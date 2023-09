El guion de la nueva película de 'Piratas del Caribe' es "tan raro que me sorprende que Disney lo comprara"

Craig Mazin, cocreador y showrunner de la exitosa The Last of Us, ha revelado que el guion que le entregó a Disney para la nueva película de Piratas del Caribe es "tan raro" que le sorprendió que el estudio lo hubiese comprado.

En una entrevista en Los Angeles Times, Mazin dijo que cuando presentaron el guion que coescribió con Ted Elliott, coguionista de las primeras cuatro películas de la franquicia, pensaron que Disney pasaría inmediatamente del proyecto "creíamos que era imposible que lo aprobaran, pero lo hicieron".

Mazin aclaró en la entrevista que habían estado trabajando en el guion antes de la huelga de guionistas, pero que desde que se convocó el paro laboral general el pasado mes de mayo el proyecto está en pausa.

En 2020 entraron en desarrollo dos proyectos de Piratas del Caribe, un reboot que estaría protagonizado por Margot Robbie y la que sería la sexta película de la franquicia, dirigida por Craig Mazin y coescrita con Elliot.

En noviembre de 2022, Robbie confirmó en Variety que su propuesta, escrita por la guionista de Aves de presa, Christina Hodson, había sido descartada. "Tuvimos una idea y estuvimos desarrollándola durante un tiempo, para tener un tipo diferente de historia, que pensamos que habría sido realmente genial. Pero supongo que no quieren hacerla".

El productor de la franquicia, Jerry Bruckheimer, aclaró en aquel momento que el proyecto de Piratas del Caribe de Margot Robbie no estaba totalmente muerto y que "saldrá adelante en un momento dado", pero que Disney le estaba dando prioridad al guion de Mazin y Elliot en su lugar.

El argumento de la "extraña" película de Piratas de Caribe de este dúo creativo permanece en secreto por ahora. No se sabe de qué forma estará conectada con las anteriores, pero sí que lo más probable es que no regrese el Jack Sparrow de Johnny Depp. Disney anunció en 2020 que Depp no volvería a interpretar el personaje en futuras películas por las disputas legales entre él y su expareja Amber Heard y desde entonces no ha vuelto a manifestarse al respecto.

Las anteriores películas de Piratas del caribe, todas ellas protagonizadas por Depp como el capitán Jack Sparrow, tuvieron una recaudación global 3.070 millones de dólares. En Estados Unidos, Dead Men Tell No Tales (La venganza de Salazar), la sexta película, estrenada en 2017, alcanzó los 172 millones de dólares en territorio estadounidense y 622 millones de dólares en los mercados internacionales.

