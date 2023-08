Taika Waititi revela sus planes para 'Thor 5': "Un villano más poderoso y monstruos más extravagantes y locos"

Aunque la quinta película en solitario del Dios del trueno no está en el calendario oficial de Marvel, el director de las dos anteriores, Taika Waititi, ha revelado qué le gustaría hacer con Thor 5 en caso de que se llevara a la pantalla: "necesita un villano aún más poderoso y fuerte que Hela".

En el libro Thor: Love and Thunder: The Official Movie Special, Waititi desarrolló, según recoge el medio Screenrant, lo que haría si se le diera la oportunidad de dirigir una nueva entrega de la serie de películas de Thor.

"¿Qué le queda por hacer?", se preguntó el neozelandés. "Tiene que ser algo que siga con la evolución del personaje, pero de una forma muy divertida y que le siga dando retos a los que enfrentarse y obstáculos que tiene que superar", dijo Waititi.

"No creo que podamos tener un villano más débil que Hela. Siento que tenemos que dar un paso adelante y añadir un villano que sea de alguna manera aún más formidable". Hela es el personaje interpretado por Cate Blanchett en Thor: Ragnarok, la diosa asgardiana de la muerte que destruye el martillo Mjölnir de Thor y se apodera de Asgard.

Además de un nuevo y poderoso enemigo para el héroe de la historia, Waititi también quiere introducir "bestias, monstruos y alienígenas cada vez más extravagantes y locos" que provengan de varios mundos y que se mantengan fieles a los orígenes mitológicos del dios del trueno.

'Thor: Ragnarok'

"Hay un elemento divertido en Thor", añade Waititi. "El personaje tiene una despreocupación y una especie de fanfarronería cuando visita estos mundos y se encuentra con estos alienígenas que no creo que se consiga cuando es un terrícola el que viaja por el espacio explorando el universo".

Al margen de las intenciones del director de continuar con las aventuras del personaje en la gran pantalla, el actor que le da vida dijo en junio que su regreso a Marvel no es oficial.

"No quiero seguir interpretando a Thor hasta que la gente esté tan agotada que ponga los ojos en blanco cuando me vean salir en pantalla como ese personaje", dijo el australiano a Entertainment Weekly.

Pero no descartó su regreso. "Si el público quiere verlo, y si hay algo que creemos que es emocionante y divertido, entonces genial. Me ha encantado poder reinventar ese personaje unas cuantas veces. Todavía no tengo la respuesta, pero me encantaría intentar averiguar cómo podemos volver a hacerlo y mantenerlo un poco impredecible".

El libro Thor: Love and Thunder: The Official Movie Special se lanzará en Estados Unidos el 19 de septiembre. Es una guía de lujo ilustrada y oficial de Marvel Studios, que incluye entrevistas con los actores y el equipo técnico, diseños de producción y fotografías que llevan a los lectores tras las bambalinas "de la aventura más épica de Thor hasta la fecha".

Retirado temporalmente

En noviembre de 2022, Chris Hemsworth anunció que estaría alejado de los platós durante un tiempo tras someterse a un test genético en el que descubrió que sufre un alto riesgo de padecer alzhéimer en un futuro.

El actor australiano se enteró de que tenía dos copias del gen ApoE4, heredado de sus padres, después de hacerse unas pruebas en la serie documental Sin límites, disponible en Disney+.

Sigue los temas que te interesan