Todos los estrenos de Disney+ en agosto de 2023: 'The Bear', 'Ashoka', 'Solo asesinatos en el edificio' y más

Los efectos de la huelga de actores y guionistas aún no ha empezado a notarse en los estrenos de series de verano porque ya estaban a punto cuando se convocaron, así que en el mes de agosto Disney+ viene cargada de novedades muy destacadas.

No podremos disfrutar de entrevistas y nos perderemos las alfombras rojas con actores como Meryl Streep, estrella invitada en la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio, o Jamie Lee Curtis, Will Poulter y Bob Odenkirk, que se pasaron por la segunda temporada de The Bear, uno de los regresos más esperados de este año.

Tampoco hará promoción Rosario Dawson, pero a finales de mes se estrena Ashoka, el nuevo spin-off de Star Wars. En cuanto a las películas, llega al catálogo Guardianes de la Galaxia Vol 3, el cierre de la trilogía de James Gunn, para que la disfruten quienes no pudieron verla en cine, y el estreno de Jagged Mind: Una cita sin fin, un thriller psicológico original de Hulu.

Series

'Solo asesinatos en el edificio' - Temporada 3 (8 de agosto)

La tercera temporada encuentra a Charles, Oliver y Mabel (interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) investigando un asesinato entre bastidores de un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) es una estrella de acción de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve truncado por su prematura muerte.

Ayudado por su compañera de reparto Loretta Durkin (Meryl Streep), nuestro trío se embarca en su caso más difícil hasta la fecha, todo ello mientras el director Oliver intenta desesperadamente recomponer su espectáculo. Arriba el telón.

'The Bear' - Temporada 2 (16 de agosto)

Carmen 'Carmy”' Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss- Bachrach) trabajan para transformar su mugriento local de sándwiches en un establecimiento de más nivel.

Mientras reforman el restaurante de arriba abajo, el equipo también emprenderá sus propios viajes internos en los que cada uno de ellos se verá obligado a enfrentarse a su pasado y decidir quiénes quieren ser en el futuro.

'Star Wars: Ashoka' (23 de agosto)

Ambientada después de la caída del Imperio, Star Wars: Ahsoka narra la historia de Ahsoka Tano, una antigua Jedi, que investiga una amenaza emergente que se cierne sobre una galaxia vulnerable.

Otros estrenos:

'Mentiras arriesgadas' - T1 (2 de agosto)

'Moving' - T1 (9 de agosto)

'9-1-1' - T6 (16 de agosto)

'9-1-1 Lone Star' - T4 (23 de agosto)

'Colgados en Filadelfia' - T16 (30 de agosto)

Películas

Estreno destacado

'Guardianes de la Galaxia Vol 3' (2 de agosto)

En la última parte de la trilogía, la banda de inadaptados no está en su mejor forma. Peter Quill (Chris Pratt), que aún se encuentra superando una terrible pérdida, debe reunir a su equipo y embarcarse en una arriesgada misión llena de acción para defender el universo y proteger a Rocket. Mientras, una nueva fuerza impredecible amenaza con acabar con los Guardianes para siempre.

'Jagged Mind: Una cita sin fin' (11 de agosto)

Billie sufre desmayos y extrañas visiones que la llevan a descubrir que está atrapada en una serie de bucles temporales, posiblemente relacionados con su misteriosa nueva novia. Maisie Richardson-Sellers y Shannon Woodward star protagonizan este thriller psicológico dirigido por Kelley Kali.

Otros estrenos

Cortos clásicos de Disney (11 de agosto)

'Escuadrón de élite 2' (25 de agosto)

'Cenicienta' -Nueva versión en 4K- (25 de agosto)

