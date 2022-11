Clip exclusivo de 'Armageddon Time', la aclamada autoficción de James Gray

James Gray se apunta a la autoficción, un género que ya han probado en los últimos años directores como Pedro Almodóvar, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Kenneth Branagh, entre otros. El director de Ad Astra, La ciudad perdida de Z y El sueño de Ellis viaja al Queens de los años 80 en Armageddon Time, un drama celebrado por la crítica que compitió por la Palma de Oro en la última edición del Festival de Cannes. Jeremy Strong, Anne Hathaway y Anthony Hopkins son los mayores reclamos de una película que llega a los cines españoles el 18 de noviembre y de la que SERIES & MÁS adelanta en exclusiva una escena con los actores de Succession y Los miserables.

"La historia y los mitos siempre comienzan en el microcosmos de lo personal. Con Armagedon Time, he intentado hacer la película más íntima y transparente que he podido. Quería liberar la historia de las ataduras de su género y eliminar cualquier barrera que pudiera interponerse a la sinceridad. Ante todo y sobre todo, quería ser genuino", explica el autor de La noche es nuestra. "Recuerdo que escribí cuatro palabras en un trozo de cartón y lo pegué a mi cámara como recordatorio constante: Amor. Calidez. Humor. Pérdida".