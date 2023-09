"Quiero que me maten definitivamente": así fue la petición que hizo Keanu Reeves en 'John Wick 4'

"Quiero que me maten definitivamente al final de esta película", suplicó Keanu Reeves al equipo de John Wick cuando firmó para hacer la cuarta entrega de la popular franquicia de acción. Al parecer, no atendieron por completo su petición.

Basil Iwanyk, productor de John Wick 4, ha contado a Collider en una entrevista que realmente Reeves termina muy agotado físicamente después de rodar cada entrega. "Las películas destruyen a Keanu física y emocionalmente porque va a por todas. Al final, siempre dice: 'No puedo volver a hacer esto' y nosotros estamos de acuerdo con él".

A pesar de que son conscientes de lo exigente que es su personaje, los productores no quisieron cerrar la puerta del todo a un posible regreso: "Nos dijimos que íbamos a dejar una pequeña apertura del 10%", bromeó Iwanyk.

En una entrevista concedida a la revista Empire en primavera, el director de la saga, Chad Stahelski reveló que, además del final que pudo verse en pantalla, se había rodado otro alternativo. En esa otra versión de la película, no había duda de que John Wick había sobrevivido al duelo.

"Teníamos un final muy diferente", dijo Stahelski. "Veías a John Wick al final, así que estaba muy claro que seguía vivo, pero el público con el que hicimos las pruebas antes del estreno prefirió rotundamente el final ambiguo que todos visteis en cines".

Keanu Reeves en 'John Wick 4'

Ahora que el equipo ha confirmado que la muerte de John Wick tras la épica secuencia en el Sagrado Corazón de París no está escrita en piedra al final de la cuarta entrega, la pregunta es si Keanu Reeves está dispuesto a volver para una quinta.

"No sé, supongo que voy a tener que inclinarme por el 'nunca digas nunca'", dijo Reeves a Entertainment Weekly sobre la posibilidad de otra secuela. "Lo que tengo claro es que no haría una película de John Wick sin Chad Stahelski. Tendríamos que ver cómo sería. Para mí se siente realmente bien que John Wick encuentre la paz".

"La forma en que describo la relación entre Keanu y Chad es que son como Paul McCartney y John Lennon. Y yo soy Ringo", dijo Iwanyk. "Ellos me llaman y me dicen: 'Muy bien, tenemos una historia, esta es la película que vamos a hacer' y yo aparezco y hago mi parte". Aunque no promete directamente una quinta parte, el productor dijo: "Están reuniéndose para averiguar cuál sería esa historia".

The Continental , una precuela ambientada en Nueva York durante década de los 70, que contará el origen del joven Winston, el personaje al que ha dado vida Ian McShane en la saga cinematográfica. La serie se estrena el 22 de septiembre en Prime Video. Iwanyk está promocionando actualmente , la serie spin-off del universo de la franquicia , una precuela ambientada en Nueva York durante década de los 70, que contará el origen del joven Winston, el personaje al que ha dado vida Ian McShane en la saga cinematográfica. La serie se estrena elen Prime Video.

