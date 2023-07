Así es Teddy en 'Indiana Jones 5', según Ethann Isidore: "Le comparan con Tapón, son muy parecidos"

Han pasado más de cuarenta años desde que Indiana Jones conquistó al público por primera vez y después de hacer historia como uno de los aventureros más icónicos de la pantalla, regresa para vivir una última gran aventura en Indiana Jones y el dial del destino, la quinta película y final de la saga.

En ella, Indy (Harrison Ford) contará con dos nuevos escuderos: su ahijada Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) y Teddy, un joven al que interpreta el actor francés Ethann Isidore en su debut cinematográfico.

En este nuevo viaje, acompañarán a Indiana Jones en su intento de recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Y también de enfrentarse a Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), un ex nazi que trabaja para la NASA.

Sobre este carismático personaje habló el propio Ethann Isidore con SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL. El actor cuenta de qué manera se complementa con los otros protagonistas y, en especial, con Helena Shaw.

El tercer protagonista

"Creo que Teddy puede ayudar a Indy en película porque son muy opuestos. Los dos están tratando de jugar a tener otra edad de la que tienen en realidad. Teddy intenta ser un adulto e Indy trata de volver a su juventud".

Y creo que es realmente interesante tenerlos juntos, porque no son amigos pero intentan aprender a trabajar juntos. Además, los dos están unidos a Helena", explicó Ethann Isidore sobre su personaje.

"Teddy admira a Helena porque creció con ella. Es como una hermana mayor para él, y creo que quiere ser como ella. Y cuando Indy aparece lo pone todo patas arriba. Entonces, Teddy tiene ganas de recuperar su sitio y se siente un poco celoso por eso".

"Pero, aun así, es un trío de personajes que intenta llevarse bien y encuentra lo que les une: la aventura. Y esto da pie a momentos muy divertidos y emocionantes", continúa diciendo.

El sucesor de Tapón

Indiana Jones y el dial del destino destaca por muchas cosas y una de ellas es por sus personajes secundarios, todo un guiño a otros personajes que han acompañado a Indiana Jones en la saga.

A muchos espectadores, Teddy les recordará a Tapón, el personaje al que interpretaba de niño Ke Huy Quan en El templo maldito. De hecho, este ha servido de inspiración para el propio Isidore y así lo ha reconocido él mismo.

"Me encanta que me comparen con Tapón, porque es un personaje muy icónico y es cierto que son bastante similares. Todavía me acuerdo de verle en El templo maldito cuando era pequeño", identificó.

"La diferencia es que Teddy es una especie de ladrón y también un villano, y está un poco fuera de sí mismo. De hecho, ni Helena ni él son 'los buenos'. Pero son iguales en el sentido de que ambos son compinches", concluyó.

