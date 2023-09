Muere Gayle Hunnicutt, la actriz que dio vida a la madre del hijo ilegítimo de JR en 'Dallas', a los 80 años

Gayle Hunnicutt, conocida por interpretar a Vanessa Beaumont en las últimas tres temporadas de Dallas, ha fallecido a los 80 años. Así lo notificaron varios medios del Reino Unido, confirmando que la actriz murió el pasado jueves en un hospital de Londres.

Su salto a la fama resulta bastante curioso, especialmente si tenemos en cuenta que el personaje al que interpretaba era británico, que aparecía en una serie llamada Dallas -una ciudad de Texas-, y que ella también nació en Texas. Sin embargo, sí que tenía sentido para ella, que dedicó gran parte en la televisión y el cine británicos.

La carrera de Hunnicutt comenzó con un papel en la breve adaptación televisiva de Mister Roberts y continuó con papeles en otras series como The Beverly Hillbillies, Get Smart y Marlowe, esta última junto a James Garner.

[Woody Allen planea retirarse definitivamente a sus 87 años: esta podría ser su última película]

Gayle Hunnicutt como Vanessa Beaumont junto a JR en la serie 'Dallas'.

En el año 1970, Hunnicutt conoció y más tarde se casó con David Hemmings, el protagonista de Blow Up (Deseo de una mañana de verano), de Michelangelo Antonioni, y se mudó junto a él a Inglaterra, donde realmente despegó su carrera. Ambos compartieron escena en las películas de terror Fragment of Fear de 1970 y Voices de 1973. Y ese mismo año, Hunnicutt trabajaría junto a Roddy McDowell en The Legend of Hell House.

Durante su estancia en el Reino Unido, y tras divorciarse de su primer y segundo matrimonio, Hunnicutt protagonizó una adaptación televisiva de The Golden Bowl de Henry James y también interpretó a la zarina Alexandra en la miniserie Fall of Eagles. Después llegaría su papel como Annabelle West en El regreso del santo, y también el de Irene Adler en la serie de televisión Las aventuras de Sherlock Holmes (1984).

A lo largo de los años 80, apareció en otros programas de televisión estadounidenses como Taxi, Matt Houston y Fantasy Island antes de encontrar su camino de nuevo y protagonizar las últimas tres temporadas de Dallas, el gigante televisivo ambientado en Texas de David Jacobs. En ella, hizo de Vanessa Beaumont, la madre del hijo ilegítimo de J.R. Ewing.

Más allá de la pantalla, Hunnicutt escribió Salud y belleza en la maternidad (1984) y editó una selección de cartas de amor, Dearest Virginia (2004), que su padre le había enviado a su madre durante la Segunda Guerra Mundial. Estas cartas las descubrió mientras limpiaba la casa de su familia en Fort Worth y dijo que le ofrecían consuelo, revelando además el profundo cariño que sintió por su madre, mientras ella se recuperaba de una enfermedad. "Llegué a comprender mi propio conjunto de valores y código en la vida vida al leerlas", dijo Hunnicutt. "No son necesariamente la norma en los mundos exóticos y complejos de los que he formado parte en mi vida adulta".

Sigue los temas que te interesan