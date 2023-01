Muere He Ping, director de 'Sun Valley' y 'Guerreros del cielo y la tierra', a los 65 años

He Ping, cineasta, guionista y productor chino conocido por películas como Sun Valley y Guerreros del cielo y la tierra, ha fallecido a los 65 años. Así lo comunicó la prensa local, revelando que el director murió de una enfermedad en Pekín el pasado 10 de enero.

Era muy conocido en el circuito internacional de festivales de cine y fue uno de los primeros cineastas chinos en trabajar con un estudio estadounidense, dirigiendo Guerreros del cielo y la tierra, que contó con el respaldo de la ahora desaparecida Columbia Pictures Film Production Asia (CPFPA) en 2003. La película se rodó en los países desérticos de la zona occidental de China y combinó elementos de los westerns clásicos y las películas chinas de esgrima, también conocido como wuxia.

'Guerreros del cielo y la tierra'.

Nacido en la provincia de Shanxi, He Ping comenzó su carrera en la década de 1980, dirigiendo producciones teatrales y documentales. Después comenzó a trabajar en el Xian Film Studio, donde otros aclamados directores como Zhang Yimou y Chen Kaige comenzaron sus carreras.

Sus primeras películas incluyen títulos We Are The World (1988) y Kawashima Yoshiko (1989), sobre la princesa manchú-japonesa del mismo nombre. En la década de 1990, dirigió sus dos primeros westerns Swordsmen In Double Flag Town (1991) y Sun Valley (1995), junto con el drama histórico Pólvora roja, pólvora verde (1994), que obtuvo una mención especial del jurado en el Festival de San Sebastián.

Guerreros del cielo y la tierra, protagonizada por Jiang Wen y Zhao Wei, fue la presentación de China a la categoría de mejor película en lengua extranjera (como se la conocía entonces) de los Premios de Oscar de 2004. En 2009, dirigió el drama histórico Wheat, protagonizado por Fan Bingbing, y en 2015 The Promised Land, sobre una bailarina de ballet que se muda a Pekín para seguir su carrera, con la que recibió una mención de honor del jurado de Platform en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

En una declaración, la Asociación de Directores de Cine de China rindió homenaje a He, diciendo: "Estamos conmocionados al saber que He Ping, miembro de la Asociación de Cine de China, exvicepresidente y secretario general de la Asociación de Directores de Cine de China, y un destacado director nacional, ha fallecido a causa de una enfermedad. Nuestro más sentido pésame a sus familiares".

La declaración continúa diciendo que las películas del cineasta son "muy apreciadas por el público cinematográfico y elogiadas por los expertos de la industria, por su búsqueda tan artística y su único estilo creativo. He Ping ha realizado contribuciones sobresalientes a la industria cinematográfica del país y ha dejado tras de sí una valiosa riqueza artística. Su muerte es una gran pérdida para la industria cinematográfica china".

