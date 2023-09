Chris Evans no descarta volver como el Capitán América, pero advierte: "No sucederá pronto"

Chris Evans no descarta volver a Marvel como el Capitán América, pero advierte: "No sucederá pronto"

Echando la vista atrás, Chris Evans ha recordado cómo ha sido su carrera y, en particular, ha hecho memoria sobre lo que ha supuesto para él interpretar al Capitán América. El actor ha hecho retrospectiva y ha reconocido la razón por la que aún no está dispuesto a regresar dando vida de nuevo al superhéroe.

En una entrevista con GQ, Evans recordó lo que dijo Quentin Tarantino el año pasado sobre los personajes de Marvel y cómo se refirió a los superhéroes como las verdaderas estrellas de las películas, en lugar de dejar que lo sean los actores que los interpretan. Y también admitió estar de acuerdo con él.

"Parte de la marvelización de Hollywood consiste en todos esos actores que se han hecho famosos interpretando a esos personajes, pero no son estrellas de cine. El Capitán América es la estrella y yo pensé: 'Tiene razón. El personaje es la estrella. Tú estás ahí, pero no sientes su peso'", expresó Evans.

Su comienzo en Marvel

En relación a las declaraciones de Tarantino, el actor también opinó que, en muchos sentidos, y a pesar de todas las películas que ha protagonizado, el Capitán América le parecía un papel secundario: "Eso era lo bonito de trabajar en las películas de Marvel. No tenías que ser el protagonista ni en tus propias películas".

Y también se acordó de lo que significó para él aceptar el papel del superhéroe, que ocurrió cuando tenía treinta años. "Al principio me daba mucha aprensión aceptarlo. Recuerdo que a los veintimuchos se produjo un verdadero cambio en mi forma de sentirme en un rodaje y en la promoción de las películas: sentía más ansiedad y más incertidumbre. Siempre acabas cuestionándote si es lo que deberías estar haciendo", explicó.

De hecho, Evans llegó a decir incluso que, aunque no le pareció que fuera un papel que pudiera cambiarle la vida, sí que condicionó la manera de verse a sí mismo.

"No estaba seguro de si me estaba acercando o alejando de mí mismo. Y algo dentro de mí me decía que me estaba distanciando, que había algo en esta industria que no era sano", opinó.

El posible regreso como Capitán América

Tras el estreno de Vengadores: Endgame en 2019, Chris Evans se marchó de la ciudad de Los Ángeles. Era la última de las siete películas donde estaba obligado a interpretar al Capitán América por contrato. Después de esta despedida a lo grande, no descarta regresar para otra película de Marvel, pero asume que no ocurrirá pronto.

"Nunca diría nunca porque fue una experiencia maravillosa y es algo que aprecio mucho y de lo que estoy muy orgulloso. Y a veces no puedo creer que haya sucedido. Pero no me gustaría que pareciera que lo hago por dinero, o si veo que no está a la altura de las expectativas o si sintiera que no está conectado con lo original. Así que, no será pronto", quiso zanjar, animándose a verse en otro lugar que no tenga que ver con la industria del cine.

"Espero dedicar menos tiempo a la interpretación en mi vida. Tengo muchos otros intereses. Tampoco es que haya alcanzado ninguna cima en el mundo del cine. No tengo ningún Oscar y mi nombre no se encuentra entre los que sí están ahí arriba. Pero, al mismo tiempo, también me siento muy satisfecho", concluyó.

Lo que sabemos de 'Capitán América 4'

La producción se anunció el pasado verano y se estrenará previsiblemente el próximo 3 de mayo de 2024. El protagonista será Mackie, que tras haber interpretado a Falcon, portará el escudo del Capitán América en la nueva entrega de la saga, tomando el relevo de Chris Evans.

Captain America: Brave New World



La película está dirigida por Julius Onah (The Cloverfield Paradox, Luce) y coescrita por él junto a Malcolm Spellman, creador de la serie Falcon y el Soldado de Invierno. Entre los miembros del elenco destaca Harrison Ford, que debuta en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Lo hará interpretando a Thaddeus "Thunderbolt" Ross, ahora presidente de los Estados Unidos, reemplazando al difunto William Hurt. Completan el reparto Liv Tyler y Tim Blake Nelson, que retoman sus papeles como Betty Ross y Samuel Sterns desde El Increíble Hulk, Shira Haas y Danny Ramírez (Top Gun: Maverick).

