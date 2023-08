20 años de 'Oldboy': cómo se rodó la icónica pelea del pasillo y cuál es su significado

Hay películas de las que somos incapaces de recordar los detalles más importantes de su trama. Otras son tan impactantes que las seguimos recordando como el primer día, aunque hayan pasado 20 años de su estreno, como en el caso de Oldboy.

Las revelaciones que se hacen durante el metraje de la película del director coreano Park Chan-wook no pueden borrarse de la memoria por más esfuerzo que se ponga, y desde su estreno ha dejado con la boca abierta y una profunda sensación de incomodidad, horror y desasosiego a todos y cada uno de los espectadores que la han visto.

Estrenada en noviembre de 2003 en Corea del Sur, esta ganadora de la Palma de Oro cuenta la historia de Oh Die-su, un hombre que lleva 15 años encerrado en una habitación de hotel sin que nadie le explique por qué. Tras ser liberado empieza a buscar respuestas con la intención de vengarse, pero pronto se da cuenta de que es un peón en la maquiavélica trama de venganza de otra persona.

Uno de los momentos más memorables de la película de Chan-wook es la escena de pelea en el pasillo, un momento icónico que ha calado en la cultura popular y que ha sido homenajeado por series como Daredevil o en Guardianes de la Galaxia: Vol 3, tal como reconoció James Gunn.

Con motivo del 20 aniversario de la película, su director ha analizado esta escena en Vanity Fair, un video en el que explica varias curiosidades sobre el rodaje, sus fuentes de inspiración y lo que representa esa lucha para su protagonista.

Dos días de rodaje

Para este plano secuencia de tres minutos, los actores rodaron 15 tomas durante dos intensos días, por lo que el agotamiento de los actores en pantalla es real. "Cuando ves al personaje Oh Die-su cansado y sin aire, Choi Min-sin no estaba actuando, estaba así. Se sentía como si se estuviera muriendo, ves al actor tratando de recargarse".

Chan-wook utilizó un gran angular para enfatizar la perspectiva: "Quería organizar las líneas verticales en una pantalla horizontal". Al principio de la escena el director deja ver que el pasillo es estrecho, lo que da cierta sensación de claustrofobia, pero para rodar la escena la pared izquierda desaparece. "Es obvio que la pared no estaba allí. Al capturar esta escena estás mintiendo descaradamente".

La cámara sigue la secuencia tranquila, de forma contemplativa y a cierta distancia. Esa era la sensación que quería transmitir Chan-wook para traicionar las expectativas del espectador: "En las secuencias de acción esperan primeros planos, coreografías rápidas y secuencias dinámicas. Lo que a mí me gusta es sorprender al público".

Chan-wook reconoce que con tantos sujetos en escena moviéndose constantemente no había forma de que el plano secuencia saliera perfecto, "así que elegí la mejor en general". Como curiosidad, el cuchillo clavado en la espalda del protagonista se añadió digitalmente.

Armas inspiradas en la pintura medieval

Si alguna vez os habéis preguntado por qué van armados con palos en esta escena, el director resuelve la duda: "Los gangsters en Corea usan muchos palos de madera para pelear porque las armas de fuego son ilegales. Cuando quieren ser más crueles usan cuchillos".

Además del simple realismo, a Chan-wook le atraía visualmente la idea de crear esta secuencia de acción con palos de madera largos porque se inspiró en el arte de la época medieval. "En las pinturas medievales los caballeros que luchan en escenas de batalla suelen llevar lanzas, en eso nos basamos para la película".

El porqué del martillo

Tal como explica era otra forma de subvertir las expectativas del género. "Normalmente, en una película sobre venganza hay que reunir armas y tenerlas a mano. Siempre hay una escena en la que abren una gran bolsa llena de armas, así que quise ir en dirección contraria y que use de arma todo lo que encuentra a mano".

El humor es necesario

"Cuando Oh Die-su se da cuenta de que es el último hombre que queda en pie, es un momento muy divertido. Recuerdo que ver ese momento en el monitor me hizo reír", revela el director, que añade que el humor es necesario en cualquier situación, pero "especialmente en las que en teoría no deberías reírte".

Para Chan-wook era necesario que el humor se colara en algunos momentos de Oldboy, a pesar de la oscuridad de los temas y relaciones que propone. "Es una forma importante de describir la vida en su conjunto".

'Oldboy'

El ascensor

Uno de los momentos divertidos de la escena del pasillo llega precisamente al final, cuando parece que el protagonista ha logrado vencer a todos sus contrincantes y se abre el ascensor para revelar otros tantos que llegan frescos y lozanos para impedirle salir.

"Al principio iba a mostrar la lucha dentro del ascensor, pero pensé que probablemente el público probablemente ya había visto suficientes peleas. Así que hay una elipsis que lo deja todo a la imaginación, que es más divertido", apunta el cineasta.

"El ascensor vuelve a verse en el ático de Lee Woo-jin", continúa. "Es un lugar muy importante, un piso que no parece existir en este mundo. No es el piso 7 u 8. Es el piso 7.5. Nadie lo sabe desde fuera. No es un lugar que la gente pueda encontrar. El ascensor se utilizó como un medio importante para expresar la idea de la caída de la moralidad".

El significado de la escena

Para Chan-wook esta escena no es una lucha contra unos villanos, "es una lucha con el destino". Según explica el director, es un enfrentamiento abstracto, porque los hombres a los que se enfrenta no tienen nombre ni personalidad.

"Desde que alguien nace hasta que muere, en cierto modo la vida es un proceso de lucha sin fin", añade. "Si visualizas la lucha de la vida, esta escena del pasillo es simplemente una metáfora de la lucha".

'Oldboy' está disponible en Filmin y Prime Video.

