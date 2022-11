James Gray contra el sistema: "El cine mainstream ahora es publicidad grotesca y simplista"

Una de las películas que llegan este fin de semana a las salas de cine es Armaggedon Time, un drama autobiográfico escrito y dirigido por James Gray (Ad Astra, Z. La ciudad perdida), que se basa en su propia infancia en la Nueva York de los años 80. Está protagonizada por Anne Hathaway, Jeremy Strong, Anthony Hopkins y el joven Michael Banks Repeta.

En ella se narra la historia de Paul Graff, quien lleva una infancia tranquila en los suburbios neoyorquinos. Junto a Johnny, un compañero de clase excluido por su color de piel, protagoniza mil y una travesuras. En un momento dado, Paul es enviado por su madre a una escuela privada, donde el racismo y el elitismo cambiarán la forma en la que percibe el mundo.

Adentrándose en el sistema educativo

"Para mí, es triste cuando te rindes ante el sistema. Y eso es lo que significa encajar”, advierte el director en una entrevista, haciendo referencia a una de las reflexiones del largometraje, donde el abuelo de Paul, el niño protagonista, le pide que haga frente a los comentarios racistas y discriminatorios de sus compañeros del colegio privado.

Es su propio abuelo quien le paga la matrícula de la institución. "Es un acto de derrota. Es su forma de decir 'tenemos que jugar dentro del sistema para encajar'. Es una disonancia cognitiva", revela Gray, "lo dice en un contexto en el que se le ha negado o rechazado la conexión con otros en el sistema público".

Armageddon Time profundiza en la estructura del sistema educativo en sus diferentes estratos. “Me resisto a la idea de que la película envía un mensaje”, comenta el cineasta, “no creo que la película sea pesimista. Pesimista es hacer una predicción".

La película es una representación de cómo era en aquella época”, donde Gray expone el cambio en la enseñanza actual: “La escuela a la que fui tenía 46 niños en clase. Ahora he regresado para rodar frente a esa misma escuela y ninguna clase tiene más de 25 niños. Eso no es pesimista. La escuela es mejor ahora de lo que era antes”.

Pese a ello, Gray también reconoce que existe un amplio margen de mejora, especialmente a la hora de fomentar la creatividad y el talento, uno de los temas principales de Armageddon Time.

“Ahora bien, ¿la escuela extingue la individualidad? Por supuesto que sí, estoy seguro, ese es el poder de las viejas instituciones”, subraya, razonando de nuevo por qué no se considera una persona pesimista. “Si fuera verdaderamente pesimista, no haría la película porque sentiría que no hay posibilidad de hacer que el mundo sea más interesante, mejor o más rico, y no creería en el progreso”, asegura.

“Siempre me he resistido a la idea de que si haces una película oscura eres pesimista. Creo que eso es una tontería. El verdadero pesimismo es decir que esto es lo mejor que vamos a tener nunca. Eso para mí es cínico y pesimista”, continúa.

Una crítica al cine comercial

'Armaggedon Time'.

James Gray también da su opinión acerca de cómo el cine actual ha cambiado. “Siempre ha sido difícil, siempre ha sido una lucha”, comienza, “es muy fácil idealizar una época anterior, un momento anterior. Pero, al mismo tiempo, el sistema de estudios ha cambiado por completo. Y lo que se considera mainstream ha cambiado. Lo he dicho muchas veces, yo no he dejado el mainstream, soy totalmente mainstream, el mainstream me ha dejado a mí".

“El cine mainstream se ha convertido en una publicidad grotesca, globalizada y simplista de productos o aspectos de fantasía que no están conectados con nuestras vidas”, denuncia. También remarca que su problema no lo tiene con ese tipo de cine en concreto, sino con la falta de diversidad.

“Las películas de cómics son geniales, la gente las ama y la gente siente algún tipo de necesidad por ellas. El problema es que ese es el único tipo de película que se estrena ahora y está dejando de lado a otros tipos de obras”.

“Sabemos que hay algunos cineastas que seguiremos haciendo este tipo de películas, la pregunta es si quedará público que las vea. ¿Se le ha enseñado tanto a la audiencia a desear a Thor o Hulk que cuando se les da algo diferente no lo entienden? Esa es una pregunta más importante y no puedo responderla”.

Por último, concluye hablando de una metáfora sobre la importancia de educar a la gente en el cine como arte: “La comida no es un Big Mac. La comida es tal vez un Big Mac, pero también otro tipo de cosas”.

