'One Piece' y 'Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá' son lo más visto de la semana en Netflix

Buenas noticias para los fans de One Piece, la adaptación a acción real del manga de Eiichiro Oda ha sido la serie más vista a nivel global en la última medición de Netflix, correspondiente a la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre.

La serie de aventuras está en el top 10 de 96 países y ocupó el primer puesto en 46 de ellos sumando 18,5 millones de visionados. No ha alcanzado los niveles de Miércoles o La Reina Carlota pero es todo un hito para una producción de género como esta que, además, no contaba con ningún actor reconocido antes del estreno en su reparto.

El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, ha afirmado que el fuerte debut de la serie One Piece ha dejado el listón muy alto. "Llevar este manga a la pantalla en una historia en acción real era un reto muy complicado y casi todos están buscando una razón para odiarlo. Es increíble que sea un éxito en todo el mundo".

Series más vistas en Netflix del 28 de agosto al 3 de septiembre

Quién es Erin Carter, que ocupó el primer lugar la semana pasada, mantiene el tirón y baja solo una posición. No así en España, que continúa como lo más visto dejando el estreno de One Piece en segundo lugar.

La entrada más fuerte en el ranking global es la serie documental Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules, que en su estreno se colocó directamente en el tercer puesto de la tabla. En España es la quinta serie más vista.

['One Piece': cómo la adaptación en acción real de Netflix ha hecho honor al espíritu del manga]

La otra novedad de la semana en el listado de series en inglés es Desencanto, que con su quinta temporada entra al décimo y último puesto de la lista. En el listado español la serie de animación no ha conseguido entrar entre lo más visto de la semana, donde si están la primera y la segunda temporada de Ragnarok tras el estreno de la tercera en agosto.

En cuanto a los títulos cinematográficos, la triunfadora de la semana es Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá, la comedia familiar con Adam Sandler (y su familia), que suma 21,9 millones de visualizaciones, seguida por El rey mono, la ganadora de la semana pasada, y Agente Stone, la número uno a mediados del mes pasado.

'Pequeños detalles'

Entre las novedades del top 10 de películas están Elijo «Amor», una comedia romántica interactiva, que ha entrado al cuarto puesto; El gran George Foreman, Amor a primer mensaje (Love again), Secuestro en directo (On the Air) y El infiltrado (Snitch).

En España la película más vista ha sido Pequeños detalles, un título de catálogo estrenado en cines en 2021 que parece haberse beneficiado del tirón de Equalizer 3, porque está protagonizado por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. La película interactiva Elijo amor entró directamente al tercer puesto, Final Feliz al octavo y en el último puesto de la lista, Un día y medio, la otra incorporación de la semana.

