo actualmente. Me parece que no es tan bueno como en aquellos años y habría que ver cuál es el ángulo adecuado. Habría que verlo, pero sí sería interesante porque tenéis muy presencia en la vida real.

Nuria Herrero interpreta a Berta en la serie. Disney+

Volviendo a 'Besos al aire', cuál es tu escena favorita de la serie.

Pues no sé, a mí, a mí hay muchas que me gustan... No me quiero decantar mucho, pero es que me he enamorado de Nuria Herrero como actriz.

Como todos, está muy bien en la serie.

Sí. Pues es que me quedo con todas las escenas en las que aparece. Me gusta mucho cómo se ríe y cómo interpreta. Me gusta mucho su personaje. Hay un momento en el que... bueno, no, que eso no lo puedo contar, que lo desvelo. Pero sí, me quedo con ella.

En la presentación, contaron que además de verse en el catálogo internacional de Star en algunos territorios, también se habían vendido los derechos para hacer versiones de 'Besos al aire' en otros países, podrías contarnos alguna cosa más o cómo te sientes al respecto.

Yo de eso me enterado a la vez que tú. No lo sabía. Yo encantado de que la serie se vea en todas partes. La verdad creo que es una serie que puede comprenderse en cualquier lugar del mundo. Pero no, no lo sabía, la verdad. Me he enterado en directo en la rueda de prensa.

'Besos al aire' está disponible en Star de Disney+.

