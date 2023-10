Muere Jake Abraham, actor de 'Lock & Stock', a los 56 años

Muere Jake Abraham, actor de 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels', a los 56 años

Jake Abraham, actor británico conocido especialmente por su participación en la película Lock & Stock (1998), del director Guy Ritchie, ha fallecido a los 56 años por un cáncer de próstata.

En la película británica de gángsters, el actor interpretaba al personaje de Dean. El filme narra cómo Eddie convence a tres amigos para jugarse sus ahorros en una partida de cartas contra Harry el Hacha, un mafioso del barrio.

La partida está amañada, y Eddie no sólo pierde todo el dinero sino que contrae una deuda de medio millón de libras, que debe pagar en el plazo de una semana. El mafioso pretende quedarse con el local de su padre para resarcirse de la deuda, pero los cuatro amigos planean saldarla de una forma mucho más arriesgada.

Jake Abraham en 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels'.

El pasado mes de julio, Jake Abraham hizo público que padecía esa enfermedad y reveló que estaba recibiendo cuidados paliativos. Además, el intérprete nacido en la ciudad inglesa de Liverpool también participó en la serie de televisión GBH, que se emitió en el Canal 4 de la televisión británica en 1991; y en otras películas como Mean Machine y Formula 51.

Según contó el propio Abraham a un diario local, recibió su diagnóstico de cáncer, que se propagó al resto del cuerpo y le provocó tumores en la espina dorsal, las caderas y la vejiga, en una cita médica tras un largo periodo de enfermedad.

"Trabajaba pero no me encontraba bien. Iba tirando en esos periodos en los que no estás bien, no tienes energía, y sientes dolores", explicaba por aquel entonces el intérprete, que acudió al médico cuando encontró sangre en la orina para que le realizaran una prueba específica.



Abraham comenzó a interpretar en la década de los 80 en el Teatro Joven Everyman de su ciudad natal y lo compaginó durante las cuatro décadas que abarcó su carrera con otros trabajos y proyectos en la pequeña pantalla.

En declaraciones a la BBC, Kevin Fearon, director ejecutivo del Teatro Royal Court, señaló que contaban con el actor para uno de las obras programadas para este año: "Es una pérdida enorme para nosotros, para su familia y para la ciudad (Liverpool".

Bill Elms, director y productor de teatro de Liverpool que trabajó con Jake en varias ocasiones, dijo al Liverpool Echo: "Tuve el gran honor de trabajar con Jake en algunos espectáculos que coproduje, Twopence to Cross the Mersey y Lennon's Banjo. Era un actor maravilloso, un gran miembro de la compañía y era muy querido por muchos en la industria".

"Será tristemente extrañado. Tengo muy buenos recuerdos de Jake, siempre fue muy optimista y divertido. Lo admiré por hacer pública su enfermedad; marcará la diferencia para muchos otros y salvará vidas. Es un día muy triste. Que descanse en paz y le mando todo mi cariño a sus amigos y familiares".

