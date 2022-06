‘One Punch Man’ ya tiene director: Justin Lin llevará a la acción real el clásico del manga

Tras abandonar su puesto como director de la nueva película Fast X de la franquicia Fast and Furious, Justin Lin ya ha confirmado cuál será su próximo proyecto. Se trata de One Punch Man, una película producida por Sony Pictures que adaptará los famosos cómics manga a la gran pantalla. Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, que ya habían trabajado juntos para Jumanji: The Next Level y Venom, serán los guionistas del largometraje.

Considerado como uno de los títulos más populares tanto en Japón como a nivel internacional, One Punch Man sigue los pasos de Saitama, un superhéroe que puede derrotar a cualquier oponente con solo darle un solo golpe. Sin embargo, se siente aburrido y ninguna pelea le resulta desafiante, así que se dedica a buscar a un oponente que sea digno de luchar contra él.

El salto del manga a la gran pantalla

Creado en 2009 como webcómic por el artista japonés ONE, la popularidad de One Punch Man subió como la espuma, y ya en 2012, se publicó en papel junto a las ilustraciones de Yusuke Murata. Poco a poco, la saga de historias se convirtió en todo un éxito de ventas, llegando a cruzar el charco y cautivar a público de otros países como Estados Unidos. Finalmente, las páginas del manga tuvieron su adaptación en una serie homónima de anime que también fue muy aclamada por la crítica.

Junto a Justin Lin, Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, Avi Arad y Ari Arad de Arad Productions, que han producido películas como Spider-Man, Iron Man y Venom, serán los productores de la película, que tiene intención de comenzar su rodaje a finales de año.

