Jena Malone confiesa haber sido agredida sexualmente durante el rodaje de ‘Los juegos del hambre’

Jena Malone ha expresado en redes sociales que fue agredida sexualmente durante el rodaje de Los juegos del hambre. La actriz, que se unió a la franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins en la película de 2013 En llamas, lo ha contado en Instagram, bajo una imagen del último largometraje de la saga Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 2.

"Esta foto fue tomada justo después de terminar la segunda parte de Sinsajo, después de despedirme de todos en el set. Estábamos rodando en un hermoso lugar en el campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir para poder llorar y capturar este momento", compartió Malone.

"Este tiempo en París fue extremadamente difícil para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado. Pero estaba muy llena de gratitud por ese proyecto, las personas con las que me familiaricé y el papel que me tocó interpretar", continuaba la declaración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jena Malone (@jenamalone)

"Tengo una mezcla de emociones con las que estoy aprendiendo a lidiar. Desearía que no estuviera relacionado con un evento tan traumático para mí, pero supongo que ese es el verdadero desenfreno de la vida. Cómo sostener el caos con la belleza. He trabajado muy duro para sanar y aprender a través de la justicia, cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma".

La publicación de la actriz seguía diciendo: "Ha sido difícil hablar sobre Los juegos del Hambre y Johanna Mason [su personaje] sin sentir lo que ocurrió, pero estoy lista para superarlo y recuperar la alegría que sentí. Mucho amor para ustedes, supervivientes. El proceso es muy lento y no lineal. Quiero decir que estoy aquí para cualquiera que necesite hablar o desahogarse o abrir espacios de comunicación. Envíame un mensaje privado si necesitas un espacio seguro para ser escuchado".

Después de su testimonio, un usuario respondió a la actriz, diciendo que su agresor "tuvo que irse sin repercusión alguna". Sin embargo, Malone le contestó: "Eso no es cierto. Usé la justicia para permitir el proceso de sanar, llevar la responsabilidad y el crecimiento con la otra persona. Fue un proceso difícil, pero creo que realmente me ayudó a superar algunas de las partes más difíciles del duelo".

En otra respuesta, Malone dijo que no había nombrado a la persona que la agredió debido a la "cultura de cancelación" y que no "ve cómo el sistema de justicia penal podría contribuir a completar su proceso de curación".

