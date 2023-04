Russell Crowe reconoce que se siente "celoso" por la nueva 'Gladiator 2'

Después de más de veinte años trabajando en la secuela, Ridley Scott estrenará por fin Gladiator 2 en noviembre de 2024. Recientemente se anunció que el proyecto sigue en marcha y que Paul Mescal será el encargado de dar vida al protagonista del largometraje.

Russell Crowe, que ganó un Oscar por el papel principal en la producción del año 2000, no estará en la nueva película y ha expresado que se siente "ligeramente celoso" al respecto, recordando también el éxito que tuvo gracias a ella.

"Me siento ligeramente celoso. Porque era mucho más joven, obviamente, y fue una gran experiencia en mi vida", dijo Crowe a Collider en una entrevista. "Es algo que cambió mi vida, de verdad. Cambió la forma en la que la gente me veía a mí y lo que hago para ganarme la vida y he tenido mucha suerte de estar involucrado en muchas películas importantes, pero las piernas [que tengo] en esa película son increíbles”.

El actor continuó diciendo: "Estamos en 2023 e hicimos esa película en 1999. Te garantizo que, en algún lugar del mundo ahora, Gladiator se estará emitiendo en televisión. Y no siempre logras ese tipo de longevidad con cada película que haces, por lo que obviamente ocupa un lugar especial en mi corazón".

Nuevo gladiador

La secuela de Gladiator de Ridley Scott ya es una realidad. Continuaría la historia de la cinta ganadora del premio Oscar a la mejor película en 2001, que seguía a Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe), un antiguo general que se ve obligado a convertirse en gladiador bajo el mandato de Commodus (Joaquín Phoenix), un parricida autoproclamado Emperador de Roma.

Por lo que se sabe de esta secuela, la trama estaría centrada en Lucius, el hijo de Lucilla, interpretada por Connie Nielsen, y en el sobrino del Commodus de Phoenix, papel que sería interpretado por Mescal.

David Scarpa, que trabajó con Scott en Todo el dinero del mundo y en la próxima película de ambos sobre Napoleón Bonaparte, es el responsable de escribir este guion. En Napoleon, Scott también volvió a trabajar con Phoenix, en la piel del famoso emperador francés, acompañado por Vanessa Kirby interpretando a la emperatriz Josefina.

Galdiator fue una coproducción de Paramount Pictures con Universal, por lo que este estudio tiene ahora la opción de coproducir la secuela una vez que el proyecto sea firme. En su paso por salas, la película llegó a recaudar 460 millones de dólares en taquilla y obtuvo once nominaciones a los Oscar, de las cuales ganó cinco estatuillas, incluyendo la de mejor película y mejor actor para Crowe.

El fichaje de Paul Mescal marcaría un hito significativo para él, que conquistó a crítica y público en la serie de Hulu Normal People, con una interpretación que le valió un premio BAFTA y una nominación al Emmy como mejor actor de miniserie.

La nueva película de Ridley Scott sería la primera producción de un gran estudio en la que estaría vinculado el actor británico, que ha tenido recorrido en películas de autor estrenadas en festivales de cine de clase A como La hija oscura, de Maggie Gyllenhaal, que se estrenó en Venecia; y Aftersun, de Charlotte Wells, en Cannes.

