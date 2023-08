'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim' se retrasa hasta diciembre de 2024 por la huelga de actores

El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim cambia su fecha de estreno y se retrasa hasta diciembre de 2024 debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood. La película de animación del Universo Tolkien tenía planeado estrenarse inicialmente el 12 de abril.

Este cambio se produce por una reacción en cadena tras el movimiento de Warner Bros., que ha cambiado la fecha de estreno de Dune: Parte 2 al 15 de marzo de 2024, con lo que Godzilla X Kong: El nuevo imperio, pasó de esa fecha al 12 de abril de 2024.

La película dirigida por Kenji Kamiyama, se sitúa 183 años antes de los acontecimientos narrados en El señor de los anillos: Las dos torres. Se centra en el destino de la Casa de Helm Hammerhand, el poderoso Rey de Rohan, personaje del apéndice de El señor de los anillos: El Retorno del Rey.

['Ahsoka': Quiénes son las Hermanas de la Noche, cuál es su poder y qué papel pueden tener en la serie]

Un repentino ataque de Wulf, un astuto y despiadado señor de los Dunlending que busca venganza por la muerte de su padre, obliga a Helm y a los suyos a librar una osada última batalla en el antiguo bastión de los Hornburg, una poderosa fortaleza que más tarde se conocerá como el Abismo de Helm. Al encontrarse en una situación cada vez más desesperada, Hera, la hija de Helm, debe reunir la voluntad para liderar la resistencia contra un enemigo mortal que pretende su destrucción total.

El actor de Succession Brian Cox pondrá la voz al protagonista. El reparto de voces también incluye a Gaia Wise, Miranda Otto, Lorraine Ashbourne (Los Bridgerton), Yazdan Qafouri (I Came By), Benjamin Wainwright (World on Fire), Laurence Ubong Williams (Gateway), Shaun Dooley (The Witcher), Michael Wildman (Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw), Jude Akuwudike (Beasts of No Nation), Bilal Hasna (Sparks) y Janine Duvitski (Benidorm).

'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim'

La Guerra de los Rohirrim cuenta con la producción ejecutiva de la ganadora del Oscar Philippa Boyens, y del equipo de guionistas de las trilogías de El señor de los anillos y El Hobbit, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, que ha escrito el guion a partir de un libreto de Jeffrey Addiss y Will Matthews, basado en el libro de Tolkien.

El equipo de colaboradores creativos que regresa de la trilogía de El señor de los anillos también incluye a los ganadores del Oscar Alan Lee y Richard Taylor, junto con el ilustrador de Tolkien John Howe.

La guerra de los Rohirrim se enfrentará en su nueva fecha al reboot de Sony de Karate Kid, que tiene programado su estreno el mismo fin de semana.

Sigue los temas que te interesan