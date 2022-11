Rumbo a los Oscar: todo lo que se sabe de 'The Whale', la transformación radical de Brendan Fraser

Hollywood tiene debilidad por las narrativas y los regresos de las estrellas caídas en desgracia. En 2022 le ha tocado el turno a Brendan Fraser, un actor que vio cómo su carrera quedaba lastrada en los últimos años tras problemas de salud, cambios de imagen y una acusación de abuso sexual contra el presidente de la organización que entrega los Globos de Oro. Darren Aronofsky encontró en el actor de La momia a la estrella perfecta para liderar el reparto de The Whale, la adaptación de una obra de teatro de Samuel D. Hunter sobre un solitario profesor que intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.

De qué va

Charlie es un profesor de inglés que vive con obesidad severa y ve cómo su tiempo se acaba. Mientras hace un último intento audaz de reconciliarse con su familia rota, Charlie debe hacer frente, con todo su corazón y un ingenio feroz, a traumas enterrados hace mucho tiempo y a un amor tácito que lo ha perseguido durante décadas.

[Las películas que ya compiten por los Oscar de 2023]

Qué sabemos de ella

Darren Aronofsky encontró en el teatro una fuente de inspiración para su octava película como director. El autor de Réquiem por un sueño se puso en contacto con el dramaturgo Samuel D. Hunter para encargarle la adaptación de su propia obra de teatro, la historia de un hombre que quiere enmendar su relación con su hija antes de que sea demasiado tarde. Hunter estrenó en los escenarios del off Broadway en 2012 un montaje teatral protagonizado por el actor Shuler Hensley, el actor que hizo del monstruo de Frankenstein en la película Van Helsing.

“Lo que me encanta de The Whale es que te invita a ver la humanidad de los personajes que no son del todo buenos ni del todo malos, que realmente viven en tonos grises como lo hace la gente, y que tienen una vida interior extremadamente rica y complicada. Todos han cometido errores, pero lo que comparten es un corazón inmenso y el deseo de amar incluso cuando los demás parecen desagradables. Es una historia que hace una pregunta simple pero esencial: ¿podemos salvarnos los unos a otros? Creo que eso es importante en el mundo en este momento, especialmente cuando las personas parecen estar más que nunca dándose la espalda”, explicó el director sobre su conexión con un material que ha tardado casi diez años en llevar a la pantalla.

[La maternidad según Penélope Cruz y Virginie Efira y la paternidad triste de Darren Aronofsky]

El gran reto era encontrar al actor adecuado para interpretar a Charlie. El director, que ya había rescatado del olvido a Mickey Rourke para protagonizar El luchador, quería un actor que hubiera sido popular en el pasado y que, como Charlie, tuviera sus propias batallas que superar. El elegido fue Fraser, olvidado por Hollywood después de haber sido una de las grandes promesas en el cambio de siglo con películas como George de la Jungla, Dioses y monstruos, Al diablo con el diablo y, por encima de todas ellas, la trilogía de La momia.

Desgraciadamente, en la última década su estrella se apagó por culpa de problemas de salud (derivados del rodaje de peligrosas escenas de acción), un cambio de imagen y la acusación de abuso sexual que lanzó contra Philip Berk, el expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera que entrega cada año los Globos de Oro. Su pasado le convirtió en la opción ideal para interpretar al protagonista de The Whale, aunque el actor tuvo que someterse a varias horas de transformación física cada día en la sala de maquillaje para meterse en la piel de un hombre con obesidad mórbida.

Poster de 'The Whale', de Darren Aronofsky.

"Desarrollé músculos que no sabía que tenía. Incluso sentía una sensación de vértigo al final de cada jornada (...) Me hizo sentir aprecio por aquellos cuyos cuerpos son similares. Necesitas ser una persona increíblemente fuerte, mental y físicamente, para habitar ese ser físico", explicó Fraser durante la rueda de prensa de la película en el Festival de Venecia. Su interpretación se recibió con una larga ovación en el certamen italiano, seis minutos donde se podía ver la emoción, sorpresa y casi incomodidad que sintió el actor durante este momento de celebración de su trabajo y su regreso a las primeras ligas de Hollywood.

A pesar de las fantásticas críticas que ha recibido el actor, han surgido detractores que han cuestionado que la película use un traje prostético y efectos visuales para que Fraser interprete a una persona con sobrepeso, insistiendo en que el director debería haber contratado a un actor que tuviera ese físico en la vida real. En los próximos meses comprobaremos si los académicos tienen un problema con su transformación radical, aunque premiados recientes como Rami Malek, Jessica Chastain y Gary Oldman apuntan a que los votantes no tendrán los mismos problemas que algunos de los periodistas que ya han visto la película.

Lejos de la interpretación de Fraser, la película ha tenido todo tipo de reacciones entre la crítica. Actualmente The Whale tiene una valoración de 65 puntos sobre 100 en la página de referencia Metacritic.

Reparto y equipo

Brendan Fraser, Hong Chau, Darren Aronofsky, Sadie Sink, Samuel D. Hunter en la premiete de 'The Whale' en el Festival de Venecia.

Fraser está acompañado en el reparto por Sadie Sink. La actriz de Stranger Things que este año se hizo viral por protagonizar un épico número musical mientras sonaba Running up the hill de Kate Bush se enfrenta a su primer gran papel en el cine como Ellie, la hija de Charlie. En el reparto están también Hong Chau (Una vida a lo grande, Homecoming) como Liz, la enfermera y mejor amiga del protagonista; el joven Ty Simpkins (Jurassic World, Insidious) como un misionero religioso; Samantha Morton (Acordes y desacuerdos, Minority Report) como la exmujer de Charlie, y Sathya Sridharan (Little America) como un repartidor de pizza. Chau es la secundaria que mejores críticas ha recibido y que mejor parece situada para conseguir su primera nominación al Oscar.

Además de encargar la adaptación de su propia obra de teatro a Samuel D. Hunter, Aronofsky ha trabajado en este proyecto con los productores Jeremy Dawson (nominado al Oscar por Isla de perros y El gran hotel Budapest) y Ari Handel (coguionista de Aronofsky en Noé y La fuente de la vida, además de productor de casi todas sus películas). También vuelve a formar parte de la troupe del director Andrew Weisblum, el montador nominado al Oscar por tick, tick… boom! y Cisne negro.

Otro de los habituales que repite en The Whale es Matthew Libatique, el director de fotografía nominado al Oscar por Ha nacido una estrella y ganador de dos premios del Espíritu Independiente por Réquiem por un sueño y Cisne negro. Esta es la primera película de Aronofsky que se rueda en digital, después de rodar sus siete producciones anteriores en celuloide. Libatique usó las cámaras Sony Vegas, diseñadas y usadas por primera vez en el rodaje de Top Gun: Maverick.

[Crítica: 'Top Gun: Maverick', emoción y espectáculo en una secuela ejemplar y muy superior a la original]

Tráiler de la película

Cuándo, cómo se estrena y première en festivales

The Whale se estrena en los cines españoles el 4 de enero. La película tuvo su première mundial en el Festival de Venecia antes de pasar celebrar su estreno en Norteamérica en el Festival de Toronto un par de semanas más tarde. En Estados Unidos el drama con Brendan Fraser se estrena el 9 de diciembre.

Antecedentes en los Oscar

Darren Aronofsky ha llevado a sus actores a los premios de la Academia en varias ocasiones. Ellen Burstyn fue nominada por su devastadora interpretación en el drama sobre la adicción a las drogas Réquiem por un sueño. Mickey Rourke y Marisa Tomei también se quedaron a las puertas de la estatuilla dorada con El luchador, la historia de un luchador profesional de wrestling en decadencia que intenta lidiar con la soledad junto a una estríper.

Natalie Portman se llevó el premio Oscar Cisne negro, el mayor éxito en la carrera de su director. El propio Aronofsky recibió la única candidatura de su carrera como director por la historia de la obsesiva bailarina que ve como su vida está a punto de caer por un precipicio cuando le dan el personaje protagonista en El lago de los cisnes.

The Whale sería la primera nominación al Oscar para Fraser, un actor que ha visto como otros compañeros de reparto eran nominados por películas como Dioses y monstruos (Ian McKellen), Michael Caine (El americano impasible) y Matt Dillon (Crash). También suena con fuerza para la candidatura Hong Chau, una actriz que se quedó a las puertas de la candidatura por su interpretación en Una vida a lo grande, por la que fue finalista al Globo de Oro, el Sindicato de Actores y el Critics Choice.

Oscars 2022

Sigue los temas que te interesan