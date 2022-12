3 series de estreno en Netflix y Disney+ para ver el fin de semana

Para muchos, los últimos días de diciembre son el momento perfecto para recuperar esas series que aparecen en todas las listas de lo mejor de 2022 que se les habían escapado durante su estreno. Ese es un plan ideal, pero para quienes no quieran quedarse atrás con el ritmo de la actualidad, aquí tenéis tres series de estreno que han llegado a las plataformas a tiempo para verlas este fin de semana.

En Netflix hay dos propuestas que tienen todo el potencial de convertirse en la obsesión de estos últimos días del año. La primera es un thriller de espionaje ambientado en Londres, protagonizado por Charlie Cox acompañado de un reparto espectacular; la segunda, una serie coreana sobre un inclemente plan de venganza, escrita por Kim Eun-sook, nombre que reconocerán inmediatamente los aficionados a los K-Dramas.

En un registro totalmente diferente, un estreno muy esperado, la última temporada de American Horror Story, la antología de terror creada por Ryan Murphy, de la que ya están disponibles los tres primeros episodios en Disney+.

[5 joyas seriéfilas de 2022: Grandes series que no llegaron a los titulares y que vale la pena descubrir]

'Traición' (Netflix)

De qué va

La carrera de Adam Lawrence, formado por el MI6, parece consolidada. Hasta que, de repente, su pasado regresa en la forma de Kara, una espía rusa, y se ve obligado a cuestionarse todo y a todos los que lo rodean. Kara, Adam y la esposa de este, Maddy, forjan una relación a tres bandas en la que todos intentan destapar los secretos del resto y manejar sus conexiones políticas y diplomáticas mientras se aferran a su vida privada y sus seres queridos.

Por qué verla

Matt Charman, nominado al Oscar por El puente de los espías, es el creador de este adictivo thriller de espionaje que combina el espíritu de las historias de John Le Carré, con el retrato psicológico de sus protagonistas y conflictos políticos muy contemporáneos.

Además de la garantía que da Charman tras la cámara, el principal reclamo de esta serie es su reparto, encabezado por Charlie Cox (Daredevil), en el papel de "C", el joven director del MI& que protagoniza la trama, a quien acompañan Oona Chaplin (Juego de tronos), Olga Kurylenko (Viuda Negra), Ciaran Hinds (Belfast).

['Las cintas de Jeffrey Dahmer', el documental de Netflix con conversaciones reales del asesino en serie]

'American Horror Story' - Temporada 11 (Disney+)

De qué va

La antología de terror creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk llega a su undécima temporada para viajar al Nueva York de los años ochenta donde los homosexuales están siendo asesinados, mientras la policía mira para otro lado

Por qué verla

En esta nueva entrega la serie recurre principalmente a rostros nuevos como Russell Tovey, Joe Mantello y Charlie Carver, en lugar de los sospechosos habituales entre los que solamente repiten Denis O'Hare y Zachary Quinto. Comparte suficiente ADN con la franquicia como para ser reconocida como AHS, pero también ha cambiado lo suficiente para ser innovadora y desafiante.

Aquí no hay momentos estrafalarios o que rozan el ridículo. El terror es más real que nunca porque está temporada está centrada en un asesino en serie que acecha a una comunidad marginada y muestra cómo los excesos de los años 70 y 80 van acabando con toda una generación de personas. Es difícil encontrar humor en la tragedia.

[Las 15 mejores series coreanas que se pueden ver en Netflix España]

'La gloria' (Netflix)

De qué va

Nacida de madre soltera y criada en la pobreza, Dong-eun fue víctima de acoso escolar. La brutal violencia apagó su sonrisa y redujo su espíritu a polvo. Un día en el que hacía un tiempo perfecto para morir, se propuso suicidarse. Quizá fue la niebla lo que la salvó. Las cicatrices le picaban bajo la ropa húmeda. Llorando por haber elegido el día equivocado, de repente soltó una carcajada. Y entonces pensó: ¿Por qué iba a ser yo la única en morir? No habría perdón. Ninguno de ellos llegaría al cielo.

Por qué verla

Los aficionados a las series coreanas ya conocen el trabajo de la guionista Kim Eun-sook, responsable de títulos tan exitosos como Lovers in Paris, On Air, Jardín secreto, A Gentleman's Dignity, The Heirs, Descendientes del sol o Goblin, que aquí cambia de registro y pasa al relato de venganza, acompañada del director de género An Gil-ho (Stranger, Watcher, Happiness).

Para interpretar a su protagonista, una mujer obsesionada con vengarse implacablemente de los abusones que le destrozaron la infancia y la vida, Eun-sook ha vuelto a contar con la actriz Song Hye-kyo, formando un dúo que sorprenderá con esta oscura propuesta a quienes han seguido sus carreras en los dramas románticos.

Sigue los temas que te interesan