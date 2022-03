Así se gestó la complicada adaptación al cine de 'Los renglones torcidos de Dios'

El próximo 7 de octubre llega a los cines españoles Los renglones torcidos de Dios. Para entonces habrán pasado más de 39 años de la publicación de la aclamada novela de Torcuato Luca de Tena. Tras un sinfín de intentos frustrados de llevar la fascinante historia de Alice Gould a la gran pantalla en España, finalmente ha sido el combo formado por el director Oriol Paulo, la actriz Bárbara Lennie y la productora Mercedes Gamero el que ha convencido a Ángel Blanco, elegido por los herederos del escritor para gestionar los derechos de la novela. Antes de llegar a las salas, la película de Atresmedia Cine y Warner Bros. pasará seguramente por los festivales de otoño.

“Cuando tienes algo tan asimilado lo que buscas es un proyecto que sea viable, respete el espíritu de la novela y a la vez sea algo contemporáneo. Ese era el reto”, explica Blanco en un acto en el que algunos periodistas han podido ver un prometedor avance de 20 minutos de la película en el que se ha podido ver la icónica entrevista de entrada de Alice Gould en el sanatorio y la presentación del doctor Samuel Alvar como su principal enemigo en el centro. “Conozco a Oriol personalmente desde 2001 y me pareció la persona correcta para hacer esta película”. Entre los directores que intentaron adaptar la novela y se quedaron por el camino destacan nombres como Álex de la Iglesia y Paco Plaza. “Cuando entré en Antena 3 en 2009 ya hablamos por primera vez de hacer Los renglones torcidos de Dios con Belén Rueda de protagonista”, recuerda la productora ganadora del Goya por La isla mínima.

El que no tuvo tan claro desde el principio su vinculación a la película fue el propio Oriol Paulo. “Es una novela con mucho fan base. Me daba vértigo tocarla. Tardé seis meses en decir que sí. Me lo propusieron en junio de 2019. Estaba a punto de arrancar El inocente. Pedí dos cosas: que Bárbara Lennie fuera Alice Gould y tener libertad creativa”. Gamero solo quería hacer la película con él al frente de la producción. Los renglones torcidos de Dios es la quinta colaboración de la pareja.

Oriol Paulo y Bárbara Lennie.

“Oriol es una persona muy receptiva, pero las películas son de los directores. Él necesitaba tener la versión definitiva del guion y del montaje de la película. Ese fue un pacto que estuvo encima de la mesa desde el primer momento y Ángel y los herederos tenían que entenderlo”, defiende la productora. El otro requisito era tener el sí de su protagonista soñada. Antes de aceptar yo hablé con ella y le dije: “Este es el proyecto, el punto de vista y la adaptación”. La actriz, con la que había trabajado en Contratiempo, aceptó la oferta. El director ya estaba a bordo.

Paulo encontró junto a su coguionista Guillem Clua su aproximación a la popular historia de esta mujer adinerada que entra en un psiquiátrico siguiendo órdenes de su marido. Ella, sin embargo, insiste en que está en el sanatorio para investigar un crimen. “El punto de vista que hemos adaptado es crear un choque de trenes entre los personajes de Alice Gould y Samuel Alvar. Es una confrontación médica e intelectual entre dos personajes con mucho ego”, explica el cineasta. Eduard Fernández es el encargado de interpretar a la némesis del personaje de Bárbara Lennie. “Era la primera opción para el doctor. Ha sido un lujo trabajar con él por primera vez. Tiene momentos muy importantes en la película”.

En su salto al cine, la historia se sigue ambientando en 1979, aunque los espectadores podrán encontrar ecos modernos en la adaptación. “Hemos actualizado el lenguaje, aunque respetemos la época y el contexto original. También hemos querido darle una motivación extra a Alice Gould para convertirla en una mujer del siglo XXI”, aclara el director. La productora reconoce que una de las cosas que más le llamaba la atención de la novela era cómo la protagonista parecía una mujer adelantada a su época. “Habla de temas que están muy presentes en la conversación social de hoy, pero en marzo del 79 era muy raro que una mujer hablara de esas cosas con esa naturalidad y defendiendo que las decisiones las tomaba ella” a pesar de que entonces todavía las mujeres necesitaban la aprobación de sus maridos para sacar dinero del banco. Incluso, como pasa con Alice, cuando la mayoría de los ingresos vienen de ella y no de él.

'Los renglones torcidos de Dios' seguirá los pasos de 'Contratiempo' y se estrenará en China.

Oriol Paulo tuvo a su disposición 7 millones de euros para rodar la película el pasado verano durante nueve semanas en distintas localizaciones de Cataluña. Una localización de Tarragona fue el lugar elegido para capturar el sanatorio en el que transcurre toda la novela. El interior del edificio se construyó en una antigua fábrica de Mercedes en Barcelona. Otro de los quebraderos de cabeza de la producción fue encontrar a las personas adecuadas para interpretar al resto de pacientes de la institución. “La figuración es un personaje en sí mismo”, confiesa el director. “Cada uno de los personajes que vemos en pantalla tiene su diagnóstico. Estuvimos asesorados por profesionales durante todo el proceso. Entre la figuración de los pacientes del sanatorio había gente que había estudiado interpretación y actores no profesionales”.

La película española seguirá los pasos de otras incursiones del séptimo arte en los psiquiátricos, como Shutter Island, de Martin Scorsese, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, y Corredor sin retorno, de Samuel Fuller. “Es inevitable que esos referentes no sobrevuelen por encima de la película. A mí me encantan y es imposible desprenderse de ellas, aunque creo que ninguna de ellas es un estudio de personajes como el que hacemos con Alice Gould”. El director catalán también reconoce otras influencias menos obvias, como la obra de Claude Chabrol, para capturar el mundo de la burguesía en el que se mueve el personaje.

A siete meses de su estreno, Los renglones torcidos de Dios sigue en fase de posproducción. “Creemos que es una película comercial y de calidad que puede aspirar a gustar también a la crítica”, reivindica Pablo Nogueroles, director general y vicepresidente senior de Warner en España. El 7 de octubre saldremos de dudas. Su primer avance, al menos, está a la altura de las altas expectativas.

