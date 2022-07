Estos son los 100 españoles que votan cada año en los Premios Oscar

Unos 100 españoles votan cada año en los Oscar. Esa es la conclusión a la que ha llegado SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL después de un reportaje de elaboración propia donde ha repasado año a año la identidad de los nuevos miembros de la Academia de Hollywood, la organización que decide los nominados y los ganadores del premio más importante de la industria del cine.

La única forma de formar parte de ser miembro de la Academia es a través de una invitación de la Junta de Gobernadores, la misma organización que decide cada año, por ejemplo, los ganadores del Oscar honorífico. Para ser propuesto como miembro se debe haber sido nominado al premio en el pasado o recomendado por al menos dos miembros de la misma rama de profesionales del aspirante.

La primavera suele ser el momento escogido por la organización para anunciar sus nuevas incorporaciones. El anuncio llega a través de una nota de prensa y no incluye datos personales más allá del nombre, la rama a la que pertenece y, en ocasiones, un par de películas que justifican su inclusión en la Academia. No existe un registro general de los miembros y las nuevas invitaciones solo se empezaron a hacer públicas desde 2003. Es por eso por lo que en nuestra recopilación no aparecen las fechas de las invitaciones a ilustres nominados o ganadores del premio como Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Javier Bardem, José Luis Garci y Carlos Saura.

Alberto Mielgo y Leo Sánchez han sido invitados a la Academia después de ganar con el corto 'El limpiaparabrisas'. Gtres

Los miembros de la Academia se dividen en 17 ramas que representan diferentes disciplinas del cine. Los miembros no pueden pertenecer a más de una de estas divisiones. A veces los profesionales son invitados en más de una disciplina (a menudo como directores y guionistas) y son ellos los que deben elegir en cuál quieren ingresar.

La pertenencia a una rama es importante porque las nominaciones en los Oscar son elegidas año a año por sus compañeros de profesión. La organización en su totalidad decide quiénes son los ganadores del premio, pero para conseguir la nominación primero hay que convencer a tus colegas.

Una vez que un profesional se convierte en miembro de la Academia, nunca deja de serlo, independientemente del rumbo que siga su carrera durante los siguientes años. En la historia de la organización solo han sido expulsados cinco miembros por incurrir en conductas que van en contra de los valores que aspiran a representar los Oscar.

En 2004 el actor Carmine Caridi fue expulsado por filtrar a internet copias de las películas aspirantes. En 2017 el productor Harvey Weinstein fue expulsado de urgencia tras ser acusado de acoso laboral y sexual. Un año más tarde, siguieron sus pasos por motivos similares Bill Cosby y Roman Polanski. El ultimo en caer fue el director de fotografía Adam Kimmel, revelado por Variety como un delincuente sexual. Tras su bofetón a Chris Rock en los Oscar de 2022, Will Smith no podrá votar o pisar la gala durante diez años.

Hay un antes y un después en la historia de la membresía de la Academia de Hollywood: el movimiento del #OscarsSoWhite, surgido después de que en las ediciones de 2015 y 2016 solo hubiera actores blancos nominados, hizo que la organización se comprometiera públicamente a diversificar la identidad de sus miembros.

En febrero de 2012 Los Angeles Times ya había publicado una controvertida investigación que determinó el perfil de sus votantes: 94% blancos, 77% hombres y 86% mayores de 50 años, dejando una edad media de 62. Sin embargo, no fue hasta el escándalo mediático y en redes sociales cuando la Academia atendió a las presiones públicas e inició un plan para duplicar el número de mujeres y personas en la organización antes de que pasaran cinco años.

Halle Berry sigue siendo la única mujer negra que ha ganado el Oscar a la Mejor Actriz.

Actualmente, se estima que hay unos 11.000 votantes en los Oscar, aproximadamente el doble que en 2012, cuando se publicó el informe de Los Angeles Times. La decisión de la Academia también tuvo sus propias críticas: algunos lamentaron que un honor como formar parte de la organización ya no era cuestión de meritocracia, sino de simple inclusión. En 2021 y 2022 el número de invitaciones ha descendido después de tres años con cerca de mil incorporaciones a la organización cada año.

El 28 de junio se anunció que entre los 397 nuevos fichajes de la Academia estaban al menos cinco españoles: el director Mariano Barroso, la diseñadora de vestuario Tatiana Hernández, el creador de efectos visuales Iván Busquets y los animadores Leo Sánchez y Alberto Mielgo, flamantes ganadores de la estatuilla dorada por El limpiaparabrisas. La uruguaya Mariela Besuievski, afincada en España, también recibió la invitación. La cifra se queda lejos de los 21 nuevos miembros de 2018, la cifra más alta jamás registrada para nuestra industria.

El maquillador Sergio López-Rivera todavía no ha sido invitado a la Academia a pesar de haber ganado el Oscar el pasado año.

Tradicionalmente, la Academia acostumbra a invitar a su organización a los nominados de cada año. Pero no es una regla automática. El maquillador cántabro Sergio López-Rivera no es miembro todavía a pesar de ganar el Oscar en abril de 2021 por La madre del blues, mientras que los directores de Balseros, Carles Bosch y Josep Maria Domènech, nunca recibieron la llamada de Hollywood a pesar de su candidatura a la mejor película documental en 2003.

En total, hay al menos 99 españoles con derecho a votar en los Oscar: 59 hombres y 40 mujeres. Repasamos su identidad, el año de su entrada en la organización y algunos de sus méritos para ser seleccionados.

Actores (24)

Los tres únicos actores españoles que han optado al Oscar.

* Escogen los nominados en las categorías de Película, Actriz, Actor, Actriz Secundaria y Actor Secundario y los ganadores en todas las categorías.

Antonio Banderas (se desconoce su fecha de ingreso en la Academia). Nominado al Oscar al mejor actor por Dolor y gloria (2018), la película que le dio su único Goya como actor. Ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo un Premio del Festival de Cannes al Mejor Actor por Dolor y gloria y nominaciones para un Premios Tony, dos Emmy y cinco Globos de Oro. Fuera de España, el actor fetiche de Pedro Almodóvar ha trabajado con Jonathan Demme, Bille August, Neil Jordan, Richard Donner, Brian de Palma, Julie Taymor, Woody Allen y Terrence Malick, entre otras.

(se desconoce su fecha de ingreso en la Academia). Nominado al Oscar al mejor actor por Dolor y gloria (2018), la película que le dio su único Goya como actor. Ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo un Premio del Festival de Cannes al Mejor Actor por Dolor y gloria y nominaciones para un Premios Tony, dos Emmy y cinco Globos de Oro. Fuera de España, el actor fetiche de Pedro Almodóvar ha trabajado con Jonathan Demme, Bille August, Neil Jordan, Richard Donner, Brian de Palma, Julie Taymor, Woody Allen y Terrence Malick, entre otras. Javier Bardem (se desconoce su fecha de ingreso en la Academia). Ganador del Oscar al Mejor Actor Secundario por No es país para viejos (2007). Nominado al Oscar en tres ocasiones más por Antes que anochezca (2000), Biutiful (2010) y Being the Ricardos (2021). Ganador de los premios de interpretación de San Sebastián (Días contados), Cannes (Biutiful) y Venecia (Antes que anochezca y Mar adentro). También ha trabajado con autores como Alejandro González Iñárritu, los hermanos Coen, Denis Villeneuve, Darren Aronofsky, Ridley Scott, Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Woody Allen, Milos Forman, Michael Mann y John Malkovich, entre otros. En España ha recibido seis premios Goya.

(se desconoce su fecha de ingreso en la Academia). Ganador del Oscar al Mejor Actor Secundario por No es país para viejos (2007). Nominado al Oscar en tres ocasiones más por Antes que anochezca (2000), Biutiful (2010) y Being the Ricardos (2021). Ganador de los premios de interpretación de San Sebastián (Días contados), Cannes (Biutiful) y Venecia (Antes que anochezca y Mar adentro). También ha trabajado con autores como Alejandro González Iñárritu, los hermanos Coen, Denis Villeneuve, Darren Aronofsky, Ridley Scott, Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Woody Allen, Milos Forman, Michael Mann y John Malkovich, entre otros. En España ha recibido seis premios Goya. Penélope Cruz (se desconoce su fecha de ingreso en la Academia). Ganadora del Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por Vicky Cristina Barcelona (2008). Nominada al Oscar en tres ocasiones más por Volver (2006), Nine (2009) y Madres paralelas (2021). Ganador de los premios de interpretación de Cannes (Volver) y Venecia (Madres paralelas). La actriz fetiche de Pedro Almodóvar también ha trabajado con autores como Ashgar Farhadi, Kenneth Branagh, Ridley Scott, Ryan Murphy, Cameron Crowe, Woody Allen y Michael Mann, entre otros. En España ha recibido tres premios Goya.

(se desconoce su fecha de ingreso en la Academia). Ganadora del Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por Vicky Cristina Barcelona (2008). Nominada al Oscar en tres ocasiones más por Volver (2006), Nine (2009) y Madres paralelas (2021). Ganador de los premios de interpretación de Cannes (Volver) y Venecia (Madres paralelas). La actriz fetiche de Pedro Almodóvar también ha trabajado con autores como Ashgar Farhadi, Kenneth Branagh, Ridley Scott, Ryan Murphy, Cameron Crowe, Woody Allen y Michael Mann, entre otros. En España ha recibido tres premios Goya. Maribel Verdú (2007) Ganadora del Goya por Siete mesas de billar francés y Blancanieves. Protagonista de Belle Epoque, Y tu mamá también y El laberinto del fauna, todas ellas premiadas o nominadas por la Academia de Hollywood. Rodó Treto con Francis Ford Coppola. Ha trabajado recientemente en Estados Unidos en Flash y por primera vez en su carrera ha declarado estar abierta a hacer las maletas e irse a trabajar a Estados Unidos. Con billete de vuelta, claro.

(2007) Ganadora del Goya por Siete mesas de billar francés y Blancanieves. Protagonista de Belle Epoque, Y tu mamá también y El laberinto del fauna, todas ellas premiadas o nominadas por la Academia de Hollywood. Rodó Treto con Francis Ford Coppola. Ha trabajado recientemente en Estados Unidos en Flash y por primera vez en su carrera ha declarado estar abierta a hacer las maletas e irse a trabajar a Estados Unidos. Con billete de vuelta, claro. Marisa Paredes (2016) Colaboradora de Pedro Almodóvar en seis películas. Presidenta de la Academia Española de Cine entre 2000 y 2003. Solo ha estado nominada al Goya en dos ocasiones: La flor de mi secreto y Cara de acelga. Goya de Honor en 2018. Apareció en La vida es bella, ganadora de tres Oscar.

(2016) Colaboradora de Pedro Almodóvar en seis películas. Presidenta de la Academia Española de Cine entre 2000 y 2003. Solo ha estado nominada al Goya en dos ocasiones: La flor de mi secreto y Cara de acelga. Goya de Honor en 2018. Apareció en La vida es bella, ganadora de tres Oscar. Elena Anaya (2017) Ganadora del Goya por La piel que habito. En Hollywood ha trabajado en Val Hensing, Wonder Woman y Dead Fish. En España ha rodado con Woody Allen, Julio Medem, Agustín Díaz Yanes y Jaume Balagueró, entre otros.

(2017) Ganadora del Goya por La piel que habito. En Hollywood ha trabajado en Val Hensing, Wonder Woman y Dead Fish. En España ha rodado con Woody Allen, Julio Medem, Agustín Díaz Yanes y Jaume Balagueró, entre otros. Paz Vega (2017) Ganadora del Goya por Lucía y el sexo. La actriz de Solo mía y Carmen protagonizó en Hollywood y sin saber inglés Spanglish, la comedia de James L. Brooks en la que compartió protagonismo con Adam Sandler. The Spirit, Triage, Kill the messenger y Grace de Monaco son otros de sus proyectos internacionales.

(2017) Ganadora del Goya por Lucía y el sexo. La actriz de Solo mía y Carmen protagonizó en Hollywood y sin saber inglés Spanglish, la comedia de James L. Brooks en la que compartió protagonismo con Adam Sandler. The Spirit, Triage, Kill the messenger y Grace de Monaco son otros de sus proyectos internacionales. Carmen Maura (2018) Ganadora de cuatro premios Goya por Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¡Ay, Carmela!, La comunidad y Volver. En Francia se llevó el César por Las chicas de la sexta planta. La musa de Almodóvar - hasta su sonoro divorcio profesional - es la actriz más premiada por la Academia Europea de Cine junto a Isabelle Huppert , Juliette Binoche y Charlotte Rampling .

(2018) Ganadora de cuatro premios Goya por Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¡Ay, Carmela!, La comunidad y Volver. En Francia se llevó el César por Las chicas de la sexta planta. La musa de Almodóvar - hasta su sonoro divorcio profesional - es la actriz más premiada por la Academia Europea de Cine junto a Isabelle Huppert Juliette Binoche Charlotte Rampling Ángela Molina (2018) Colaboradora del quién es quién en el cine español en los últimos 50 años, desde Luis Buñuel a Pedro Almodóvar. Premio Nacional de Cinematografía en 2016. La primera española en ganar el David di Donatello (el Goya italiano), gracias a Camorra: Contacto en Nápoles. Concha de Plata por La mitad del cielo. Goya de Honor en 2021, nunca se ha llevado el "cabezón" en sus cinco nominaciones.

(2018) Colaboradora del quién es quién en el cine español en los últimos 50 años, desde Luis Buñuel a Pedro Almodóvar. Premio Nacional de Cinematografía en 2016. La primera española en ganar el David di Donatello (el Goya italiano), gracias a Camorra: Contacto en Nápoles. Concha de Plata por La mitad del cielo. Goya de Honor en 2021, nunca se ha llevado el "cabezón" en sus cinco nominaciones. Jordi Mollá (2018) Nominado en cinco ocasiones al Goya, que nunca ha ganado. En Hollywood ha rodado películas como Dos policías rebeldes II, Blow y El Álamo. Ha trabajado con Pedro Almodóvar, Bigas Luna, Ricardo Franco, Gerardo Vera, Michael Bay, Peter Greenaway, Cesc Gay y John Lee Hancock.

(2018) Nominado en cinco ocasiones al Goya, que nunca ha ganado. En Hollywood ha rodado películas como Dos policías rebeldes II, Blow y El Álamo. Ha trabajado con Pedro Almodóvar, Bigas Luna, Ricardo Franco, Gerardo Vera, Michael Bay, Peter Greenaway, Cesc Gay y John Lee Hancock. Eduardo Noriega (2018) Nominado al Goya por Abre los ojos y El lobo. El protagonista de Tésis ha rodado fuera de España películas como Plata quemada, Transsiberian, Las manos vacías, La bella y la bestia y Los traductores, trabajando en inglés, francés e italiano. Guillermo del Toro, Alejandro Amenábar, Christophe Gans, Kim Ji-Woon y Marcelo Piñeyro son algunos de los directores para los que ha rodado.

(2018) Nominado al Goya por Abre los ojos y El lobo. El protagonista de Tésis ha rodado fuera de España películas como Plata quemada, Transsiberian, Las manos vacías, La bella y la bestia y Los traductores, trabajando en inglés, francés e italiano. Guillermo del Toro, Alejandro Amenábar, Christophe Gans, Kim Ji-Woon y Marcelo Piñeyro son algunos de los directores para los que ha rodado. Javier Cámara (2018) Ganador de dos premios Goya por Vivir con los ojos cerrados y Truman. Le ofrecieron el personaje que acabaría interpretando Stanley Tucci en El diablo viste de Prada después de verle en Hable con ella, pero su miedo a rodar en otro idioma le llevó a rechazar la oferta. Años después se resarció trabajando con Paolo Sorrentino en El joven papa, la serie de HBO, y protagonizando con acento colombiano El olvido que seremos, de Fernando Trueba.

(2018) Ganador de dos premios Goya por Vivir con los ojos cerrados y Truman. Le ofrecieron el personaje que acabaría interpretando Stanley Tucci en El diablo viste de Prada después de verle en Hable con ella, pero su miedo a rodar en otro idioma le llevó a rechazar la oferta. Años después se resarció trabajando con Paolo Sorrentino en El joven papa, la serie de HBO, y protagonizando con acento colombiano El olvido que seremos, de Fernando Trueba. Carlos Bardem (2018) Nominado al Goya por Celda 211. Fuera del cine español, apareció en Escobar: paraíso perdido y Asssasin’s Creed, la adaptación del popular videojuego.

(2018) Nominado al Goya por Celda 211. Fuera del cine español, apareció en Escobar: paraíso perdido y Asssasin’s Creed, la adaptación del popular videojuego. Natalia de Molina (2018) Ganadora del Goya como actriz revelación por Vivir con los ojos cerrados y como actriz protagonista por Techo y comedia. En sus diez años en el cine español ha trabajado con directores como David Trueba, Carlos Vermut, Isaki Lacuesta, Pilar Palomero, Isabel Coixet y Paco Cabezas, entre otros. Nunca ha trabajado fuera de España.

(2018) Ganadora del Goya como actriz revelación por Vivir con los ojos cerrados y como actriz protagonista por Techo y comedia. En sus diez años en el cine español ha trabajado con directores como David Trueba, Carlos Vermut, Isaki Lacuesta, Pilar Palomero, Isabel Coixet y Paco Cabezas, entre otros. Nunca ha trabajado fuera de España. Rossy de Palma (2018) La actriz, cantante y modelo se hizo un nombre dentro y fuera de España gracias a sus colaboraciones con Pedro Almodóvar, con el que lleva más de treinta años trabajando. En su carrera también hay espacio para otros directores ilustres como Robert Altman (Prêt-à-Porter), Lina Wertmüller (El trabajador de cuello azul) y Mike Figgis (La pérdida de inocencia sexual).

(2018) La actriz, cantante y modelo se hizo un nombre dentro y fuera de España gracias a sus colaboraciones con Pedro Almodóvar, con el que lleva más de treinta años trabajando. En su carrera también hay espacio para otros directores ilustres como Robert Altman (Prêt-à-Porter), Lina Wertmüller (El trabajador de cuello azul) y Mike Figgis (La pérdida de inocencia sexual). Verónica Echegui (2018) Nominada en cuatro ocasiones a los Goya como actriz, se llevó su primer “cabezón” como directora del cortometraje Tótem Loba. Fuera de España ha trabajado en la comedia romántica Book of Love, la comedia Bunny and the Bull, la película de accción La fría luz del día y las series Trust y Fortitude.

(2018) Nominada en cuatro ocasiones a los Goya como actriz, se llevó su primer “cabezón” como directora del cortometraje Tótem Loba. Fuera de España ha trabajado en la comedia romántica Book of Love, la comedia Bunny and the Bull, la película de accción La fría luz del día y las series Trust y Fortitude. Marta Etura (2018) Ganadora del Goya a la mejor actriz secundaria por Celda 211. La protagonista de la trilogía del Baztán ha aparecido en películas como Azuloscurocasinegro, Mientras duermes, Las 13 rosas y Para que no me olvides.

(2018) Ganadora del Goya a la mejor actriz secundaria por Celda 211. La protagonista de la trilogía del Baztán ha aparecido en películas como Azuloscurocasinegro, Mientras duermes, Las 13 rosas y Para que no me olvides. Bárbara Lennie (2018) Ganadora del Goya a la mejor actriz prrotagonista por Magical Girl. La actriz ha trabajado a las órdenes de directores como Carlos Vermut, Oriol Paulo, Pedro Almodóvar, Jaime Rosales, Rodrigo Sorogoyen, Ramón Salazar, Daniel Monzón, Jonás Trueba y Montxo Armendáriz, entre otros.

(2018) Ganadora del Goya a la mejor actriz prrotagonista por Magical Girl. La actriz ha trabajado a las órdenes de directores como Carlos Vermut, Oriol Paulo, Pedro Almodóvar, Jaime Rosales, Rodrigo Sorogoyen, Ramón Salazar, Daniel Monzón, Jonás Trueba y Montxo Armendáriz, entre otros. Emma Suárez (2018) Ganadora de tres premios Goya por El perro del hortelano, Julieta y La próxima piel. La actriz ha desarrollado casi toda su carrera en España, con la excepción de Las hijas de Abril, de Michel Franco. Otras de sus películas más destacadas son La ardilla roja, Tu nombre envenena mis sueños, Besos para todos, Sobreviviré, La mosquitera y Josefina.

(2018) Ganadora de tres premios Goya por El perro del hortelano, Julieta y La próxima piel. La actriz ha desarrollado casi toda su carrera en España, con la excepción de Las hijas de Abril, de Michel Franco. Otras de sus películas más destacadas son La ardilla roja, Tu nombre envenena mis sueños, Besos para todos, Sobreviviré, La mosquitera y Josefina. Rubén Ochandiano (2018) Sin llegar nunca a las primeras ligas, es uno de los actores españoles con más experiencia fuera de nuestras fronteras. Ha trabajado con Alejandro González Iñárritu en Biutiful, Steven Soderbergh en Che, Brad Furman en The Infiltrator y Gabriele Salvatores en Amnesia. Ochandiano ha rodado en España con Pedro Almodóvar, Manuel Martín Cuenca, Montxho Armendáriz, Daniel Calparsoro e Icíar Bollaín.

(2018) Sin llegar nunca a las primeras ligas, es uno de los actores españoles con más experiencia fuera de nuestras fronteras. Ha trabajado con Alejandro González Iñárritu en Biutiful, Steven Soderbergh en Che, Brad Furman en The Infiltrator y Gabriele Salvatores en Amnesia. Ochandiano ha rodado en España con Pedro Almodóvar, Manuel Martín Cuenca, Montxho Armendáriz, Daniel Calparsoro e Icíar Bollaín. Javier Gutiérrez (2018) Ganador de dos premios Goya por La isla mínima y El autor. Concha de Plata del Festival de San Sebastián por La isla mínima. Después del gran éxito de la serie Águila Roja, se convirtió en uno de los actores más buscados del cine español. Otras de sus películas más destacadas son Campeones (candidata española a los Oscar en 2018), La hija y Bajocero. Su único coqueteo con Hollywood es Assassin's Creed.

(2018) Ganador de dos premios Goya por La isla mínima y El autor. Concha de Plata del Festival de San Sebastián por La isla mínima. Después del gran éxito de la serie Águila Roja, se convirtió en uno de los actores más buscados del cine español. Otras de sus películas más destacadas son Campeones (candidata española a los Oscar en 2018), La hija y Bajocero. Su único coqueteo con Hollywood es Assassin's Creed. Juan Diego Botto (2019) Nominado en seis ocasiones al Goya. El hispano-argentino protagonizó la serie Good Behavior junto a Michelle Dockery. Fue el villano de la versión de James Gunn de Escuadrón Suicida. Rodó dos películas junto a Gregory Nava: Bordertown y La ciudad del silencio. Acaba de rodar su primera película como director, En los márgenes, un drama social con Penélope Cruz y Luis Tosar.

(2019) Nominado en seis ocasiones al Goya. El hispano-argentino protagonizó la serie Good Behavior junto a Michelle Dockery. Fue el villano de la versión de James Gunn de Escuadrón Suicida. Rodó dos películas junto a Gregory Nava: Bordertown y La ciudad del silencio. Acaba de rodar su primera película como director, En los márgenes, un drama social con Penélope Cruz y Luis Tosar. Irene Escolar (2019) Ganadora del Goya a la mejor actriz revelación por Un otoño sin Berlín. La heredera de una gran dinastía de actores ha trabajado en los escenarios teatrales desde que era una niña. Su primer papel fue en una película internacional, Imagining Argentina, con Antonio Banderas y Emma Thompson. Ha rodado con Carlos Saura, José Luis Cuerda , Vicente Aranda, Mateo Gil y Jonás Trueba. Apareció en Competencia oficial, la comedia de Gastón Duprat y Mariano Cohn.

(2019) Ganadora del Goya a la mejor actriz revelación por Un otoño sin Berlín. La heredera de una gran dinastía de actores ha trabajado en los escenarios teatrales desde que era una niña. Su primer papel fue en una película internacional, Imagining Argentina, con Antonio Banderas y Emma Thompson. Ha rodado con Carlos Saura, José Luis Cuerda , Vicente Aranda, Mateo Gil y Jonás Trueba. Apareció en Competencia oficial, la comedia de Gastón Duprat y Mariano Cohn. Ana de Armas (2019) La actirz hispanocubana dio sus primeros pasos profesionales en España con la serie El internado y películas como Una rosa de Francia, Mentiras y gordas y El callejón. El cine español no parecía saber qué hacer con ella y Ana de Armas cogió las maletas y emigró a Estados Unidos cuando todavía no sabía inglés. Es una de las actrices jóvenes más cotizadas de la industria, apareciendo en Blade Runner 2049, Sin miedo a morir, Puñales por la espalda y El agente invisible. Tiene pendiente de estreno Blonde, el biopic de Marilyn Monroe que ha dirigido Andrew Dominik.

Cortometrajistas y Animadores (14)

Rodrigo Sorogoyen y Marta Nieto, el año de la nominación al Oscar de 'Madre'.

* Escogen los nominados en las categorías de Película, Cortometraje de Animación, Cortometraje de Ficción y Película de Animación y los ganadores en todas las categorías.

Nacho Vigalondo (2005) Nominado al Oscar por 7:35 de la mañana (2004). Su debut en el largometraje, Los cronocrímenes, es una película de culto. Dirigió a Anne Hathaway en Colossal. Acaba de colaborar con Taika Waititi en la serie Nuestra bandera significa muerte.

(2005) Nominado al Oscar por 7:35 de la mañana (2004). Su debut en el largometraje, Los cronocrímenes, es una película de culto. Dirigió a Anne Hathaway en Colossal. Acaba de colaborar con Taika Waititi en la serie Nuestra bandera significa muerte. Javier Fesser (2007) Nominado al Oscar por Binta y la gran idea (2006). Ganador del Goya por La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Camino y el corto Aquel ritmillo. Camino y Campeones se llevaron el Goya a la mejor película. Campeones representó a España a los Oscar, sin suerte. Woody Harrelson ha protagonizado el remake de esta última, pendiente de estreno.

(2007) Nominado al Oscar por Binta y la gran idea (2006). Ganador del Goya por La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Camino y el corto Aquel ritmillo. Camino y Campeones se llevaron el Goya a la mejor película. Campeones representó a España a los Oscar, sin suerte. Woody Harrelson ha protagonizado el remake de esta última, pendiente de estreno. Borja Cobeaga (2007) Nominado al Oscar por Éramos pocos (2006). Director de referencia de la nueva comedia española con Pagafantas, No controles y Fe de etarras. Escribió Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes, las peículas española más taquilleras de la historia.

(2007) Nominado al Oscar por Éramos pocos (2006). Director de referencia de la nueva comedia española con Pagafantas, No controles y Fe de etarras. Escribió Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes, las peículas española más taquilleras de la historia. Javier Recio (2011) Nominado al Oscar por La dama y la muerte (2009). Ha trabajado como animador en Hollywood en Ferdinand, El Grinch, Abominable y El befé jefazo. Director de un episodio de la antología de Netflix Love, Death & Robots.

(2011) Nominado al Oscar por La dama y la muerte (2009). Ha trabajado como animador en Hollywood en Ferdinand, El Grinch, Abominable y El befé jefazo. Director de un episodio de la antología de Netflix Love, Death & Robots. Esteban Crespo (2014) Nominado al Oscar por Aquel no era yo (2013). En el cine ha dirigido Amar y Black Beach.

(2014) Nominado al Oscar por Aquel no era yo (2013). En el cine ha dirigido Amar y Black Beach. Juanjo Giménez (2017) Nominado al Oscar por Timecode (2016). El corto también ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes. Su debut en el largomentraje, Tres, se vio en el Festival de Venecia.

(2017) Nominado al Oscar por Timecode (2016). El corto también ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes. Su debut en el largomentraje, Tres, se vio en el Festival de Venecia. Sergio Pablos (2018) Nominado al Oscar por Klaus (2019). Tras el éxito de su primera película como director, prepara de nuevo para Netflix Clay Kids the Movie. En Hollywood ha trabajado como animador en Ferdinand Río, Tarzán y Hércules.

(2018) Nominado al Oscar por Klaus (2019). Tras el éxito de su primera película como director, prepara de nuevo para Netflix Clay Kids the Movie. En Hollywood ha trabajado como animador en Ferdinand Río, Tarzán y Hércules. Rodrigo Sorogoyen (2019) Nominado al Oscar por Madre (2018). Sus peliculas se han visto en San Sebastián (Que Dios nos perdone), Venecia (la secuela homónima del corto que le llevó a los Oscar) y Cannes (la pendiente de estreno As Bestas). Ganador del Goya al mejor director y guion original por El reino.

(2019) Nominado al Oscar por Madre (2018). Sus peliculas se han visto en San Sebastián (Que Dios nos perdone), Venecia (la secuela homónima del corto que le llevó a los Oscar) y Cannes (la pendiente de estreno As Bestas). Ganador del Goya al mejor director y guion original por El reino. Manuel Cristóbal (2019) Ganador del Goya por Arrugas. El productor recibió el Premio del Jurado en el Festival de Annecy con Buñuel en el laberinto de las tortugas. Productor ejecutivo de El limpiaparabrisas, el único corto español ganador del Oscar.

(2019) Ganador del Goya por Arrugas. El productor recibió el Premio del Jurado en el Festival de Annecy con Buñuel en el laberinto de las tortugas. Productor ejecutivo de El limpiaparabrisas, el único corto español ganador del Oscar. Núria González Blanco (2019) Nominada al Oscar por Al final de la tarde (2018). Productora en series de animación como Puffin Rock y Dorg Van Dangol.

(2019) Nominada al Oscar por Al final de la tarde (2018). Productora en series de animación como Puffin Rock y Dorg Van Dangol. María del Puy Alvarado (2019) Nominada al Oscar por Madre (2018). Productora ejecutiva de El agente topo, nominada al Oscar en 2020.

(2019) Nominada al Oscar por Madre (2018). Productora ejecutiva de El agente topo, nominada al Oscar en 2020. Rodrigo Blaas (2019) Animador en Pixar (Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Rataouille, Wall·E, Up) y director en las series de animación Trollhunters y Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia.

(2019) Animador en Pixar (Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Rataouille, Wall·E, Up) y director en las series de animación Trollhunters y Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia. Leo Sánchez (2022) Ganador del Oscar por producir El limpiaparabrisas (2021). Animador en Bolt, Cómo entrenar a tru dargón 2 y 3, Enredados y El ladron de los deseos.

(2022) Ganador del Oscar por producir El limpiaparabrisas (2021). Animador en Bolt, Cómo entrenar a tru dargón 2 y 3, Enredados y El ladron de los deseos. Alberto Mielgo (2022) Ganador del Oscar por dirigir El limpiaparabrisas (2021). Ganador de tres premios Emmy por TRON: Uprising y Love, Death & Robots, por las que también fue reconocido en los Annie, los premios más importantes de la animación. Consultor visual en Spider-Man: Un nuevo universo y dibujante de storyboard en La novia cadáver.

Directores (10)

Los dos hermanos Almodóvar son académicos de Hollywood.

* Escogen los nominados en la categoría de Película y Dirección y los ganadores en todas las categorías.

Carlos Saura (se desconoce fecha de ingreso en la Academia). Nominado en tres ocasiones al Oscar, dos por España (Mamá cumple 100 años y Carmen) y una por Argentina (Tango). Ganador del Oso de Oro del Festival de Berlín por Deprisa, deprisa y de dos Osos de Plata como director por La caza y Peppermint Frappé. Gran Premio del Jurado en Cannes con Criacuervos.

(se desconoce fecha de ingreso en la Academia). Nominado en tres ocasiones al Oscar, dos por España (Mamá cumple 100 años y Carmen) y una por Argentina (Tango). Ganador del Oso de Oro del Festival de Berlín por Deprisa, deprisa y de dos Osos de Plata como director por La caza y Peppermint Frappé. Gran Premio del Jurado en Cannes con Criacuervos. José Luis Garci (se desconoce fecha de ingreso en la Academia). Ganador del Oscar a la Mejor Película Internacional por Volver a empezar (1982)* Junto a Pedro Almodóvar, es el director que más veces ha representado a España en los Oscar: 7. Adelanta al manchego en el número de nominaciones: 4. También optó al premio con Sesión continua, Asignatura aprobada y El abuelo.

(se desconoce fecha de ingreso en la Academia). Ganador del Oscar a la Mejor Película Internacional por Volver a empezar (1982)* Junto a Pedro Almodóvar, es el director que más veces ha representado a España en los Oscar: 7. Adelanta al manchego en el número de nominaciones: 4. También optó al premio con Sesión continua, Asignatura aprobada y El abuelo. Pedro Almodóvar (se desconoce fecha de ingreso en la Academia). Ganador del Oscar a la Mejor Película Internacional por Todo sobre mi madre (1999)* y al Mejor Guion Original por Hable con ella, la única película española que ha recibidio una estatuilla en otras categorías. También ha sido nominado como Mejor Director por Hable con ella y en la categoría de Película Internacional en dos ocasiones más por Mujeres al borde de un ataque de nervios y Dolor y gloria.

(se desconoce fecha de ingreso en la Academia). Ganador del Oscar a la Mejor Película Internacional por Todo sobre mi madre (1999)* y al Mejor Guion Original por Hable con ella, la única película española que ha recibidio una estatuilla en otras categorías. También ha sido nominado como Mejor Director por Hable con ella y en la categoría de Película Internacional en dos ocasiones más por Mujeres al borde de un ataque de nervios y Dolor y gloria. Alejandro Amenábar (2005) Ganador del Oscar a la Mejor Película Internacional por Mar adentro (2004) * El tercer director español que consiguió la estatuilla para nuestro cine en la categoría de Mejor Película Internacional. Ganador de nueve premios Goya. León de Plata del Festival de Venecia con Mar adentro. Goya a la Mejor Película con Tésis, Los otros y Mar adentro. Nominado al BAFTA por el guion de Los otros. Ha trabajado con estrellas internacionales como Nicole Kidman, Emma Watson, Ethan Hawke, Rachel Weisz y Oscar Isaac. Compitió en Cannes con 'Agora'.

(2005) Ganador del Oscar a la Mejor Película Internacional por Mar adentro (2004) * El tercer director español que consiguió la estatuilla para nuestro cine en la categoría de Mejor Película Internacional. Ganador de nueve premios Goya. León de Plata del Festival de Venecia con Mar adentro. Goya a la Mejor Película con Tésis, Los otros y Mar adentro. Nominado al BAFTA por el guion de Los otros. Ha trabajado con estrellas internacionales como Nicole Kidman, Emma Watson, Ethan Hawke, Rachel Weisz y Oscar Isaac. Compitió en Cannes con 'Agora'. Fernando Trueba (2015) Ganador del Oscar a la Mejor Película Internacinal por Belle Epoque (1993) * El segundo director español que consiguió la estatuilla para nuestro cine en la categoría de Mejor Película Internacional. En 2010 volvió a ser nominado por Chico y Rita en la categoría de Mejor Película de Animación. Tiene diez premios Goya en seis categorías distintas. Rodó en Hollywood Two Much, la película en la que se conocieron Antonio Banderas y Melanie Griffith.

(2015) Ganador del Oscar a la Mejor Película Internacinal por Belle Epoque (1993) * El segundo director español que consiguió la estatuilla para nuestro cine en la categoría de Mejor Película Internacional. En 2010 volvió a ser nominado por Chico y Rita en la categoría de Mejor Película de Animación. Tiene diez premios Goya en seis categorías distintas. Rodó en Hollywood Two Much, la película en la que se conocieron Antonio Banderas y Melanie Griffith. Álex de la Iglesia (2015) Ganador del Goya como director por El día de la bestia. Premio a la mejor dirección y mejor guion del Festival de Venecia con Balada triste de trompeta. Presidente de la Academia Española entre 2009 y 2011. Director de películas como La comunidad (ganadora del Goya a la mejor película), Muertos de risa, El bar y Perfecto desconocidos, su mayor éxito comercial.

(2015) Ganador del Goya como director por El día de la bestia. Premio a la mejor dirección y mejor guion del Festival de Venecia con Balada triste de trompeta. Presidente de la Academia Española entre 2009 y 2011. Director de películas como La comunidad (ganadora del Goya a la mejor película), Muertos de risa, El bar y Perfecto desconocidos, su mayor éxito comercial. Juan Antonio Bayona (2016) Ganador del Goya por El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme. La Academia española sigue sin darle el premio a la mejor película. Hollywood llamó a sus puertas con Jurassic World: El reino caído, la producción más grande de la historia para un cineasta español. Tiene pendiente de estreno la serie de El señor de los anillos y la película para Netflix La sociedad de la nieve.

(2016) Ganador del Goya por El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme. La Academia española sigue sin darle el premio a la mejor película. Hollywood llamó a sus puertas con Jurassic World: El reino caído, la producción más grande de la historia para un cineasta español. Tiene pendiente de estreno la serie de El señor de los anillos y la película para Netflix La sociedad de la nieve. Isabel Coixet (2016) Ganadora de seis premios Goya por La librería, La vida secreta de las palabras, Mi vida sin mí y el documental Escuchando al juez Garzón. La directora española que más ha trabajado en inglés ha trabajado con intérpretes como Sarah Polley, Tim Robbins, Juliette Binoche, Bill Nighy, Lili Taylor y Mark Ruffalo, entre otros.

(2016) Ganadora de seis premios Goya por La librería, La vida secreta de las palabras, Mi vida sin mí y el documental Escuchando al juez Garzón. La directora española que más ha trabajado en inglés ha trabajado con intérpretes como Sarah Polley, Tim Robbins, Juliette Binoche, Bill Nighy, Lili Taylor y Mark Ruffalo, entre otros. Icíar Bollaín (2020) Ganadora de dos premios Goya como directora y guionista por Te doy mis ojos. Representante de España en los Oscar con También la lluvia, que se quedó a las puertas de la nominación en 2010. Maitxabel, La boda de Rosa y Mataharis son otras de las peliculas de una profesional que empezó en el cine como actriz de la mano de Victor Erice en El sur.

(2020) Ganadora de dos premios Goya como directora y guionista por Te doy mis ojos. Representante de España en los Oscar con También la lluvia, que se quedó a las puertas de la nominación en 2010. Maitxabel, La boda de Rosa y Mataharis son otras de las peliculas de una profesional que empezó en el cine como actriz de la mano de Victor Erice en El sur. Mariano Barroso (2022) Ganador de tres premios Goya: como guionista por Todas las mujeres, como documentalista por Invisibles y como director novel por Mi hermano del alma. Presidente de la Academia Española de Cine entre 2018 y 2022. Actualmente está centrado en su trabajo en televisión en series como El día de mañana y La línea invisible.

(*) Técnicamente, en la categoría de Mejor Película Internacional el Oscar es para el país y no para el director o productor de la película. En la práctica, la estatuilla se la suele quedar el director.

Maquilladores y Peluqueros (9)

Montse Ribé i David Martí amb les pròtesis dissenyades per a EL LABERINTO DEL FAUNO (2006).

* Escogen los nominados en las categorías de Película y Maquillaje y Peluquería y los ganadores en todas las categorías.

Montse Ribé (2007) Ganadora del Oscar por El laberinto del fauno (2006). Ganadora del Goya por Frágiles, El laberinto del fauno y El orfanato en la categoría de efectos especiales. Colaboradora de Pedro Almodóvar en Dolor y gloria, La mala educación y Julieta. Repitió con Guillermo del Toro en La cumbre escarlata.

(2007) Ganadora del Oscar por El laberinto del fauno (2006). Ganadora del Goya por Frágiles, El laberinto del fauno y El orfanato en la categoría de efectos especiales. Colaboradora de Pedro Almodóvar en Dolor y gloria, La mala educación y Julieta. Repitió con Guillermo del Toro en La cumbre escarlata. David Martí (2007) Ganador del Oscar por El laberinto del fauno (2006). Ganador de cinco premios Goya, tres por efectos especiales (Frágiles, El laberinto del fauno y El orfanato) y dos en maquillaje y peluquería (La piel que habito y Un monstruo viene a verme).

(2007) Ganador del Oscar por El laberinto del fauno (2006). Ganador de cinco premios Goya, tres por efectos especiales (Frágiles, El laberinto del fauno y El orfanato) y dos en maquillaje y peluquería (La piel que habito y Un monstruo viene a verme). Ana Lozano (2018) Ganadora del Emmy por la segunda temporada de American Crime Story, en la que Penélope Cruz interpretó a Donatella Versace. Maquilladora en Ser los Ricardo, Dolor y Gloria, Todos lo saben, Nine, Volver y Vicky Cristina Barcelona, entre otras.

(2018) Ganadora del Emmy por la segunda temporada de American Crime Story, en la que Penélope Cruz interpretó a Donatella Versace. Maquilladora en Ser los Ricardo, Dolor y Gloria, Todos lo saben, Nine, Volver y Vicky Cristina Barcelona, entre otras. Manolo García (2019) Nominado al Oscar y ganador del Goya por Mar adentro (2004). Colaborador habitual de Luca Guadagnino en Yo soy el amor, Call me by your name, Suspiria y Cegados por el sol. Otras películas destacadas en su carrera son Libertarias, Antes que anochezca, Los lunes al sol, Princesas, Vicky Cristina Barcelona, Biutiful y El buen patrón.

(2019) Nominado al Oscar y ganador del Goya por Mar adentro (2004). Colaborador habitual de Luca Guadagnino en Yo soy el amor, Call me by your name, Suspiria y Cegados por el sol. Otras películas destacadas en su carrera son Libertarias, Antes que anochezca, Los lunes al sol, Princesas, Vicky Cristina Barcelona, Biutiful y El buen patrón. Sylvie Imbert (2019) Ganadora de tres premios Goya por Blancanieves, Nadie quiere la noche y The Man who killed Don Quixote. Ha trabajado con directores como Isabel Coixet, Pablo Berger, Javier Calvo y Javier Ambrossi y Julio Medem, entre otros.

(2019) Ganadora de tres premios Goya por Blancanieves, Nadie quiere la noche y The Man who killed Don Quixote. Ha trabajado con directores como Isabel Coixet, Pablo Berger, Javier Calvo y Javier Ambrossi y Julio Medem, entre otros. Ana López-Puigcerver (2019) Ganadora de dos premios Goya por Mar adentro y Mientras dure la guerra. En su filmografía también están Julieta, Los otros, La lengua de las mariposas y La abuela.

(2019) Ganadora de dos premios Goya por Mar adentro y Mientras dure la guerra. En su filmografía también están Julieta, Los otros, La lengua de las mariposas y La abuela. Susana Sánchez (2020) Ganadora de un Goya por Goya en Burdeos. En Hollywood ha trabajado en producciones como Tomorrowland, Los fantasmas de Goya, Terminator: Destino oscuro, La promesa o Noche y día, todas ellas rodadas en España.

(2020) Ganadora de un Goya por Goya en Burdeos. En Hollywood ha trabajado en producciones como Tomorrowland, Los fantasmas de Goya, Terminator: Destino oscuro, La promesa o Noche y día, todas ellas rodadas en España. Nacho Díaz (2021) Ganador de dos Goya por Mientras dure la guerra y Las leyes de la frontera. En su filmografía destacan Los cronocrímenes, La trinchera infinita, La cumbre escarlata, Cerdita y Open Windows, entre otras. En Hollywood ha colaborado con 1917 y la trilogía El hobbit.

(2021) Ganador de dos Goya por Mientras dure la guerra y Las leyes de la frontera. En su filmografía destacan Los cronocrímenes, La trinchera infinita, La cumbre escarlata, Cerdita y Open Windows, entre otras. En Hollywood ha colaborado con 1917 y la trilogía El hobbit. José Quetglas (2021) Ganador de un BAFTA por El laberinto del fauno. Ganador de ocho premios Goya por El día de la bestia, Perdita Durango, Goya en Burdeos, El laberinto del fauno, Mortadelo y Filmemón: Misión: Salvar la Tierra, Balada triste de trompeta y Musarañas.

Productores (8)

* Escogen los nominados en la categoría de Película y los ganadores en todas las categorías.

Agustín Almodóvar (2007) Ganador de 3 premios BAFTA por Todo sobre mi madre, Hable con ella y La piel que habito. Fundador de El Deseo y productor de las películas de Pedro Almodóvar desde Matador. Ha producido películas también para Álex de la Iglesia, Guillermo del Toro, Isabel Coixet, Dunia Ayaso y Félix Sabroso, Lucrecia Martel y Damián Szifron.

(2007) Ganador de 3 premios BAFTA por Todo sobre mi madre, Hable con ella y La piel que habito. Fundador de El Deseo y productor de las películas de Pedro Almodóvar desde Matador. Ha producido películas también para Álex de la Iglesia, Guillermo del Toro, Isabel Coixet, Dunia Ayaso y Félix Sabroso, Lucrecia Martel y Damián Szifron. Esther García (2016) Ganadora del Goya a la mejor dirección de producción por Acción mutante, Todo sobre mi madre y La vida secreta de las palabras. La mano derecha de Pedro Almodóvar recibió el Premio Nacional de Cinematografía 2018. En su currícululm están también Zama, Nieva en Benidorm, El clan y Relatos salvajes.

(2016) Ganadora del Goya a la mejor dirección de producción por Acción mutante, Todo sobre mi madre y La vida secreta de las palabras. La mano derecha de Pedro Almodóvar recibió el Premio Nacional de Cinematografía 2018. En su currícululm están también Zama, Nieva en Benidorm, El clan y Relatos salvajes. Belén Atienza (2016) Productora de confianza de Juan Antonio Bayona. Ha trabajado en Hollywood en Jurassic World: El reino caído y la serie de El señor de los anillos. También ha trabajado con Steven Soderbergh, Nacho Vigalondo, Sergio G. Sánchez, Eduardo Chapero Jackson y Javier Ruiz Caldera.

(2016) Productora de confianza de Juan Antonio Bayona. Ha trabajado en Hollywood en Jurassic World: El reino caído y la serie de El señor de los anillos. También ha trabajado con Steven Soderbergh, Nacho Vigalondo, Sergio G. Sánchez, Eduardo Chapero Jackson y Javier Ruiz Caldera. Fernando Bovaira (2016) Nominado al BAFTA por Mar adentro. Productor de Alejandro Amenábar desde Abre los ojos hasta La fortuna. En su filmografía también destacan Primos, Biutiful, Los girasoles ciegos, Caníbal, La hija y Lo dejo cuando quiera.

(2016) Nominado al BAFTA por Mar adentro. Productor de Alejandro Amenábar desde Abre los ojos hasta La fortuna. En su filmografía también destacan Primos, Biutiful, Los girasoles ciegos, Caníbal, La hija y Lo dejo cuando quiera. Cristina Huete (2019) Ganadora del Goya como productora de Chico & Rita y Vivir es fácáil con los ojos cerrados. Productora de las películas de David Trueba y Fernando Trueba.

(2019) Ganadora del Goya como productora de Chico & Rita y Vivir es fácáil con los ojos cerrados. Productora de las películas de David Trueba y Fernando Trueba. Enrique López Lavigne (2020) Fundador de Apache Films y productor de películas como Lo imposible, Un monstruo viene a verme, 28 semanas después, Verónica, Adiós, La llamada y La gran aventura de Mortadelo y Filemón.

(2020) Fundador de Apache Films y productor de películas como Lo imposible, Un monstruo viene a verme, 28 semanas después, Verónica, Adiós, La llamada y La gran aventura de Mortadelo y Filemón. Álvaro Longoria (2020) Ganador del Goya por el documental Hijos de las nubes, la última colonia. Productor de Todos lo saben, Historias lamentables, Campones (Goya a la mejor película y representante de España en los Oscar) y las dos partes de Che, de Steven Soderbergh.

(2020) Ganador del Goya por el documental Hijos de las nubes, la última colonia. Productor de Todos lo saben, Historias lamentables, Campones (Goya a la mejor película y representante de España en los Oscar) y las dos partes de Che, de Steven Soderbergh. Mar Targarona (2020) Productora de El orfanato, Los ojos de Julia, El cuerpo y El silencio de la ciudad perdida. Directora de Secuestro y El fotógrafo de Matahausen.

Directores de fotografía (5)

* Escogen los nominados en la categoría de Película y Dirección de Fotografía y los ganadores en todas las categorías.

Javier Aguirresarobe (2007) Ganador de seis premios Goya por Beltenebros, Antártida, El perro del hortelano, Los otros, Soldados de Salamina y Mar adentro. En Hollywood ha hecho películas como Thor: Ragnarok, Memorias de un zombie, Luna nueva y La carretera (The Road). Colaborador de Woody Allen en Vicky Cristina Barcelona y Blue Jasmine.

(2007) Ganador de seis premios Goya por Beltenebros, Antártida, El perro del hortelano, Los otros, Soldados de Salamina y Mar adentro. En Hollywood ha hecho películas como Thor: Ragnarok, Memorias de un zombie, Luna nueva y La carretera (The Road). Colaborador de Woody Allen en Vicky Cristina Barcelona y Blue Jasmine. Eduard Grau (2013) En España sus créditos más importantes son Buried, Quién te cantará y Honor de cavallería. Grau dio pronto el salto a Hollywood, donde ha rodado Un hombre soltero, El regalo, Sufragistas y Claroscuro.

(2013) En España sus créditos más importantes son Buried, Quién te cantará y Honor de cavallería. Grau dio pronto el salto a Hollywood, donde ha rodado Un hombre soltero, El regalo, Sufragistas y Claroscuro. José Luis Alcaine (2017) Ganador de cinco premios Goya por El sueño del mono loco, Belle epoque, El pájaro de la felicidad, El caballero Don Quijote y Las 13 rosas. El director de fotografía está considerado como un pionero en la utilización de tubos fluorescentes como luz principal en los años 70. El colaborador de Pedro Almodóvar sigue muy activo a sus 83 años.

(2017) Ganador de cinco premios Goya por El sueño del mono loco, Belle epoque, El pájaro de la felicidad, El caballero Don Quijote y Las 13 rosas. El director de fotografía está considerado como un pionero en la utilización de tubos fluorescentes como luz principal en los años 70. El colaborador de Pedro Almodóvar sigue muy activo a sus 83 años. Kiko de la Rica (2017) Ganador del Goya por Blancanieves y Mediterráneo. Director de fotografía habitual de Pablo Berger y Álex de la Iglesia.

(2017) Ganador del Goya por Blancanieves y Mediterráneo. Director de fotografía habitual de Pablo Berger y Álex de la Iglesia. Óscar Faura (2020) Ganador del Goya por Un monstruo viene a verme. En Hollywood ha fotografiado Jurassic World: El reino caído y los primeros episodios de El señor de los anillos junto a su inseparable Juan Antonio Bayona. Se acercó a la nominación al Oscar con The Imitation Game.

Montadores (5)

* Escogen los nominados en la categoría de Película y Montaje y los ganadores en todas las categorías.

Bernat Villaplana (2016) Ganador del Goya por El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme. En Hollywood el catalán ha trabajado en Hellboy II: El ejército dorado, La cumbre escarlata y Jurassic World: El reino caído.

(2016) Ganador del Goya por El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme. En Hollywood el catalán ha trabajado en Hellboy II: El ejército dorado, La cumbre escarlata y Jurassic World: El reino caído. Elena Ruiz (2018) Compartió el Goya con Bernat Villaplana por El orfanato. En su currículum están El orfanato, Eva, Nadie quiere la noche y el éxito global en Netflix El hoyo.

(2018) Compartió el Goya con Bernat Villaplana por El orfanato. En su currículum están El orfanato, Eva, Nadie quiere la noche y el éxito global en Netflix El hoyo. Teresa Font (2019) Ganadora del Goya por Días contados y Dolor y gloria. La montadora de Amantes, Jamón jamón, La pasión turca, El día de la bestia y Juana la loca sustituyó al irremplazable Pepe Salcedo en las películas de Pedro Almodóvar.

(2019) Ganadora del Goya por Días contados y Dolor y gloria. La montadora de Amantes, Jamón jamón, La pasión turca, El día de la bestia y Juana la loca sustituyó al irremplazable Pepe Salcedo en las películas de Pedro Almodóvar. Julia Juaniz (2019) Montadora de confianza de Carlos Saura, con el que ha trabajado en películas como Boya en Burdeos, El 7º día y Tango.

(2019) Montadora de confianza de Carlos Saura, con el que ha trabajado en películas como Boya en Burdeos, El 7º día y Tango. Nacho Ruiz Capillas (2019) Ganador del Goya por Los otros. Colaborador habitual de Daniel Sánchez Arévalo, Icíar Bollaín y Fernando León de Aranoa.

Diseñadores de vestuario (4)

Paco Delgado ha optado dos veces al Oscar.

* Escogen los nominados en la categoría de Película y Diseño de Vestuario y los ganadores en todas las categorías.

Paco Delgado (2013) Dos veces nominado al Oscar por Los miserables (2012) y La chica danesa (2015). El figurinista habitual de Tom Hooper también ha trabajado en películas como Muerte en el Nilo, Glass, Múltiple y la inminente John Wick 4. En España ganó el Goya por sus trabajos en Las brujas de Zugarramurdi y Blancanieves.

(2013) Dos veces nominado al Oscar por Los miserables (2012) y La chica danesa (2015). El figurinista habitual de Tom Hooper también ha trabajado en películas como Muerte en el Nilo, Glass, Múltiple y la inminente John Wick 4. En España ganó el Goya por sus trabajos en Las brujas de Zugarramurdi y Blancanieves. Sonia Grande (2016) Ganadora del Goya por La niña de tus ojos y Mientras dure la guerra. Colaboradora en cuatro ocasiones de Woody Allen, ha trabajado en España con José Luis Cuerda, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Agustín Diaz Yanes, Icíar Bollaín y Ashgar Farhadi.

(2016) Ganadora del Goya por La niña de tus ojos y Mientras dure la guerra. Colaboradora en cuatro ocasiones de Woody Allen, ha trabajado en España con José Luis Cuerda, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Agustín Diaz Yanes, Icíar Bollaín y Ashgar Farhadi. Lala Huete (2018) La diseñadora de vestuario de Fernando y David Trueba ganó el Goya por La niña de tus ojos, El embrujo de Shangai y El greco. Recibió un BAFTA por El laberinto del fauno, pero no fue nominada al Oscar.

(2018) La diseñadora de vestuario de Fernando y David Trueba ganó el Goya por La niña de tus ojos, El embrujo de Shangai y El greco. Recibió un BAFTA por El laberinto del fauno, pero no fue nominada al Oscar. Tatiana Hernández (2022) Ganadora del Goya por Lope. En su currículum están películas como Intacto, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, La vida secreta de las palabras, Camino y Los amantes pasajeros.

Directores de casting (4)

Yolanda Serrano y Eva Leira son dos nombres clave en la televisión y cine en España. LeiraySerrano.com

* Escogen los nominados en la categoría de Película y los ganadores en todas las categorías.

Luis San Narciso (2015) Fue uno de los nombres claves de la época dorada de Globomedia en la televisión española. En el cine trabajó en fenómenos como Los lunes al sol, Mar adentro, Volver y Alatriste.

(2015) Fue uno de los nombres claves de la época dorada de Globomedia en la televisión española. En el cine trabajó en fenómenos como Los lunes al sol, Mar adentro, Volver y Alatriste. Sara Bilbatua (2016) Directora de casting de clásicos del cine español como Salto al vacío, Airbag, Todo sobre mi madre, El espinazo del diablo, Lucía y el sexo, Hable con ella y El laberinto del fauno.

(2016) Directora de casting de clásicos del cine español como Salto al vacío, Airbag, Todo sobre mi madre, El espinazo del diablo, Lucía y el sexo, Hable con ella y El laberinto del fauno. Yolanda Serrano (2020) Junto a Eva Leira forma la pareja de directoras de casting más importante en España actualmente. En su currículum aparecen Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Daniel Monzón, Daniel Sánchez Arévalo, Asghar Farhadi, Alberto Rodríguez, Icíar Bollaín… y un sinfín de series de televisión como Élite, La casa de papel, Patria y Veneno.

(2020) Junto a Eva Leira forma la pareja de directoras de casting más importante en España actualmente. En su currículum aparecen Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Daniel Monzón, Daniel Sánchez Arévalo, Asghar Farhadi, Alberto Rodríguez, Icíar Bollaín… y un sinfín de series de televisión como Élite, La casa de papel, Patria y Veneno. Eva Leira (2020) Leer la biografía de su inseparable Yolanda Serrano.

Guionistas (3)

* Escogen los nominados en la categoría de Película, Guion Adaptado y Guion Original y los ganadores en todas las categorías.

Jorge Guerricaechevarría (2015) Ganador del Goya por Celda 211 y Las leyes de la frontera. El guionista más trabajador del cine español en activo es un habitual de Álex de la Iglesia y Daniel Monzón.

(2015) Ganador del Goya por Celda 211 y Las leyes de la frontera. El guionista más trabajador del cine español en activo es un habitual de Álex de la Iglesia y Daniel Monzón. Pablo Berger (2018) Ganador del Goya como guionista y letrista de una canción de Blancanieves, una película por la que optó a España en los Oscar y que fue nominada en los César franceses. El selectivo Berger también es el director de películas como Abracadabra y Torremolinos 73.

(2018) Ganador del Goya como guionista y letrista de una canción de Blancanieves, una película por la que optó a España en los Oscar y que fue nominada en los César franceses. El selectivo Berger también es el director de películas como Abracadabra y Torremolinos 73. Mateo Gil (2018) Ganador de cuatro premios Goya por escribir Mar dentro, El método y Ágora y dirigir el cortometraje Dime que yo. El socio de Alejandro Amenábar también ha dirigido las películas Nadie conoce a nadie, Blackthorn: Sin destino y Las leyes de la termodinámica.

Músicos (3)

* Escogen los nominados en la categoría de Película, Música Original y Canción Original y los ganadores en todas las categorías.

Alberto Iglesias (2006 y 2013) Cuatro veces nominado al Oscar por El jardinero fiel (2005), Cometas en el cielo (2006), El topo (2011) y Madres paralelas (2021). Compositor habitual de Pedro Almodóvar y Julio Medem, ganador de 11 premios Goya, ha trabajado con Ridley Scott, Luca Guadagnino y Steven Soderbergh, entre otros.

(2006 y 2013) Cuatro veces nominado al Oscar por El jardinero fiel (2005), Cometas en el cielo (2006), El topo (2011) y Madres paralelas (2021). Compositor habitual de Pedro Almodóvar y Julio Medem, ganador de 11 premios Goya, ha trabajado con Ridley Scott, Luca Guadagnino y Steven Soderbergh, entre otros. Javier Navarrete (2007) Nominado al Oscar por El laberinto del fauno (2006). Compositor de películas de género en Hollywood como Ira de titanes, Byzantium y La viuda.

(2007) Nominado al Oscar por El laberinto del fauno (2006). Compositor de películas de género en Hollywood como Ira de titanes, Byzantium y La viuda. Fernando Velázquez (2016) Ganador de un Goya por Un monstruo viene a verme y compositor habitual de Juan Antonio Bayona. También tiene una larga trayectoria en televisión, con series como Patria, y en teatro, junto a su colaborador habitual Alfredo Sanzol.

Diseñador de sonido (3)

* Escogen los nominados en la categoría de Pelicula y Sonido y los ganadores en todas las categorías.

Gabriel Gutiérrez (2016) Ganador de un Goya por Verónica. También ha trabajdo en películas como Mientras dure la guerra, Quien a hierro mata y Autómata.

(2016) Ganador de un Goya por Verónica. También ha trabajdo en películas como Mientras dure la guerra, Quien a hierro mata y Autómata. Marc Orts (2017) Ganador de seis premios Goya por El orfanato, Buried, Lo imposible, El niño, Un monstruo viene a verme y Tres.

(2017) Ganador de seis premios Goya por El orfanato, Buried, Lo imposible, El niño, Un monstruo viene a verme y Tres. Oriol Tarragó (2019) Ganador de cinco premios Goya por El orfanato, Lo imposible, El niño, Un monstruo viene a verme y Tres.

Efectos visuales (3)

* Escogen los nominados en la categoría de Película y Efectos Visuales y los ganadores en todas las categorías.

Félix Bergés (2017) Ganador de ocho premios Goya por El milagro de P. Tinto, La comunidad, 800 balas, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Frágiles, Ágora, Lo imposible y Un monstruo viene a verme.

(2017) Ganador de ocho premios Goya por El milagro de P. Tinto, La comunidad, 800 balas, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Frágiles, Ágora, Lo imposible y Un monstruo viene a verme. Santiago Colomo Martinez (2021) Nominado al Oscar por El magnífico Iván (2020) Supervisor de animación que ha hecho casi toda su carrera en Hollywood con películas como Guardianes de la Galaxia, John Carter, Passengers y El libro de la selva, entre otras.

(2021) Nominado al Oscar por El magnífico Iván (2020) Supervisor de animación que ha hecho casi toda su carrera en Hollywood con películas como Guardianes de la Galaxia, John Carter, Passengers y El libro de la selva, entre otras. Iván Busquets (2022) Colaborador habitual de Martin Scorsese. Nominado a un BAFTA por El irlandés y a un premio del sindicato de efectos visuales por Silencio. También ha trabajado en películas como Maligno, Super 8 y Thor: Ragnarok.

Diseñadores de producción (2)

* Escogen los nominados en la categoría de Película y Diseño de Producción y los ganadores en todas las categorías.

Pilar Revuelta (2016) Ganadora del Oscar por El laberinto del fauno (2006). Nominada a un Goya por El artista y la modelo. Ha trabajado en películas como Lágrimas negras, La mala educación, Lo imposible, Exodus: Dioses y reyes y las dos partes de Che.

(2016) Ganadora del Oscar por El laberinto del fauno (2006). Nominada a un Goya por El artista y la modelo. Ha trabajado en películas como Lágrimas negras, La mala educación, Lo imposible, Exodus: Dioses y reyes y las dos partes de Che. Antxón Gómez (2017) Ganador del Goya por Che: Parte 1. Colaborador habitual de Pedro Almodóvar, desde Carne trémula hasta Madres paralelas.

Ejecutivos (1)

* Escogen los nominados en la categoría de Película y los ganadores en todas las categorías.

Beatriz Sequeira (2019) Productora ejecutiva en películas como El hombre invisible y Nosotros y coproductura en Déjame salir y Feliz día de tu muerte.

Relaciones públicas (1)

* Escogen los nominados en la categoría de Película y los ganadores en todas las categorías.

Inma Carbajal-Fogel (2020) Vicepresidenta Ejecutiva y Socia en H+M Communications, uha empresa de relaciones públicas afincada en Hollywood. 20 años de experiencia en la industria del cine.

