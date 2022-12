Muere Ruggero Deodato, director de 'Holocausto caníbal' y referente de Quentin Tarantino

El guionista y director italiano Ruggero Deodato, conocido por haber dirigido la controvertida película de terror Holocausto caníbal, falleció el jueves 29 a los 83 años, según informó el diario Il Messaggero.

La película estrenada en 1980, y considerada como la pionera del género falso documental y found footage, sigue a un antropólogo de la Universidad de Nueva York (Robert Kerman) que dirige un equipo de rescate en la selva amazónica que busca a un grupo de documentalistas desaparecidos. Junto a sus cadáveres recuperan el material rodado, en el cual está interesado una cadena de televisión estadounidense, que está dispuesta a emitir el documental a pesar de las perturbadoras imágenes de violencia real contra los animales, agresiones sexuales y explotación de las poblaciones nativas del Amazonas.

El sadismo y violencia gráfica de la película suscitaron rechazo y muchas objeciones. Deodato fue arestado por una serie de cargos, entre ellos asesinato, después de que los rumores dijeran que algunas de las muertes representadas en la película eran reales. En el juicio, Deodato llevó a los actores ante los tribunales para demostrar que estaban vivos, y se retiraron los cargos.

Holocausto caníbal fue prohibida en varios países cuando se estrenó, y hoy en día continúa inédita y censurada en día en varios lugares, por lo que ha alcanzado un estatus de película de culto. Se ha reestrenado varias veces en algunos territorios en los que está permitida. En España puede verse en la plataforma de streaming FlixOlé.

A pesar de su violencia, la película es vista por algunos como una crítica social sobre la cruel naturaleza de los humanos. Deodato dijo haberse inspirado para esta historia en el terrorismo que asoló Italia en la década de 1970. "Era la época de las Brigadas Rojas. Todas las noches en la televisión había imágenes muy fuertes de gente asesinada o mutilada. Aumentaban el sensacionalismo de las noticias sólo para escandalizar a la gente", reconoció el director en una entrevista en The Guardian.

[Tarantino tiene un mensaje para quienes critican la violencia gráfica en sus películas: "No las veas"]

Reconocido principalmente por su trabajo en el género de terror, que le valió el apodo de "Monsiuer Cannibal", la carrera de Deodato abarcó varios géneros e incluyó comedias, dramas o ciencia ficción y su obra y estilo han influido a directores como Oliver Stone, Quentin Tarantino, Eli Roth que lo han reconocido públicamente como uno de sus principales referentes.

Nacido en Potenza, en el sur de Italia, Deodato creció en Roma y fue amigo de Renzo Rossellini, hijo del director Roberto Rossellini, quien le abrió las puertas para dar sus primeros pasos en la industria como director de segunda unidad en algunas de sus películas. En los años siguientes, Deodato trabajó para otros directores como Antonio Margheriti, Riccardo Freda y Joseph Losey. Su debut como director fue en 1964 con Hércules, prisionero del mal, película en la que sustituyó a Margheriti, que abandonó la producción.

En 1966 dirigió el spaghetti western Django, al que siguieron una serie de musicales y películas basadas en cómics. También trabajó en la televisión italiana y rodó anuncios publicitarios. En 1977, dirigió Holocausto en la jungla, predecesora de la película de 1980 que también generó notoriedad.

Dirigió una docena de películas más, entre ellas el slasher Body Count en 1987 y el thriller de tortura The House on the Edge of the Park en 1980, inspirado en Last House on the Left de Wes Craven. Este año, Deodato colaboró en el desarrollo de un videojuego de temática caníbal que se titula provisionalmente Borneo, A Jungle Nightmare. Descanse en paz.

