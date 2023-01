"Estoy aquí porque soy negro": el monólogo de apertura de los Globos de Oro puso el dedo en la llaga

"Estoy aquí porque soy negro". Con estas palabras de Jerrod Carmichael, el presentador de la 80 edición de los Globos de Oro, se dio inicio a una gala que llega después de dos años de polémica por mala praxis, sobornos y falta de diversidad entre los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, y su monologo puso el dedo en la llaga.

Puede que su monólogo no sea recordado como el más hilarante de la historia de los premios, pero sí como uno de los más inteligentes y honestos, porque el cómico no dejó pasar la oportunidad de recordar que ha sido el primer presentador negro en los 80 años de organización de los Globos de Oro: "No diré que eran una organización racista, pero no tuvieron un miembro negro hasta que murió George Floyd. Interpretad eso como queráis".

Lo que hizo que su ejercicio narrativo fuera brillante (como acostumbra en sus especiales de comedia, como Rothaniel, ganador del Emmy) fue que no se limitó a atacar a la HFPA, también explicó al público el proceso por el que decidió aceptar el trabajo: "En un momento estás preparando té de menta en casa, y al siguiente te invitan a ser la "blackface" de una organización blanca en apuros". Aceptó el trabajo por "500.000" dólares y la oportunidad de disfrutar de una noche de fiesta con gente a la que admira.

Watch Jerrod Carmichael's full #GoldenGlobes opening monologue, in which he roasts the HFPA pic.twitter.com/GCmQQM1a2z — The Hollywood Reporter (@THR) January 11, 2023

Lo mejor fue ver los rostros de algunos de los presentes en el patio de butacas que no sabían cómo reaccionar, porque Carmichael estaba hablando en primera persona, pero también estaba hablando de todos ellos. "No estoy aquí porque la organización haya cambiado, no es eso por lo que acepté en el trabajo: asumí que no lo habían hecho". E inmediatamente cerró con una nota celebratoria de pasemos página: "Estoy aquí porque hoy es una noche para celebrar la industria y la industria necesita noches como esta".

Premeditado, como resultado de algunos de los pequeños pasos que ha dado la organización en corregir sus errores o por pura casualidad, los presentadores y ganadores de la primera hora de gala fueron una oda a la diversidad racial, algo que siempre es bienvenido, y mucho más cuando es merecido de forma incuestionable, como ha sido el caso.

El momento más divertido, y seguramente uno de los que será más comentados, fue cuando Carmichael apareció en el escenario con los tres Globos de Oro que devolvió Tom Cruise, y propuso hacer algo útil con ellos: ofrecerlos "a cambio del regreso a salvo de Shelly Miscavige", la esposa del líder de la iglesia de la Cienciología, David Miscavige, que fue vista en público por última vez en 2007.

