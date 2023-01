'Tu casa o la mía', la "rom-com" de Netflix con Reese Witherspoon y Ashton Kutcher para San Valentín

Tras títulos como Quizás para siempre, Alguien especial o la franquicia A todos los chicos de los que me enamoré, Netflix sigue apostando por la comedia romántica. En tu casa o en la mía, la nueva película de Aline Brosh McKenna, guionista de El diablo viste de Prada, llega a al plataforma el 10 de febrero, justo a tiempo para San Valentín.

Reese Witherspoon y Ashton Kutcher interpretan a Debbie y Peter, dos mejores amigos durante 20 años, a pesar de ser muy distintos, ella como madre en Los Ángeles y él con un ritmo de vida trepidante en Nueva York. Un día, él le ofrece que intercambien sus casas, ciudades —y sus vidas— durante una semana.

Esto los llevará a adentrarse al estilo de vida del otro, ella buscando perseguir su gran sueño, mientras que él cuida del hijo de Debbie. En el intercambio, Peter empieza a admitir que la noche de sexo que tuvieron cuando se conocieron le ha dejado sentimientos románticos persistentes. Debbie, mientras tanto, conoce a un sexy neoyorquino interpretado por Jesse Williams y, bueno, surgen las complicaciones. Ambos descubrirán que lo que quieren podría no ser lo que necesitan de verdad.

Aline Brosh McKenna, que también tiene entre sus créditos Cruella y 27 vestidos, escribe y dirige la película en la que también están en el reparto Steve Zahn (The White Lotus), Tig Notaro (Army of the Dead), Griffin Matthews (The Flight Attendant), Zoe Chao (The Afterparty) y Rachel Bloom, con quien coescribió Crazy Ex-Girlfriend.

Witherspoon tiene pendiente de estreno la tercera temporada de la serie The Morning Show y la tercera película de Una rubia muy legal, uno de los muchos proyectos en los que también desarrolla su faceta como productora. En las próximas semanas también veremos dos de las series que ha producido en los últimos años, Tiny Beautiful Things, que llegará a Disney+; y Daisy Jones & The Six, que se verá en Amazon Prime Video.

