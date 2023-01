'Sin novedad en el frente' sorprende y arrasa en las nominaciones de los premios BAFTA 2023

La Academia Británica de Cine ha anunciado esta mañana sus nominados a los premios BAFTA, un listado en el que parten como favoritas la película de Netflix Sin novedad en el frente, con 14 nominaciones, y Almas en pena en Inisherin y Todo a la vez en todas partes, con 10 cada una.

El 19 de febrero se celebrará la gran noche de los premios del cine británico en un evento conducido por el actor Richard E Grant. Una ceremonia que incorpora una novedad en esta edición: la retransmisión en directo de la entrega de los últimos cuatro premios de la gala, de manera que la audiencia pueda ver las reacciones de los nominados y ganadores en tiempo real. En las ediciones anteriores la ceremonia era pregrabada y emitida el mismo día unas horas más tarde.

Los BAFTA suelen ser una buena guía de lo que puede ocurrir en los Oscar pues estos premios tienen 18 categorías en las que pueden coincidir, y en muchas ocasiones lo han hecho. En 2021 hubo 17 de las 18 coincidencias posibles entre los ganadores de ambos premios. En 2022 coincidieron en 15 de 18. A continuación, puedes consultar la lista completa de nominados.

Mejor película

Sin novedad en el frente

Almas en pena en Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Tár

Mejor dirección

Edward Berger - Sin novedad en el frente

Martin McDonagh - Almas en pena en Inisherin

Park Chan-Wook - Decision To Leave

Daniel Kwan y Daniel Scheinert - Todo a la vez en todas partes

Todd Field - Tár

Gina Prince-Bythewood - La mujer rey

Mejor guion original

Almas en pena en Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Tár

El triángulo de la tristeza

Mejor guion adaptado

Sin novedad en el frente

Living

The Quiet Girl

Al descubierto

The Whale

Mejor actriz protagonista

Ana de Armas 'Blonde'

Cate Blanchett 'Tár'

Viola Davis 'La mujer rey'

Danielle Deadwyler 'Till'

Emma Thompson 'Buena suerte, Leo Grande'

Michelle Yeoh 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor actor protagonista

Austin Butler 'Elvis'

Brendan Fraser 'The Whale'

Colin Farrell 'Almas en pena en Inisherin'

Daryl McCormack 'Buena suerte, Leo Grande'

Paul Mescal 'Aftersun'

Bill Nighy 'Living'

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett 'Black Panther: Wakanda Forever'

Hong Chau 'The Whale'

Kerry Condon 'Almas en pena en Inisherin'

Dolly De Leon 'El triángulo de la tristeza'

Jamie Lee Curtis 'Todo a la vez en todas partes'

Carey Mulligan 'Al descubierto'

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson 'Almas en pena en Inisherin'

Barry Keoghan 'Almas en pena en Inisherin'

Ke Huy Quan 'Todo a la vez en todas partes'

Eddie Redmayne 'El ángel de la muerte'

Albrecht Schuch 'Sin novedad en el frente'

Micheal Ward 'Imperio de la luz'

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente

The Batman

Elvis

Imperio de la luz

Top Gun: Maverick

Mejor montaje

Sin novedad en el frente

Almas en pena en Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Top Gun: Maverick

Mejor música original

Sin novedad en el frente

Babylon

Almas en pena en Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente

Babylon

The Batman

Elvis

Pichocho de Guillermo del Toro

Mejores efectos visuales

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Todo a la vez en todas partes

Top Gun: Maverick

Mejor sonido

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Mejor diseño de vestuario

Sin novedad en el frente

Amsterdam

Babylon

Elvis

Mrs Harris Goes To Paris





Mejor maquillaje y peluquería

Sin novedad en el frente

The Batman

Elvis

Roald Dahl's Matilda The Musical

The Whale

Mejor película británica

Aftersun

Almas en pena en Inisherin

Brian And Charles

El imperio de la luz

Buena suerte, Leo Grande

Living

Roald Dahl's Matilda The Musical

See How They Run

Las nadadoras

El prodigio

Mejor debut por un guionista, director o productor británico

Aftersun - Charlotte Wels (Guion y dirección)

Blue Jean - Georgia Oakley (Guion y dirección) Hélène Sifre (producción)

Electric Malady - Marie Lidén (dirección)

Buena suerte, Leo Grande - Katy Brand (guion)

Rebellion - Maia Kenworthy (dirección)

Mejor película internacional

Sin novedad en el frente

Argentina, 1985

Corsage: La emperatriz rebelde

Decision To Leave

The Quiet Girl

Mejor documental

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

Moonage Daydream

Navalny

Mejor película de animación

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

El gato con botas: El último deseo

Turning Red

