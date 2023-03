Qué ver en Disney+ en abril: Los estrenos de series y películas que no puedes perderte

A falta de unos días para que dé comienzo el nuevo mes, Disney+ acaba de presentar todas las novedades que llegarán en abril, mostrando todas las series, películas, documentales y programas que se estrenarán en la plataforma en las próximas semanas.

Entre todos los estrenos del mes, destacan especialmente series como Tú también lo harías, dirigida por David Victori y Jordi Vallejo (No Matarás); Tiny Beautiful Things, basada en la colección de novelas homónima de Cheryl Strayed; y Las buenas madres, que fue galardonada con el premio Berlinale Series.

En el panorama cinematográfico también llega Peter Pan & Wendy, la película de acción real que adapta el cuento original y que dirige David Lowery (El caballero verde); y también el especial original AMÉN. Francisco responde, dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez.

Series

Estrenos destacados

'Las buenas madres' - Temporada 1 (5 de abril)

Galardonada con el Premio Berlinale Series en el 73 Festival Internacional de Cine de Berlín e inspirada en una historia real, cuenta la historia Denise, la hija de Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola y Giuseppina Pesce. Nacidas en el seno del más mortífero de los clanes mafiosos italianos, las tres mujeres se atreven a desafiar a la ‘Ndrangheta e intentan acabar con ella desde dentro.

'Tiny Beautiful Things' - Temporada 1 (7 de abril)

Basada en la colección superventas de Cheryl Strayed, la serie trata de una mujer cuyo matrimonio está tocando fondo, cuya hija apenas le dirige la palabra y cuya carrera como escritora es cosa del pasado. Así que cuando un amigo le sugiere que lo reemplace como escritor de una columna de consejos, Clare no se considera apta, aunque quizá sea perfectamente válida.

'Tú también lo harías' - Temporada 1 (26 de abril)

La serie arranca con un atraco a mano armada en la línea de autobús que conecta el aeropuerto de Barcelona con Manresa. ¿El resultado? Los tres atracadores acaban muertos, el asesino consigue escapar y los seis testigos del autocar parecen incapaces de identificar al fugitivo.

El agente Fran Garza y su compañera -y expareja- Rebeca Quirós, a cargo del caso, sospechan que los testigos no cuentan la verdad: los seis aseguran no haberle visto la cara al asesino, pero todo apunta a que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo. Parece bastante claro que para los testigos el asesino no merece ir a la cárcel por haber matado a los “malos” de la película.

El prófugo en cuestión pasa a ser conocido públicamente como “El Justiciero”. El caso se viraliza y la opinión pública se posiciona en contra de la policía y a favor del Justiciero. Todo el debate en redes ocurre bajo el hashtag: #TuTambiénLoHarías.

Otros estrenos destacados

'Cómo conocí a tu padre' - Temporada 2. Parte 1 (19 de abril)

'Cómo conocí a tu padre'

En un futuro próximo, Sophie sigue contándole a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, transportándonos al presente para la segunda temporada. Sophie y su unido grupo de amigos seguirán intentando averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Todos los estrenos

'Will Trent' - Temporada 1 (5/04)

'Un chapuzas en casa' - Serie completa (19/04)

'Sam Meffire: Caída de un símbolo sajón' - Temporada 1 (26/04)

Películas

Estreno destacado

'Peter Pan & Wendy' (28 de abril)

Dirigida por David Lowery, la película presenta a Wendy Darling, una niña a quien le asusta dejar atrás el hogar de su infancia y que conoce a Peter Pan, un niño que se niega a crecer. Junto a sus hermanos y a Campanilla, un hada diminuta, viajará con Peter hasta el mágico mundo de Nunca Jamás. Allí conocerá a un malvado pirata, el Capitán Garfio, y se embarcará en una apasionante aventura que cambiará su vida para siempre.

Documentales y programas

Estreno destacado

'AMÉN. Francisco responde' - Especial (5 de abril)

El especial original dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez se centra en el encuentro que mantiene el actual líder de la Iglesia católica con diez jóvenes de diferentes edades, procedencias y con vidas y experiencias muy diversas.

Se trata de un momento excepcional y exclusivo nunca antes grabado por una cámara: una conversación cercana y honesta, entre una de las personas más influyentes del mundo y diez jóvenes de entre 20 y 25 años de habla hispana. Fuera de las paredes del Vaticano, el papa aborda en su charla con estos jóvenes temas como el feminismo, el papel de la mujer en la Iglesia, el aborto, la pérdida de la fe, la homosexualidad, los abusos en la Iglesia, el racismo, o el bullying, entre otros.

Todos los estrenos

'Rennervations' - Programa (12/04)

'El secreto de los elefantes' - Serie documental (22/04)

